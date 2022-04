C’è una data e c’è un contesto per l’affermarsi del Presidente della Russia Vladimir Putin come ‘poster child‘, per usare l’espressione di Andrew S Weiss del Carnegie Endowment for International Peace. La data è quella del 2012-13. Il contesto è l’ingresso nel mirino del regime russo delle«organizzazioni non governative sostenute dall’Occidente», gli attacchi alla comunità LGBTQ, la denigrazione del liberalismo decadente, il rafforzamento dei legami con la Chiesa ortodossa russa. Weiss definisce questa come la svolta a destra di Putin e della Russia e considera questa come un «espediente politico di fronte a un movimento di protesta di strada all’interno della Russia, non zelo ideologico». Poi, «con l’intensificarsi della crisi migratoria in Europa, Putin ha attribuito la colpa agli errori della politica estera occidentale in Medio Oriente e ai benefici sociali eccessivamente generosi in patria. Quel messaggio ha contribuito a trasformare Putin in un ‘poster child’ per parte dell’estrema destra europea». Un ‘poster child‘ non solo in Europa, anche dall’altra parte dell’Atlantico, negli ambienti conservatori e in particolare in quelli degli evangelici.

Le elezioni presidenziali americane del 2016 sono state un momento cruciale nel rapporto della Russia con l’America conservatrice e la destra religiosa. Donald Trump è entrato alla Casa Bianca, e il sentimento anti-russo è stato sostituito dall’ammirazione per ‘l’uomo forte Putin‘ e per la posizione illiberale del suo regime su questioni che vanno dai diritti LGBTQ, all’uguaglianza di genere, all’immigrazione, fino all’economia e alla religione e religiosità. E’ il capovolgimento del sentiment di una parte dell’America rispetto al periodo della Guerra Fredda, quando i conservatori erano vigorosamente antisovietici. «Il fatto che Trump ammirasse apertamente Putin significava che anche molti dei suoi sostenitori ammiravano apertamente Putin», afferma David Smith, professore associato di politica americana e politica estera presso l’United States Studies Center. «I repubblicani hanno abbandonato la loro tradizionale sfiducia nei confronti della Russia e sono diventati molto più filo-russi».



Qualcosa di molto simile è accaduto in Europa. «L’impennata del populismo in Europa ha fornito alla Russia un’ampia offerta di partiti politici solidali in tutto il continente», sosteneva, nel 2016, un rapporto dell’European Council on Foreign Relations (ECFR). Lo studio censiva i partiti, «per lo più di estrema destra, ma anche di estrema sinistra», che stavano portando avanti politiche e prendendo posizioni che promuovevano l’agenda russa in Europa. Tendono ad essere partiti anti-establishment -alcuni ai margini estremi dello spettro politico- che sfidano l’ordine liberale tradizionale in Europa». Questa dell’ECFR, che è stata la prima indagine completa sui partiti ‘ribelli’ in Europa, identificava 45 partiti filo-russi.

L’estrema destra europea, dunque, ha accolto con entusiasmo la spinta conservatrice del regime di Putin per una serie di ragioni che vanno dal presentarsi come l’uomo forte che difende il conservatorismo e la radice cristiana dell’Europa, fino alla sua sfida agli Stati Uniti e all’Europa. Da qui i forti legami con individui e gruppi di destra populista in Europa -come Matteo Salvini e la Lega, Marine le Pen e il Rassemblement National in Francia, l’Austrian Freedom Party (FPÖ) e il premier ungherese Viktor Orbán. «La Russia ha fornito a molti di questi gruppi supporto finanziario e informatico e addestramento paramilitare», afferma Robert Horvath, specialista in politica russa presso la LaTrobe University.

I 45 partiti identificati da ECFR, erano «attratti dai valori socialmente conservatori della Russia, dalla sua difesa della sovranità nazionale e dal suo rifiuto dell’internazionalismo liberale e dell’interventismo. A sinistra, molti sono attratti dall’antipatia della Russia nei confronti della globalizzazione e dalla sua sfida all’ordine capitalista internazionale dominato dagli Stati Uniti, nonché da un legame nostalgico con l’Unione Sovietica. Entrambe le frange tendono a vedere la Russia come una contrapposizione agli Stati Uniti».

