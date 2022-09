I principali diplomatici americani e russi, Antony Blinken e Sergei Lavrov, hanno parlato esattamente una volta da quando la Russia ha lanciato la sua invasione illegale dell’Ucraina a febbraio.

In una telefonata il 29 luglio, i due diplomatici hanno discusso le questioni relative a un possibile scambio di prigionieri che coinvolgeva due americani tenuti sotto custodia russa, l’ex marine statunitense Paul Whelan e la star della WNBA Brittney Griner. Non è venuto fuori nulla dalla chiamata.

Scrivendo dalla riunione del G20 all’inizio di luglio, il corrispondente diplomatico dell’Associated Press Matt Lee ha notato in un dispaccio che Lavrov ha detto ai giornalisti che “…non siamo stati noi ad abbandonare tutti i contatti… sono stati gli Stati Uniti. Questo è tutto ciò che posso dire. E non stiamo correndo dietro a nessuno che suggerisce incontri. Se non vogliono parlare, è una loro scelta”.

L’elusione della diplomazia da parte di Blinken in un momento in cui è probabilmente più che mai necessaria è sconcertante dato che uno dei rari successi di politica estera dell’amministrazione Obama-Biden, l’accordo nucleare iraniano, è stato dovuto a innumerevoli ore di diplomazia. In questo caso si potrebbe sperare che Blinken non tenga incontri con la sua controparte russa perché un altro statista, molto più sostanziale ed esperto, William Burns, sta conducendo colloqui e questi sono semplicemente tenuti nascosti alla vista del pubblico. Burns, dopotutto, è la mano più esperta dell’amministrazione in fatto di Russia e non è estraneo al ruolo di inviato di backchannel.

In ogni caso, la squadra di sicurezza nazionale di Biden potrebbe familiarizzare con la strategia diplomatica attuata dal Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e dal suo Segretario di Stato George Shultz in quello che gli storici spesso indicano come uno dei due periodi più pericolosi (il primo è il missile cubano Crisi) della Guerra Fredda.

“La base di una politica estera libera e basata sui principi”, affermò l’ex governatore della California Ronald Reagan in un discorso in cui ha accettato la nomina repubblicana del 1980, “è quella che prende il mondo così com’è e cerca di cambiarlo con la leadership e l’esempio; non per arringa, molestie o pio desiderio”.

Ma i primissimi anni della sua amministrazione furono effettivamente segnati più dall’arringa (“Impero del male”) che dalla diplomazia. Un profilo del New York Times dell’ambasciatore sovietico negli Stati Uniti, Anatoly Dobrynin, ha osservato che non poteva “ricordare un periodo più teso del presente… Durante le sue visite a casa, trova i suoi parenti che gli chiedono, per la prima volta, se ci sarà una guerra con gli Stati Uniti”.

Lo spavento nucleare derivante dall’esercitazione Able Archer della NATO del 1983 è servito da campanello d’allarme per il Presidente, così come il film televisivo della ABC The Day After, che si dice avesse lasciato una profonda impressione su Reagan.

Le dimissioni, nel luglio 1982, del Segretario di stato Al Haig e l’arrivo dell’ex Segretario al lavoro e al tesoro di Nixon George Shultz come sostituto di Haig, hanno posto le basi per un nuovo approccio ai sovietici.

In una nota al Presidente, Shultz chiese un “dialogo intensificato con Mosca”. Ma Shultz ebbe il suo lavoro da fare per questo. La squadra che Reagan aveva radunato attorno a lui era piena di falchi intransigenti antisovietici, alcuni dei quali, in particolare lo studioso dell’Università di Harvard Richard Pipes (nato nel 1923, Cieszyn, Polonia), che prestava servizio nell’NSC, facevano parte di un grande e influente (sebbene forse non così influenti come lo sono nella Washington di oggi) comunità della diaspora ‘Captive Nations’ che portava con sé i preconcetti, i pregiudizi e gli odi del vecchio Paese. Questi, inevitabilmente, coloravano le raccomandazioni politiche offerte dai membri di quella comunità, allora come oggi.

