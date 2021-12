Quirinale: Berlusconi o non Berlusconi, imagine ...

Come dicevo già ieri, è difficilissimo seguire i contorcimenti della politica italiana, specialmente alle prese con le convulsioni derivanti da un lato dalla necessità di approvare la legge finanziaria praticamente senza nemmeno averla letta, e dall’altro dal tema vero della corsa al Quirinale, sempre più convulsa, sempre più incomprensibile, sempre più di basso livello, il che, trattandosi della carica più alta del Paese, non è certo una bella cosa. Specialmente se, poi, lo scontro arrivasse ad essere tanto forte da mettere in difficoltà il futuro della situazione italiana: economica e sociale. Francamente un effetto del genere non mi stupirebbe affatto: il senso di responsabilità del nostro ceto politico è tradizionalmente assente. Però, mi preoccupano molto le conseguenze, che potrebbero essere gravi per il nostro futuro di sudditi amministrati da una banda di irresponsabili, incompetenti.



E qui si vede un primo accenno di discussione più seria, o almeno apparentemente più seria. Mi riferisco alle voci, attribuite a Luca Zaia e ai suoi più vicini amici, sulla opportunità, o addirittura necessità, di inchiodare Mario Draghi a Palazzo Chigi.

Qui c’è la storia di un Draghi che si immagina prigioniero dei partiti e quindi in prospettiva incapace di agire, ad elezioni del capo dello Stato fatte, e non a suo favore. Certo, questa idea non è affatto peregrina, perché se Draghi restasse a Palazzo Chigi, rinunciando lui, come mi auguro, alla assurda corsa al Quirinale che potrebbe sì vincere, ma a prezzo di molti ‘pagamenti’, per cui si troverebbe alle prese con partiti inaciditi dalla lotta e che cercherebbero di fare valere di nuovo una loro credibilità sparando su Draghi (e lo abbiamo visto cosa succede se Draghi è costretto a tenere conto dei voleri di questi partiti), per l’Italia sarebbe solo un bene. Qualcuno intorno a Zaia si rende conto della cosa, e in un certo senso ‘offre‘ a Draghi di aiutarlo a restare tranquillo a Palazzo Chigi.

Zaia è uno furbo, ed è ormai da un bel po’ il punto di riferimento di quella destra, specie leghista ma non solo, che vorrebbe essere liberale (vorrebbe, perché il liberalismo in Italia non ha mai preso piede) e quindi essere tentata di offrire sostegno a Draghi. Nell’unico modo in cui potrebbe: spaccando la Lega, e isolando la parte più rozza dei vari Matteo Salvini, Claudio Borghi e Mario Borghezio, eccetera, per creare una sorta di nuovo partito liberale, da unire ad altre forze. Già, quali? E qui veniamo all’altro capo della fune: il Quirinale.



Nel bene o nel male, un fatto certo, un solo fatto certo, è sul tappeto: Silvio Berlusconi è candidato. Come ho detto più volte, non ho verso Berlusconi simpatia alcuna (anche se mi piacerebbe da matti e discutere con lui di politica e di società … ma vabbè, sono sogni), ma sul fatto che sia una persona intelligente e capace dubbi non ne ho. Anzi, ho perfino il sospetto che, al di là del mezzo tentativo di colpo di Stato fatto con la proposta di riforma costituzionale poi replicata da Matteo Renzi, abbia realmente idee liberali in testa. Certo molto dalla parte dei padroni, ma non certo incline a ‘stangare’ i più deboli, anzi, il contrario.

Da questo punto di vista, Berlusconi non è, e non ha nulla a che vedere, con il padrone delle ferriere Carlo Bonomi. E quindi, potrebbe essere molto interessato al leghismo di Zaia e Massimiliano Fedriga e altri, fino a poche settimana fa i più sfegatati leghisti separatisti e anti-immigrati: una giravolta da funamboli.

E qui, credo, il gioco si sta facendo duro, molto duro. Come si dice: quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo. E Berlusconi, credetemi, ‘tubino’ a parte, è un duro … poi magari ti regala una bistecca, ma è un duro.

E vuole non essere eletto al Quirinale. Non c’è un errore di stampa, e sono serio.

Certo, al Quirinale ci vuole andare a tutti i costi, cioè spendendo tutto quello che può, e non mi riferisco ai soldi. Ma sa che non può riuscirci, o almeno è estremamente difficile che ci riesca.



Immaginiamo, però, che ci riesca. Beh, Salvini e Meloni non avrebbero vita facile, lo si vede ad occhio nudo che fanno di tutto per fregarlo, e lui, ove fosse egualmente eletto, non se lo dimenticherebbe, e gli farebbe vivere un po’ di inferno. Ma, d’altra parte, non è matto, e sa quel che fa. Cioè, sa benissimo che l’unica persona al mondo in grado di portare avanti il programma di rinascita italiano è Draghi, e solo se riesce a lavorare senza interferenze … sì, qualche prebenda a Mediaset e a Mondadori, poca cosa. E, a quel punto, l’offerta di Zaia sarebbe un invito a nozze: la Lega si potrebbe spaccare, Berlusconi non dimenticherà mai che Salvini e Meloni fanno di tutto per fregarlo e li punirebbe. Ne trarrebbe vantaggio un Governo Draghi.

Anzi, dirò di più -non mi aggredite, per favore.

Se Enrico Letta fosse ciò che non è, e cioè un politico intelligente e di polso, farebbe una cosa sola chiara e semplice: direbbe ora, oggi, ieri, che il PD vota Berlusconi. Spiazzerebbe tutti, Berlusconi lo sposerebbe, e finalmente Draghi potrebbe governare seriamente senza avere fra i piedi Salvini e il neo-Landini corporativo.

Ma se non venisse eletto (come io credo lui sappia benissimo), Berlusconi avrebbe la scusa buona per mandare al diavolo questa ‘destra‘ ridicola e, come ho sempre detto, ‘regalare‘ il partito, o pezzi consistenti di esso (a cominciare dalla cintura nera Renato Brunetta), a un Matteo Renzi sempre più attivo, ma sempre meno dotato di un partito, benché in grado di chiamare a raccolta quel centro amorfo parlamentare che ormai raccoglie un centinaio di parlamentari. Poi, eletto il Presidente e fatte le elezioni, la gran parte di quel gruppo misto scomparirebbe, Renzi avrebbe modo di ‘usare‘ FI, Zaia si scoprirebbe liberale e il Governo di emergenza rinascerebbe più forte, appoggiato, sia pure obtorto collo, dal PD -tanto fare capire sta cosa a Letta sarebbe impossibile- e con gli stellini in fuga o ridotti a pochi scampoli.

Nemmeno questa, alla fine, sarebbe una cosa negativa. Certo per uno ‘di sinistra’ come me, sarebbe un po’ traumatica, ma stavolta avrebbe un senso di prospettiva. Potrebbe significare che l’Italia a quel punto meriterebbe ancora i complimenti dell’Europa e dell’Economist.

A quel punto, e solo allora, si potrebbe ricominciare a parlare di sinistra in Italia: una sinistra seria, vera, nuova, capace e, magari, anche competente. Solo allora, Draghi potrebbe puntare al Quirinale (se nel frattempo in Europa non si saranno fatte le necessarie modifiche e integrazioni) e sarebbe il coronamento della sua linea, che potrebbe finalmente lasciare il Governo ad una sinistra seria e liberale, ma specialmente autonoma e innovativa.

Sono follie? Forse! Basta aspettare un mese e vedremo.