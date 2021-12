Quirinale: delusione Draghi

Delusione, delusione è la parola che mi ronza in mente da giorni. Una delusione cocente e anche un po’ irritata. Delusione per la conferenza stampa di fine anno di Mario Draghi.

Ho parlato di Draghi come di un uomo superiore, attento, vitale, anzi, vivo; l’ho messo a confronto con un suo presunto predecessore e presunto concorrente, Mario Monti, al quale dà cinque lunghezze come si direbbe alle corse dei cavalli. Di lui ho sempre detto ‘altro che Quirinale’ (vi bastino alcuni degli interventi che trovate a fianco di queste parole).

Non ho deliberatamente scritto subito dopo la conferenza stampa, per potere assorbire l’impressione, valutare se l’epidermide era solo arrossata, ma non scottata. Anche per non cadere in lodi sperticate (e magari servili) o in previsione catastrofiche e minacce: ve ne sono in quantità di entrambe le qualità.

Intanto, che Draghi sia un uomo che sa, e che sa dire e che sa pensare, lo ha mostrato, perfino in quella scialba e avvilente conferenza stampa -comprensiva della gag della finta domanda del finto inglese, con finta risposta in inglese del finto sorpreso Draghi … da brividi: neanche Grillo nelle sue volgarate da teatro sulle botti a parolacce sarebbe arrivato a tanto, e la sensazione di preconfezionato è stata fortissima, mi ha fatto pensare sul momento, confesso, al gniale ‘Sik Sik l’artefice magico‘, che si fa chiudere nella cassa di cui, però, si è persa la chiave … qui non si era persa, ma di geniale non c’era proprio nulla!

Ma diciamola la cosa giusta, va’, non voglio negarvela. Il graffio si è sentito forte e profondo quando ha detto che la NATO ormai si occupa di cose ‘dell’oriente‘ (che è un modo, nemmeno molto delicato, per dire che non serve a niente, che è diventata il fornitore di mercenari per gli USA … e sarebbe anche ora di dirlo chiaro!) e che entrambi (avete letto bene) i contendenti hanno violato e violano l’accordo di Minsk sull’Ucraina e che l’Europa non ha certo forza militare da opporre. Il graffio, dico. È la tesi, la motivazione forte e seria e orgogliosa della difesa europea, che non serve per le armi, ma per … l’autonomia e la conseguente capacità di trattare senza pregiudizi e senza cose decise da altri. Anche su quel tema, sul quale USA e Europa continuano ad assommare errori su errori. Basta leggere al testo della proposta di accordo avanzata da Putin a Biden … passando tranquillamente sopra all’Europa, che, però, fornisce armi e sostegno politico anti-Russia, che ci fornisce il gas per riscaldarci questo inverno! In quelle due parole si palpava lo sprezzo per la superficialità e la grettezza di tutti, compreso il Ministro degli Esteri (e non solo) che recita le poesie scritte da qualche funzionario del Pentagono.

Dunque sa dire, sa graffiare, sa avere idee e … idee sul futuro, sulle cose da fare ora e domani e dopodomani. Una mosca bianca in Italia!

E poi se ne esce dicendo in pratica che il Governo va avanti ormai automaticamente, non ha bisogno di lui. Anzi, peggio (mi ha ricordato Monti quando ci ammannisce la storia solita del salvatore della patria), che lui, il suo Governo, hanno preparato tutto, ormai si va avanti, come disse un altro (sbagliando di grosso), col cambio automatico … lo ricordate? E poi abbiamo visto come è finita! Il cambio automatico è una bella cosa, ma solo se hai le palette al volante!

Ma poi, forse non rendendosi conto, o più probabilmente cadendo di nuovo nella trappola semantica tipica dei peggiori politicanti, si è espresso con ambiguità e mezze verità in contrapposizione tra loro, che alla fine ha detto tutto o il suo contrario. Una cosa inattesa da uno che ci ha abituato a poche taglienti parole; il contrario dell’uomo del ‘whatever it takes‘. Che fine ha fatto quella frase, quel piglio deciso, quel ceffone sonoro a Jens Weidman e, ancora di più a Wolfgang Schäuble … e lo ha pure citato per vantarsene. E invece, se ne esce con quell’incredibile frase sul fatto che non può esservi una maggioranza diversa per il Capo dello Stato e per il Governo. Che sarebbe anche un discorso serio e difficile, se venisse fatto seriamente, ma così, serve solo a suscitare la reazione, al solito scamiciata e narcisistica del peggiore politicante italiano, Matteo Renzi, che dice che, no, si possono avere due maggioranze diverse. E così anche questa parte è sistemata: uno a zero, palla al centro, direbbe appunto, il sullodato!