Negli Stati Uniti recente sondaggio ha mostrato che il 62% degli elettori repubblicani crede che Putin sia «un leader più forte» di Joe Biden. «Quello che conta per loro è che vedono Putin affrontare il liberalismo, lo vedono affrontare i diritti LGBT, lo vedono affrontare il femminismo», dice Smith. «Credono che stia cercando di creare il tipo di società omogenea con una forte identità nazionale fondata sui valori tradizionali che vorrebbero vedere in America».

In questi 10 anni (2012-2022) il putinismo ha scavato e si è infiltrato, in Europa come negli Stati Uniti (né bisogna dimenticare pezzi dell’America Latina, come il Brasile di Jair Bolsonaro). E se ora l’Europa comincia a prendere le distanze da Putin, cercando di nascondere sotto il tappeto questi trascorsi, e qualcuno è costretto a fare i conti con questi trascorsi, come nel caso delle elezioni presidenziali francesi, la situazione appare diversa negli Stati Uniti.

Melani McAlister, docente di studi americani e affari internazionali alla George Washington University, appunta l’attenzione su quanto sta accadendo in una delle comunità più putiniane, quella degli evangelici.

«Un sottoinsieme significativo della comunità evangelica statunitense, in particolare i conservatori bianchi, ha sviluppato un’alleanza politica ed emotivacon la Russia per quasi 20 anni. Quei credenti americani», comprese figure di spicco come il leader evangelico Franklin Graham -che nel febbraio di quest’anno ha invitato i suoi seguaci a pregare per Vladimir Putin– e Jay Sekulow dell’American Center for Law and Justice, «vedono la Russia, Putin e la Chiesa ortodossa russa come protettori della fede, che si oppongono agli attacchi ai valori ‘tradizionali‘ e ‘familiari‘. Al centro c’è l’ondata di leggi anti-LGBTQ della Russia, che sono diventate un modello per alcune leggi anti-trans e anti-gay negli Stati Uniti», afferma McAlister. «Ora, con la Russia che bombarda chiese e distrugge città in Ucraina, la più protestante delle ex repubbliche sovietiche, le comunità evangeliche americane sono divise. La maggior parte si oppone alle azioni della Russia, soprattutto perché c’è una forte chiesa evangelica in Ucraina che sta ricevendo attenzione e preghiere da una serie di leader evangelici».Resta ‘fedele‘ a Putin, «un piccolo gruppo di evangelici americani più conservatori che non riesce a rompere del tutto con il loro alleato di lunga data. L’entusiasmo per la Russia è incarnato da Graham, che nel 2015 ha visitato Mosca, dove ha avuto un caloroso incontro con Putin».

Non è stato sempre così, afferma Melani McAlister. C’è stato un tempo in cui gli evangelici americani «vedevano l’Unione Sovietica e altri Paesi comunisti come la più grande minaccia del mondo alla loro fede. Svolsero attività drammatiche e illegali, contrabbandando Bibbie e altra letteratura cristiana oltre confine. Eppure, oggi, la Russia, ancora un Paese con poca frequenza in chiesa e poca tolleranza del governo per l’evangelizzazione protestante, è diventata un simbolo dei valori conservatori proclamati da alcuni evangelici americani».

Melani McAlister racconta come «a partire dagli anni ’50, ma intensificandosi negli anni ’70 e ’80, gli evangelici statunitensi ed europei si sono presentati come intimamente legati ai cristiani che soffrivano per mano dei governi comunisti». Sorsero gruppi evangelici, come Open Doors, il cui scopo principale era quello di lavorare per i ‘cristiani perseguitati’ in tutto il mondo, che contrabbandavano Bibbie nell’Unione Sovietica e nell’Europa orientale, con azioni che non di rado si trasformavano in quello che McAlister definisce come un ‘teatro politico anticomunista’.

«All’inizio degli anni ’70, c’erano più di 30 organizzazioni protestanti impegnate in una sorta di contrabbando di letteratura e c’era un’intensa, a volte piuttosto brutta, competizione tra i gruppi.

