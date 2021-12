Quirinale: Draghi, un perfetto Di Caprio sulla poppa del Titanic?

Mario Draghi con la sua uscita sul Quirinale ha suscitato un vespaio incredibile, anzi, per dirla bene, ha messo in moto alla grande quel nido di vipere che noi chiamiamo ‘politica‘. E non mi dite che Draghi non se lo aspettasse. Anzi, non mi dite che Draghi non lo abbia fatto apposta. È ovvio che è così, ed è altrettanto, se non più ovvio, che le vipere sono tanto più scatenate proprio e anche perché Draghi, da ormai ‘politicans communis italiotus’ (sì, come una definizione entomologica vera, peccato), ha lasciato tutti quei margini di incertezza e di oscurità che servono (crede, lui, come credono tutti: sbagliando tutti e lui) a lasciare un apparente spazio ad altre interpretazioni. L’ho rilevato ieri.

E dunque, coerentemente alle attese, ecco il caprofilo Vittorio Sgarbi sussurrare a Silvio Berlusconi che la sua candidatura è impossibile, anzi, trattandolo come un rincitrullito, si domanda chi mai avrebbe il coraggio, che dovrebbe avere, di dirglielo: lo fa lui, eroico, ma a debita distanza. Ma evidentemente fa finta di non capire che quanto ad intelligenza politica (e lo dico con la morte nel cuore, ma è la sacrosanta verità) Berlusconi lo distanzia in termini siderali. Nessuno, non dico in Italia, in Europa, che dico, nel mondo ha dubbi che per Berlusconi la battaglia è quasi certamente persa, ma come si fa a non capire che il primo a saperlo è lui? Sono trent’anni che si cerca di accreditare l’idea che Berlusconi, con tutti i difetti e gli ‘handicap’ anche giudiziari che ha, sia un cretino. Non lo è, e non è nemmeno senescente. Sa perfettamente, e comunque assai meglio di Sgarbi, quello che fa, e non credo affatto che lascerà strada facilmente a Draghi. Questo, io credo, è ovvio: è meno ovvio che Draghi non lo sapesse.

Altri, invece, già danno per scontato Draghi al Quirinale, e fanno disegni sul futuro del nostro Paese, affidando già la Presidenza del Consiglio a Giancarlo Giorgetti, il livido Giorgetti. Hanno già fatto tutto, si legge. Io prima chiederei intanto a Matteo Salvini, che certo non lo ama, e magari a Luca Zaia e Massimiliano Fedriga e a qualcun altro, che aspirano a lor volta, non tanto a Palazzo Chigi, quanto alla poltrona di Segretario della Lega. Insomma, Giorgetti al Governo (personalmente la considero una cosa da brividi e poi … di una noia! però vedrete che non è poi tanto assurda secondo me) vorrebbe dire fare quella operazione sulla Lega della quale si parla da tempo, per escludere la parte più rozza e retriva dal partito e, naturalmente, per parlare solo dell’oggi. Ma poi, diciamoci la verità, il Governo dovrebbe reggersi anche sui voti di stellini e specialmente del PD e, vabbè che ormai da Enrico Letta può venire qualunque cosa, ma insomma, immaginare un PD che sostiene un Governo a guida Lega mi sembra un po’ surreale. Almeno ora: poi dopo le elezioni si vedrà, anche come si assorbirà la folle stravaganza voluta dagli stellini!

Ma poi, nessuno tiene conto del faccione ilare di Matteo Renzi, che certo non starà a guardare e non so fino a che punto gradirebbe una cosa come un Governo Giorgetti, o qualche altro pasticcio simile. Tutto, comunque, dipenderebbe dalle mosse di Berlusconi: lui, Renzi, di Berlusconi ha bisogno, se no scompare.

E infatti Berlusconi è sempre lì, e schiaffeggia Draghi, anzi, peggio, lo prende in giro (la cosa peggiore che possa capitare ad un candidato al soglio, essere “sfottuto”, per di più deliziosamente), dicendo, serafico, che sì, Draghi è nonno della Repubblica, ma lui è bisnonno, e siccome è uno modesto e schivo, non lo ha detto se non cinque mesi dopo! Squisito, dovete ammetterlo. Oddio, in una politica ormai da vicolo degli scugnizzi, questa può anche essere una sottile diatriba in punta di fioretto, ma diciamocelo questi ormai vanno avanti a mannaie.

