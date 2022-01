Quirinale: Draghi 'a tutti i costi' … nostri

Vorrei sbagliare, ma temo di non sbagliare affatto, e sono molto preoccupato. Altri, vedo scorrendo qualche giornale qua e là, ne sono, più o meno nascostamente, soddisfatti: l’ipocrisia è sempre il vezzo principale degli italiani. L’impressione è che oramai il dado è tratto, Mario Draghi ha deciso di correre a tutti i costi per il Quirinale. ‘A tutti i costi‘, e cioè principalmente a ‘costi‘ nostri.

E infatti si è scatenata la bagarre: colpi bassi (a Draghi) in continuazione, presidi (una minoranza, ma descritti come la totalità) in rivolta, ‘governatori’ ribelli, sindaci audaci, studenti infetti a milioni (sic!), giornaloni e giornalini critici e puntualizzatori (sic, sic!), politicanti ‘discettanti’ e, naturalmente, esperti da telecamera vocianti ovunque a dire tutto e il contrario di tutto, salvo ciò che dice il Governo. Potrei aggiungere professori di diritto civile esperti in diritto costituzionale, nuotatori con occhiali, eredi di Allah, pardon di Ro-do.tà, che gridano alla dittatura sanitaria … e infine stellini amanti del kalashnikov che sparano a raffica per difendere la natura!

Ne sono stati, perciò, l’immagine più chiara e sinistra quei tre ‘ministri‘ in piazza Colonna, stanchi, stravolti, disordinati, sciatti a dire che ‘tutto va ben madama la marchesa‘. Roberto Speranza, con quella orrenda barba mezza cresciuta da cui traspare un viso emaciato, a dire che le misure adottate contrasteranno certamente il virus; Renato Brunetta, stravolto, gli occhi fuori delle orbite, a dire che hanno deciso all’unanimità che ognuno farà quello che vuole per il lavoro ‘agile’; e l’esemplare più preclaro dell’ipocrisia della politica e della incapacità politica il ‘ministro’ Patrizio Bianchi, a dire che la scuola riaprirà, grazie ad una cabala complicatissima che forse il premio Nobel Parisi riuscirebbe a sciogliere, ma preso com’è a distribuire i posti a tavola, nessuno vorrà disturbarlo.

Però, guardate la bravura: Vincenzo De Luca, Nello Musumeci e qualche altro chiudono le scuole, che aprono Lunedì, il Sabato: ‘abili’ no? Così si definiscono ‘abili’ i nostri politicanti, Renzi docet! Così il Governo impugnerà, ma, per rapida che sia la decisione, i ‘governatori’ avranno comunque il loro pezzetto di carne da mostrare e sorvolo sui Presidi, gli insegnanti, già ci sono liste sterminate di positivi da … cattiva digestione del panettone, ecc.: bisogna dare ‘tempo per capire per organizzarsi’: e finora che hanno fatto?! Spero che qualcuno al Governo ricordi che l’interruzione di un pubblico servizio determina l’obbligo, personale, del risarcimento del danno. Figuriamoci!

Ma al tempo stesso, mentre ciò accadeva, in TV andava ‘in onda’ l’altra faccia della stessa medaglia: Concita De Gregorio (Concita per gli amici) a sgomitare, a dare sulla voce a prevaricare per essere sempre lei in primo piano a dire che non si capisce niente, mentre ‘l’intervistato’ (ingenuo) spiega qualcosa in modo chiaro, ma lei interrompe, dando una gomitata nell’occhio di un Parenzo ormai rassegnato, per dire che non si capisce niente. E con lei molti altri, a sbraitare, dire cose contro, sbeffeggiare: il solito bailamme.