Pipes e il suo vice, John Lenczowski, erano la squadra dietro le politiche stabilite nella Direttiva sulla decisione sulla sicurezza nazionale 75, che era più o meno un’estensione dell’approccio intransigente nei confronti dei sovietici portato avanti dal consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzeziński ( nato nel 1928, Varsavia, Polonia).

NSDD 75 stabiliva che la politica USA-sovietica avrebbe dovuto essere basata sulla comprensione che “l’aggressività sovietica ha profonde radici nel sistema interno e che le relazioni con l’URSS dovrebbero quindi tenere conto del fatto che aiutino o meno a rafforzare questo sistema e la sua capacità di impegnarsi in aggressione.”

In più può cambiare. Le stesse argomentazioni fatte allora vengono riciclate oggi, ma con il pretesto che gli Stati Uniti e l’Occidente devono condurre una battaglia in quella che si dice sia una lotta tra ‘Democrazie contro autocrazie’. Tale ragionamento ha poco senso, ma ciononostante è diventato un articolo di fede sia tra i membri dell’establishment bipartisan di politica estera che tra i loro critici progressisti.

È banale ma nondimeno vero che il personale è la politica e l’amministrazione Reagan non ha fatto eccezione. Come ha osservato lo studioso James Graham Wilson nella sua superba storia degli anni Reagan-Gorbachev, ‘Il trionfo dell’improvvisazione’, “L’assenza di nuovi individui in posizioni di potere, la stagnazione ha plasmato l’ambiente internazionale nei primi anni ’80 e il vecchio pensiero ha determinato il rapporto tra gli Stati Uniti Stati e Unione Sovietica”.

Ma una volta che il personale ha iniziato a cambiare, anche la politica è cambiata. Shultz, lavorando con il massimo esperto sovietico dell’NSC di Reagan, Jack Matlock, respinse con successo l’agenda neoconservatrice. Come scrive Wilson, “A differenza degli intransigenti William Casey, William Clark, Richard Pipes, Jeane Kirkpatrick e Caspar Weinberger, Shultz e Matlock credevano che l’Unione Sovietica avesse la capacità di riformarsi“.

Shultz organizzò un incontro tra Reagan e Dobrynin alla Casa Bianca nel febbraio 1983, durante il quale il Presidente disse all’ambasciatore sovietico che voleva che Shultz fosse il suo canale diretto per il premier sovietico Yuri Andropov. E per tutto il 1983 e fino al 1984, una nuova politica – elaborata da Shultz, Matlock e dal consigliere per la sicurezza nazionale Robert McFarlane – di impegno è emersa sotto forma di un quadro in quattro parti composto da relazioni bilaterali, questioni regionali, controllo degli armamenti e diritti umani.

È quindi difficile non notare le somiglianze tra i primi anni di Biden e i primissimi anni di Reagan. Sotto il Presidente Biden, gli intransigenti russi dominano ogni ufficio di alta sicurezza nazionale tranne uno (Burns, CIA). Ed è un segreto di Pulcinella che il team di Biden sta prendendo spunto dai membri più duri della lobby delle Nazioni Unite, che ha una stretta mortale virtualmente, sì, in stile sovietico su ciò che è e ciò che non è consentito dire in merito alla politica degli Stati Uniti nei confronti di Russia e Ucraina.

Reagan, come Nixon prima di lui, mise da parte saggiamente il consiglio della lobby alla ricerca della diplomazia. E Biden? Basta guardare i risultati delle politiche della sua amministrazione per intuire che forse è necessario un cambiamento. In breve, Biden ha bisogno di uno Shultz.

Tra circa tre mesi, il Presidente potrebbe sfruttare le elezioni di medio termine come un momento opportuno per porre fine all’era Blinken a Foggy Bottom e nominare un Segretario di stato con l’esperienza e la gravità necessarie per affrontare il momento attuale.

E non è che il Presidente non abbia molte opzioni. William Burns, l’ex governatore della California Jerry Brown, l’ex segretario di stato John Kerry (attualmente inviato dell’amministrazione per il clima), l’ex vice segretario di stato Thomas Shannon e l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Tom Donilon dovrebbero essere in una breve lista di contendenti per sostituire l’attuale Segretario di stato e inaugurare una nuova era di diplomazia tra Russia e Occidente.