Insomma, se lo scopo di Draghi era di candidarsi per scombinare le carte degli altri, in gran parte ci è riuscito, anche se non vedo quale ne possano essere le conseguenze vantaggiose, non tanto per lui, quanto, scusate un po’, per noi italiani.

Perché, come certo avrete notato, si parla dei vari personaggi in commedia del loro futuro, di quello che diranno o ‘penseranno’, di ciò che potrebbe accadere. Insomma, siamo tutti alle prese con una sorta di grande rotocalco che ci viene sciorinato davanti, per farci godere e beare dei successi di coloro che detengono, o credono di detenere, o aspirano a detenere il potere. Noi, con gli occhi pieni di quelle delizie, a leccarci le labbra … a digiuno. Mentre loro ‘giocano la loro partita a Monopoli’, per di più in piena pandemia, quando molti staranno a casa e quindi vivranno più direttamente questa grossolanità.

Ci sarebbero infatti, se non sbaglio, alcune cosucce che ci potrebbero interessare molto più delle poltrone che occuperanno i delicati sederi dei potenti in corsa. Ci sarebbe, per dirla in sintesi, da capire chi e come porterà avanti il piano iniziato da Draghi, anzi, chi e cosa ne vorrà cambiare, silurare, rovinare, imbarbarire. Perché un fatto è certo: nonostante le affermazioni (un po’ irresponsabili, diciamo la verità) di Draghi sul fatto che è tutto ormai fatto e che si procede con il cambio automatico, le cose non stanno così, anche perché chiunque verrà al posto di Draghi, vorrà metterci del suo, sia di iniziative che di amicizie … ci siamo capiti. A meno che la battuta su Giorgetti non abbia un fondamento da leggersi alla luce del cambio automatico e del Giorgetti l’inventore del colpo di Stato ‘di fatto‘: e dunque Giorgetti gestisce l’oggi, fa le cose, e al domani penserà Draghi. Se Draghi si illude di potere mettere in pratica il progetto eversivo di Giorgetti, temo, anzi, spero che si illuda. Ma, a sentire quello che dice e quello che fa, il dubbio viene e la pelle si accappona! E non sono il solo a preoccuparsi, basta leggere le righe preoccupate di Gustavo Zagrebelski.

Certo, per carità, i tentativi di colpi di Stato in Italia si sprecano, ma uno così radicale e in piena pandemia non ce lo vedo molto, ma specialmente non credo che potrebbe riuscire. E infatti non sarei tanto sicuro che basti avere Draghi al Quirinale per rassicurare i Paesi tirchi o i polacchi affamati o anche gli ungheresi sovranisti, per non parlare del nuovo governatore della Bundesbank e la serafica signora Christine Lagarde.

Tutto ciò se Draghi andasse al Quirinale.

Perché potrebbe benissimo accadere che, di fronte alle difficoltà e alle ostilità, ma specialmente di fronte al fatto di potere essere eletto con il minimo dei voti necessari o almeno dopo una battaglia epocale, Draghi rinunci al Quirinale. Ma allora, lo ha detto lui stesso, governare per lui sarebbe impossibile.

Inoltre, pensate ad una ipotesi, forse da fantascienza, ma possibile: pensate che ad esempio Berlusconi faccia il pieno di voti, ma appena insufficienti alle prime tre votazioni e che poi venga eletto Draghi con … meno voti! Tecnicamente, credo, sarebbe possibile … sai che bel Presidente sarebbe Draghi!

Insomma, temo si stia giocando la più perfetta partita a perdere, dove a perdere, però, saremmo noi, come al solito, solo noi, perché ‘loro’ una composizione, uno scambio di poltrone e prebende, potranno sempre farlo e lo faranno. Noi no, noi siamo il popolo bue.

Una volta di più, il declino è servito. E non escludo che Draghi abbia capito che ormai non era più in grado di gestire bene la situazione, che aveva fatto troppi cedimenti ai vari satrapi partitici, che dal PD non vengono che mugolii, che il ceto politico italiano non è di serie ‘B’, ma molto più basso, ed abbia quindi deciso di lasciarci affogare allegramente, al massimo assistendo al naufragio dalla barca privilegiata e lussuosa del Quirinale … un perfetto Di Caprio sulla poppa del Titanic.