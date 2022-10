Quattro scenari per un mondo in disordine

Il recente discorso del leader cinese Xi Jinping al Congresso del Partito Comunista potrebbe essere uno dei più consequenziali del decennio. Ha detto al pubblico -e al mondo- che la sua politica zero-COVID che schiaccia la crescita economica è qui per restare e che Pechino è più determinata che mai a riunirsi con Taiwan, pacificamente se possibile e con la forza se necessario.

Stiamo vivendo un momento di profonde fratture geopolitiche e di straordinaria incertezza economica, incarnate dalle dichiarazioni di Xi. Il mondo chiaramente non sta tornando a uno status quo pre-COVID. Invece, una combinazione di forze sottostanti ha sconvolto il precedente ordine mondiale e ha inaugurato un periodo di profondo disordine.

Voglio guardare a quattro di queste forze -il deterioramento delle relazioni USA-Cina, la guerra della Russia in Ucraina, il populismo e l’inflazione- per costruire alcuni scenari politico-economici per i prossimi due o cinque anni. Qualsiasi elenco di forze globali destabilizzanti è necessariamente incompleto. Non prenderò in considerazione il cambiamento climatico o la perdita di biodiversità (probabilmente le maggiori sfide che l’umanità deve affrontare), una possibile rinascita del COVID, l’impatto dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie dirompenti, o il ruolo dei regimi canaglia dall’Iran alla Corea del Nord.

Invece, mi sto concentrando sulle aree che credo avranno il maggiore impatto sul business globale nei prossimi anni, in particolare a causa della loro prevista interazione.

1. LA GUERRA DELLA RUSSIA IN UCRAINA

Non solo le truppe russe non sono riuscite a sottomettere Kiev rapidamente come avevano ipotizzato sia il Cremlino che molti osservatori occidentali, ma sembra sempre più probabile che la Russia perderà la guerra, nonostante la mobilitazione dei riservisti e il tintinnio della sciabola nucleare.

Ci sono tre motivi per questo. In primo luogo, lo straordinario equilibrio e coraggio del popolo ucraino, delle forze armate e dei leader. Secondo, caos totale da parte russa. E terzo, la straordinaria unità in tutto l’Occidente che ha fornito alle truppe ucraine armi sofisticate, addestramento e intelligence mentre ha lentamente paralizzato l’economia russa attraverso boicottaggi e sanzioni. Le imprese occidentali hanno dato un contributo importante quando centinaia di persone si sono ritirate dalla Russia, bloccando beni e rinunciando ai profitti.

L’unità occidentale dovrà affrontare la sua più grande prova questo inverno se le forniture di gas in Europa saranno basse e i prezzi dell’energia alle stelle accelereranno un previsto scivolamento verso la recessione. I singoli governi europei potrebbero esitare sull’Ucraina se confrontati con elettori arrabbiati e freddi.

Naturalmente, la dipendenza dell’Europa dal gas russo è autoinflitta. Fino al 2014, solo il 20% circa del gas dell’UE era russo. All’inizio del 2022 era quasi del 40%. Nonostante i forti avvertimenti di Washington, la Germania, la più grande economia del continente, in realtà ha aumentato la sua dipendenza dopo l’annessione illegale della Crimea da parte di Putin.

Berlino considerava il gas russo più economico e più sostenibile delle alternative. Una maggiore fiducia si adattava anche a una dottrina di politica estera tedesca nei confronti dell’Unione Sovietica/Russia che risale a cinque decenni fa chiamata ‘wandel durch handel‘: cambiamento attraverso il commercio. Sebbene pericolosamente ingenua con il senno di poi, una filosofia simile ha informato la politica degli Stati Uniti nei confronti della Cina fino a poco tempo fa, creando dipendenze non molto diverse.

2. RELAZIONI USA-CINA

Per quattro decenni dopo il viaggio pionieristicodell’allora Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon in Cina, nel 1972, gli Stati Uniti hanno cercato relazioni migliori con Pechino attraverso una più stretta integrazione economica. Le cose hanno cominciato a cambiare durante il secondo mandato di Barack Obama, in risposta alla postura muscolare di Xi Jinping in patria e all’estero, prima di scoppiare successivamente con la guerra commerciale di Donald Trump.

Se non altro, l’Amministrazione Biden ha accelerato il passaggio dalla cooperazione allo scontro rafforzando le alleanze di sicurezza nella regione con Paesi come l’Australia, i controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate come imicroprocessori e gli impegni di fatto per la difesa a Taiwan.

Il giorno dopo il discorso di Xi al Congresso del Partito, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha detto a un’udienza alla Stanford University, che in relazione a Taiwan strategicamente importante, Pechino era ora «determinata a perseguire la riunificazione su una linea temporale molto più rapida» rispetto al passato.

Negli ultimi mesi ho parlato con centinaia di alti dirigenti prevalentemente europei dell’attuale panorama geopolitico. Molti hanno descritto la difficile decisione di ritirarsi dalla Russia. Eppure, per la maggior parte, la Russia rappresenta meno del 5% dei loro affari. Alla domanda su cosa avrebbero fatto se la situazione a Taiwan dovesse degenerare, il silenzio è stato assordante. Con un’enorme dipendenza e esposizione a entrambi i mercati americano e cinese, i leader di settori tra cui automobili e beni di consumo e di lusso ,ammettono prontamente di non avere un playbook.

3. POPULISMO

Uno dei motivi per cui è improbabile che la politica degli Stati Uniti nei confronti di Pechino si ammorbidisca è che la Cina è una delle poche cose su cui l’elettorato statunitense altamente polarizzato è d’accordo. Nel 2011 , solo il 36% degli americani vedeva la Cina in modo sfavorevole, con il 51% che la vedeva favorevolmente. Nel 2022, uno sbalorditivo 82% è sfavorevole, un livello superato solo in Svezia, Giappone e Australia.