Il loro lavoro dipendeva dai loro leader carismatici, che spesso usavano approcci sensazionalistici per la raccolta di fondi». I critici hanno martellato questi gruppi per i loro approcci provocatori e per la raccolta fondi hardball, sostenendo che il contrabbando di Bibbie stava «creando problemi per l’intera testimonianza cristiana» nelle aree comuniste.

«Dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, i sostenitori hanno rivolto la loro attenzione alla situazione dei cristiani nei Paesi a maggioranza musulmana. Gli evangelici in Europa e negli Stati Uniti si sono sempre più concentrati sull’Islam sia come concorrente che come minaccia. La guerra di Putin contro i militanti ceceni negli anni ’90, e il suo intervento più recente a nome del governo di Bashar al-Assad in Siria, lo hanno reso popolare tra i conservatori cristiani. Putin ha affermato di proteggere i cristianifacendo guerra al terrorismo islamico».

Nel frattempo, le politiche di Putin di repressione dell’evangelizzazione non sembravano infastidire eccessivamente alcuni dei suoi alleati evangelici conservatori. «Ciò è in parte dovuto al fatto che gli evangelici americani negli anni 2010 hanno continuato a vedere Putin come disposto a sostenere apertamente i cristiani in quella che vedevano come una guerra globale alla loro fede. Ma la questione più immediatamente saliente è stata l’opposizione di Putin ai diritti LGBTQ+ e alle visioni non tradizionali della famiglia».

«Nel 21° secolo, l’ala più conservatrice degli evangelici non stava promuovendo la sua agenda propagandando il numero di Bibbie trasportate attraverso i confini di Stato, ma piuttosto su un altro tipo di valico di frontiera: il potere della reputazione di Putin come leader nella rinascita globale giusta. Ora, l’invasione dell’Ucraina ha messo sulla difensiva gli alleati di Putin. Ci sono ancora quelli, inclusa la candidata repubblicana al Congresso 2020 che non sostiene QA, Laura Witzke, che ha spiegato nel marzo 2022 di identificarsi “più con i valori cristiani di Putin che con Joe Biden”. Ma lo stesso Graham ha sottolineatoal ‘Religion News Service‘ che non sostiene la guerra e la sua organizzazione umanitaria Samaritan’s Purse ha inviato diverse squadre in Ucraina per gestire cliniche e distribuire aiuti.

Per il momento, lo status di Putin come avanguardia morale della destra globale è messo a dura prova e i sostenitori del matrimonio tradizionale che attraversano le frontiere potrebbero trovarsi sull’orlo del divorzio», conclude Melani McAlister.

C’è poi l’altro zoccolo duro di putinismo, quello politico, che in questo caso si concentra sull’estrema destra, sui populisti, su, in particolare, i trumpiani.

Jérôme Viala-Gaudefroy, docente presso Sciences Po, St Germain-en-Laye, compone il quadro.

«Mentre la grande maggioranza dei cittadini degli Stati Uniti, a prescindere dalle proprie simpatie politiche, condanna inequivocabilmente l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca e sostiene le sanzioni adottate dall’Amministrazione Biden contro il regime russo, l’unanimità non è totale, soprattutto all’interno del campo repubblicano: Donald Trump e buona parte dei suoi sostenitori continuano a mostrare rispetto per Vladimir Putin», afferma Viala-Gaudefroy. «Fino all’aggressione russa lanciata il 24 febbraio,solo una minoranza di repubblicani (42%) si era schierata con l’Ucraina nel conflitto che la contrappone alla Russia dal 2014. Nel 2017, il 49% dei repubblicani considerava addirittura la Russia un alleato, mentre 32 % aveva un’opinione favorevole su Putin. Ora sono il 58% a sostenere l’Ucraina (contro il 57% dell’intera popolazione) e più del 6% ad avere un’opinione favorevole su Putin. Per quanto riguarda i Democratici, il loro sostegno all’Ucraina, ancora in maggioranza, è solo aumentato, dal 58% al 70% dall’invasione del 24 febbraio».