Ma lui, Draghi, possibile che non colga la contraddizione stridente, lacerante tra le due frasi? Si propone come candidato, in quanto salvatore della patria, la quale ora non ha nulla più da fare che continuare sull’abbrivio, come se si fosse in discesa, e al tempo stesso pretende una cosa quasi impossibile: la stessa maggioranza per Quirinale e Chigi. E che senso ha? E poi, quando mai c’è stata? Anzi, è bene che non ci sia. Ma, dicendolo, pretendendola, si taglia le gambe da solo! O punta all’autocrazia?

E, a quanto pare, neanche di ciò si rende conto. Ma davvero Draghi e i suoi consiglieri pensano che una democrazia moderna (benché pessima come la nostra) possa vivere ancora con questa finta unanimità che vede insieme i poli opposti? e che per di più nel mezzo ci mette la melma incongruente ma ribollente degli stellini alla ricerca disperata di qualche consenso, a spese delle casse dello Stato. Come si fa a non capire che la democrazia vive di contrasti, di idee che si confrontano, che si combattono, vive di ragionamento?! Si vabbè, ho detto ‘idee’, e parlarne da noi fa un po’ ridere, ma insomma una democrazia dell’ammucchiata selvaggia è solo la premessa della … dittatura. Come si fa a non saperlo, a non capirlo, ma, peggio ancora, come si fa a non rendersi conto che una cosa del genere porta la gente lontana dalla politica, dalla partecipazione, dall’interesse, dalle aspirazioni? Davvero, l’idea di Draghi del nostro Paese, o meglio della gente che lo abita, è quella terribile di Ferrarotti, quando la definisce la società di frenetici informatissimi idioti?

Ma quella, professor Draghi, è una affermazione critica e furiosa, non è la definizione lilialmente giuliva dello status quo. Anzi, ci si sarebbe dovuto aspettare esattamente l’opposto dall’autore di quella frase stentorea che lo ha reso lo statista più importante del mondo.

E c’è da domandarsi fino a che punto davvero non se ne renda conto, abbagliato dal miraggio dell’appartamento al Quirinale. Oppure se non abbia in testa qualcosa di altro.

Perché, perdonatemi, uno la domanda se la deve porre: non stiamo parlando di un qualunque politicante italiano che mira ad un posto importante, non stiamo parlando di Luigi Di Maio, di Matteo Renzi, di Giorgia Meloni, di Mario Monti. Stiamo parlando dell’uomo del whatever it takes, dell’uomo del quantitative easing …

Certo, poi se ne esce con un’altra frase terrificante (suggerita da Casalino o da Morisi? Perché il livello è quello) del ‘nonno d’Italia‘. Ma si rende conto della ridicolaggine di quella frase? Ma davvero pensa che la gente (comunque senza senso perché non voterà ‘la gente’, ma i politicanti peggiori degli ultimi due secoli) si commuova e vada sotto le finestre di Palazzo Chigi o dell’appartamento ai Parioli a gridare ‘forza nonno che ce la fai’? non capisce che quella frase insulsa, potrebbe suggerire a qualche bel tomo di portargli in regalo un bel pacco di pannoloni?

Tanto più che il nonno se ne esce come dicevo, con una frase tremenda, devastante, incredibile (ma se la dice, lo pensa?), quando dice che lui non pensa al domani, ma solo all’oggi. Un politico, anche un politico piccolo piccolo, se c’è una cosa alla quale non pensa è proprio l’oggi; si propone, magari crede di potersi proporre, una prospettiva. E lui dice che non ha prospettive, lui pensa all’oggi, a fare le cose necessarie … e nemmeno si rende conto che ripete una frase di Di Maio e … basta la parola!

Poi, naturalmente, ci sarebbe da chiedersi, se non si renda conto che, a meno che non sia già d’accordo con lui, Silvio Berlusconi potrebbe non essere affatto dello stesso avviso: e che si propone, di essere votato alla quarta elezione, a maggioranza semplice … ma allora dà per scontato ciò che nega: che si possano avere maggioranze diverse al Quirinale e a Palazzo Chigi, solo che lui le inverte: vorrebbe la più ‘piccola’ al Quirinale pur di esservi eletto, e la più grande a Palazzo Chigi. Vi rendete conto, anzi, si rende conto?

Mi è sembrato di sentire parlare Mariano Rumor, Arnaldo Forlani, gente così. Diceva quel tale che Parigi val bene una messa, qui ci si contenta di un maritozzo!