Del resto, ormai, il clima è questo, mefitico, solo Gianna Nannini sembra averlo capito -ci tornerò-, la signora Valeria Fedeli (per chi giustamente non la ricordasse guardi Crozza), dice tutto e il suo contrario: «Interrompiamo il monopolio dei maschi per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica», questa sì che è politica, altro che Cavour. E poi aggiunge, per chiarire: «Non mi interessa dire dobbiamo eleggere “una donna presidente della Repubblica”, mi interessa valutare profili maschili e femminili con lo stesso sguardo attento al merito, alle esperienze e alle competenze». Capito? beati voi.

Ma del resto, quei tre disgraziati in piazza, sciamannati, stazzonati, allucinati ne sono il paradigma.

Abbiamo decine di migliaia di contagiati al giorno, le sale di rianimazione piene, gli ospedali intasati, eccetera e i ‘ministri’ litigano come cani per ore perchè quello vuole farsi bello coi commercianti, quell’altro vuole fare vedere che ha impedito le misure restrittive, l’altro ancora vuole fare vedere che conta di più e così fregare qualcuno fuori della sala del Consiglio, eccetera. E, mentre ciò accade, il sempre più improbabile Franco Locatelli discetta del ‘decisore’ politico, cioè fa scaricabarile, Andrea Crisanti dice che sono misure del cavolo, Matteo Bassetti dice che non sono abbastanza ‘alte’ ma presto raggiungeremo l’immunità di gregge (deve avere parlato con Vittorio Sgarbi), Alberto Zangrillo sbeffeggia tutti, e così via: sgomitature, primadonnismo, superficialità, narcisismo. Così si combatte l’epidemia?

E Draghi? Appunto, Draghi non solo non compare, ma manda i ministri in piazza: come per dire ‘io non c’entro‘ ho ‘mediato‘ (leggi: subìto per il mio interesse!) sono misure del cavolo che aggraveranno la situazione, certo, ma io non c’entro, io corro per il Quirinale. Anzi: io degli italiani me ne frego, mica vado a raccontargli che cosa abbiamo fatto … ‘io so’ io’, con quel che segue! Che vergogna! Poi, pare, ci ripensa e, accompagnato da articoloni complimentosi e viscidi, annuncia o fa trapelare una conferenza stampa, ma non ne comunica l’ora, il luogo, le modalità … chi sono i cittadini, appunto? Io so io e al massimo qualche amico mio … Alla BCE le conferenze stampa erano programmate giorni prima e Draghi non sgarrava di dieci secondi! Ma qui siamo in Italia.

Tutto ciò, giusto il giorno in cui Draghi ha vinto davvero, giusto quel giorno molla, e pur di andare al Quirinale è disposto a tutto, e poi il Governo sarà quel che sarà … chissenefrega!

Ha vinto? Sì, perché è una vittoria strepitosa quella che si celebra, e non per caso da noi nessuno se ne è accorto, solo con un articolo di Bernard Henri Lévy. Si celebra la vittoria di quella frase che ho citato più volte: l’‘Europa sovrana‘, e non –l’ho spiegata la profonda differenza-, la sovranità europea. Frase il significato prospettico della quale è in quell’altra frase sulla violazione da parte di entrambe le parti degli accordi di Minsk; e intanto succede il diavolo a quattro in Kazakistan, provocato dagli ‘islamici’, cioè … dagli USA e noi stiamo in mezzo: ma abbiamo un ruolo del quale nessuno parla! Affermazioni e fatti che continuo a ritenere che nascondano un progetto politico forte e chiaro: l’autonomia strategica europea, e l’allentamento dei ‘legami’ di sudditanza con gli USA, ormai anche loro nel caos. Non per nulla le premesse degli incontri di Ginevra USA-Russia, sono un annuncio di fallimento!

Ma torniamo alla ‘vittoria’ di Draghi. Il primo di Gennaio, Emmanuel Macron (che io, confesso, ho sempre giudicato un giovincello superficiale, ma che con quell’«emmerder» i non vaccinati è diventato un mito!) fa una cosa rivoluzionaria: illumina la torre Eiffel con i colori dell’Europa e mette all’Arco di Trionfo la bandiera dell’Europa. All’Arco di Trionfo, il luogo più sacro per i francesi, il luogo simbolo della Francia, della rivoluzione, del colonialismo, della ‘grandeur’, all’Arco di Trionfo fa mettere la bandiera dell’Europa, cioè dice: noi siamo l’Europa sovrana, qui è l’Europa.