Un mese dopo l’invasione russa «gli elettori sembrano più preoccupati per l’inflazione, un’inflazione che attribuiscono alle politiche economiche dell’Amministrazione Biden (41%) più che alla guerra in Ucraina e alle sanzioni contro la Russia (24%)».

«La guerra di Putin ha messo in luce le tensioni all’interno di un Partito Repubblicano, schiacciato tra, da un lato, le sue tendenze nazionaliste (‘America First’), anche a volte isolazioniste, e, dall’altro, la corrente internazionalista, più interventista. Mentre i leader dei gruppi repubblicani al Senato e alla Camera dei Rappresentanti hanno entrambi condannato Putin, isostenitori di Donald Trump cercano una narrativa alternativa».

«Di fronte alle possibili ricadute politiche dell’invasione russa, il campo pro-Trump si è precipitato insieme in un hotel di Washingtonper creare una contro-narrativa sfidando l’idea di Joe Biden di una guerra a lungo termine tra ‘autocrazia e democrazia, tra libertà e repressione‘. Anche se significa affermare che la guerra è stata provocata in primo luogo dagli Stati Uniti e dalla NATO, e rifiutare qualsiasi intervento contro la Russia».

«Donald Trump ha tradizionalmente mostrato compiacimento nei confronti dei leader stranieri che considera forti, carismatici e autoritari, incluso Vladimir Putin». Per tutto il suo mandato Trump elogiato il Presidente russo, e ancora il 23 febbraio 2022 l’ex Presidente definiva Putin un ‘genio’.

«Ma Donald Trump è solo la punta di diamante di un movimento più profondo. Molte figure politiche e mediatiche dell’estrema destra del Partito Repubblicano sostengono Putin da anni».

Il Partito Repubblicano, che un tempo sosteneva, in particolare quando Presidente era Ronald Reagan (1980-1988), un approccio muscoloso, missionario e moralistico al ruolo degli Stati Uniti nel mondo, «è oggi sopraffatto da un nazionalismo più interessato alle questioni culturali che ai valori democratici».

«Il movimento della ‘guerra culturale’ era stato avviato alla fine della Guerra Fredda da Pat Buchanan, che aveva anche reso popolare lo slogan ‘America First’. Questa nuova destra vede Putin come un alleato come una figura ipermascolina e autoritaria, che difende i valori tradizionali di fronte alle rivendicazioni femministe, LGBTQ e musulmane e di fronte alla decadenza religiosa che affliggerebbe la società occidentale», afferma Viala-Gaudefroy.

«Putin gioca molto bene nelle divisioni occidentali. Non è un caso che, in piena guerra, abbia paragonato l’ostracismo russo a quello subito dall’autrice dei libri di Harry Potter, accusata di ‘transfobia. In queste polemiche legate a corpo, genere e sessualità, Joe Biden, segnato dall’età e incline a balbuzie e gaffe, incarna maggiormente la debolezza dell’Occidente, mentre Putin e Trump sono sul palco da anni per incarnare la forza, ipermascolinità e virilità».

«La destra cristiana, che vota a stragrande maggioranza per il Partito Repubblicano,vede nella Russia un alleato importante nella sua lotta per il ritorno a un passato nostalgico e fantasticato e contro la secolarizzazione e la decadenza morale e sessuale della società».

Jérôme Viala-Gaudefroy conclude affermando che «non si può escludere l’ipotesi di un Congresso e di una Casa Bianca, rispettivamente nel 2023 e nel 2025, molto più concilianti nei confronti di Putin. Le primarie che si svolgeranno da marzo a dicembre 2022, così come le elezioni di medio termine del novembre 2022, diranno se i trumpisti hanno davvero preso il controllo del Partito Repubblicano. Peseranno quindi molto su come, in futuro, Washington si posizionerà sulla questione russa».

Per quanto riguarda l’Europa, qualche risposta sulla tenuta di Putin si avrà dopo il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, il 24 aprile, quando, molto probabilmente, a sfidarsi saranno proprio il putinismo (per quanto nascosto sotto il tappeto), incarnato da Marine Le Pen, e l’anti-putinismo di Emmanuel Macron.