Ci vuole un coraggio da leone, è un pugno in faccia allo sciovinismo francese e lo rileva, sia pure con strafalcioni nazionalisti, Lévy, uno che certo non ha simpatia per la sinistra e per l’Italia, ma lo rileva in un articolo su un giornale italiano -anche su un giornale italiano, dal quale ovviamente accetta graziosamente il succulento cachet- per dire, secondo me digrignando i denti perché non ha minimamente capito cosa quella bandiera significhi: «la realtà strategica di questo inizio 2022 dunque è che se c’è una minaccia esistenziale che pesa sulle vecchie nazioni europee, se l’Ungheria, la Polonia o i Paesi baltici hanno ragioni per preoccuparsi della propria sovranità … insomma, se la patria di Goethe, Hugo e Václav Havel», notate bene, nessun italiano … e non è un caso, non cita nemmeno Leonardo «è in pericolo, non è perché troviamo troppi visi abbronzati per le sue strade … ma perché ci sono, alle sue frontiere, dei tiranni che odiano la sua civiltà … ; e la realtà strategica è che di fronte a queste potenze ebbre di se stesse c’è una sola contropotenza possibile: unire le nostre forze, mettere in comune le nostre risorse e stringere una grande alleanza dei nostri 27 Stati». Che, però conclude, sì scoprendo l’acqua calda («L’Europa non è una Nazione”», che è come dire un cane non è un gatto! Ma nemmeno «un simbolo», caro Lévy), ma anche che l’Europa «chiama a raccolta tutti coloro che non si rassegnano alla loro uscita annunciata dalla Storia. Emmanuel Macron ha avuto ragione: pavesare di blu e di oro uno dei luoghi della grandeur francese è stata una prova di vitalità e di resistenza».

È, come dico, la vittoria di Draghi, del suo (non credo solo presunto) progetto di Europa con in testa Germania, Francia e Italia, è la vittoria, appunto, del ‘whatever it takes’, proprio nel giorno in cui, agendo (o meglio tacendo) come un politicante qualunque, manda gli, ormai appunto non più ‘suoi’, ministri in piazza a fare una figuraccia e inciucia per il Quirinale con Salvini e Renzi che subito comincia a mettersi di mezzo, a sgomitare, a dettare linee -‘ci vuole prima una maggioranza- … cortile. Dal quale, e non per caso, si tiene lontano il livido Giancarlo Giorgetti.

Ma ora diciamola chiara, ma chiara chiara.

Se Draghi viene eletto al Quirinale, a Palazzo Chigi chiunque andrà non ha nemmeno un millesimo del prestigio, ma specialmente della competenza e della affidabilità internazionale di Draghi. L’Italia dunque, perde di colpo quel po’ di vantaggi che, grazie sempre a Draghi, ha ottenuto, ma, specialmente, negli incontri, nei colloqui, nelle trattative internazionali Draghi non potrà né andare, né influire, perché la nostra Costituzione lo vieta. E dunque, premesso che comunque ai colloqui non potrà essere presente l’unico che sa e che conta, se, alla fine, sarà lui a decidere e negoziare (dietro le quinte), avrà messo in opera la più grave violazione della Costituzione italiana mai verificatasi, oltre a far fare all’Italia una figura che preferisco non definire. Del resto, ormai, se resta a Palazzo Chigi, sarebbe un Presidente dimezzato, a meno … a meno di eleggere uno o una zero al Quirinale, o uno/a che gli tiri la volata.

Scommettiamo che oggi nessun giornalista farà una domanda sul punto?

Un sogno bellissimo, una realtà concreta e forte, dunque, in cambio di un piattino di lenticchie.