Anche gli elettori delle democrazie occidentali diffidano sempre più della globalizzazione. Alimentata dalla crescente disuguaglianza economica, nel 2017 la maggioranza in 28 principali economie ha dichiarato alla società di ricerca Edelman che «la globalizzazione ci sta portando nella direzione sbagliata». In modo allarmante, Edelman ha scoperto nel 2019 che solo il 18% degli intervistati nelle economie sviluppate ha affermato che «il sistema funziona per me», con il 34% insicuro e il 48% che dichiara apertamente che il sistema sta fallendo.

Parallelamente, il sostegno alla democrazia si è indebolito, soprattutto tra i giovani. Gli scienziati politici Yascha Mounk e Roberto Stefan Foa, rispettivamente delle università John Hopkins e Cambridge, hanno scoperto nel 2017 che mentre il 75% degli americani nati negli anni ’30 concordava sul fatto che è «essenziale vivere in una democrazia», la cifra era solo del 28% tra i millennial.

Tendenze simili possono essere osservate in molti altri Paesi. Ciò ha aiutato a portare al potere populisti dall’ungherese Viktor Orban e dal brasiliano Jair Bolsonaro a Donald Trump e, più recentemente, Giorgia Meloni, il leader italiano più di destra dai tempi di Mussolini. Si noti che l’Italia ha registrato il secondo tasso di insoddisfazione per la democrazia al mondo in un sondaggio del 2021, superato solo dalla Grecia.

4. INFLAZIONE

Questo profondo malcontento per l’ordine politico-economico prevalente era prima che l’inflazione raggiungesse livelli che non si vedevano da quattro decenni. Aumentando i tassi di interesse di riferimento in risposta, la Federal Reserve statunitense e la Banca centrale europea accettano che potrebbero innescare una recessione. La maggior parte degli analisti ora ne prevede una su entrambe le sponde dell’Atlantico nel 2023.

Nel frattempo, la politica zero-COVID della Cina continua a indebolire la seconda economia più grande del mondo mentre il suo settore immobiliare in difficoltà minaccia di inghiottire il sistema finanziario globale. Pierre Olivier Gourinchas, capo economista del FMI, non ha usato mezzi termini sull’economia mondiale all’incontro annuale dell’organizzazione all’inizio di ottobre, avvertendo che le «ore più buie» sono ancora davanti e definendo le prospettive «molto dolorose».

Ma una paura ancora più grande è la stagflazione: aumenti dei tassi di interesse che schiacciano la crescita, fanno salire vertiginosamente la disoccupazione e non riescono a ridurre significativamente l’inflazione. L’interazione di tali dinamiche economiche con il populismo anti-establishment sarebbe sicuramente profondamente destabilizzante per un ordine globale già traballante.

QUATTRO SCENARI

Attingendo alle forze sopra descritte, ho esortato i leader aziendali di tutti i settori a contemplare quattro scenari. Gli scenari non riguardano la previsione del futuro. Si tratta di prepararsi per il futuro in mezzo all’incertezza.

Colloco le possibilità lungo due dimensioni: una economica e una geopolitica.

Per quanto riguarda la dimensione economica, il caso migliore è che le banche centrali e i responsabili politici mettano rapidamente sotto controllo l’inflazione, le recessioni nei principali mercati sono di breve durata e una ripresa economica globale inizia nella seconda metà del 2023 e accelera nel 2024. All’altro estremo, aumenti aggressivi dei tassi di interesse potrebbero emergere ed esacerbare le debolezze strutturali dell’economia globale, portando a un periodo di stagflazione prolungata.

Allo stesso modo con la geopolitica, Vladimir Putin potrebbe scoprire una ritirata salvifica dall’Ucraina mentre Xi, con il suo terzo mandato assicurato, potrebbe frenare la sua retorica su Taiwan. O, più pessimisticamente, l’Ucraina potrebbe peggiorare drasticamente, ad esempio se Putin scegliesse di utilizzare armi nucleari tattiche o se la Nato fosse coinvolta direttamente nel conflitto. Nel frattempo, il fervore nazionalista potrebbe portare Xi a lanciare un ultimatum a Taiwan, oppure un uso accidentale della forza da parte di entrambe le parti potrebbe innescare un conflitto più ampio.

Combinando queste diverse possibilità, creo i miei quattro scenari. A scopo illustrativo, associo ciascuno a un decennio del 20° secolo, non perché la storia si ripeta, ma per cristallizzare la posta in gioco e quanto differiscono i possibili futuri.

Quando la fine della pandemia sembrava in vista, diversi osservatori avevano previsto un ritorno dei‘ruggenti anni Venti‘. I primi ruggenti anni Venti si sono verificati dopo la prima guerra mondiale, quando la Società delle Nazioni ha inaugurato un breve periodo di cooperazione internazionale, il commercio globale è ripreso e le economie si sono riprese. Un equivalente degli ultimi giorni resta certamente possibile se le tensioni globali si allentano e l’economia si riprende rapidamente.

In alternativa, possiamo immaginare una ripresa economica senza allentare le tensioni globali. Mi vengono in mente i primi anni ’80, quando l’azione decisiva del presidente della Federal Reserve statunitense, Paul Volcker, ridusse l’inflazione e, dopo una breve recessione, la crescita riprese e il mercato azionario esplose. A livello internazionale, invece, le cose erano meno rosee. La distensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica degli anni ’70 si è conclusa con i rispettivi boicottaggi delle Olimpiadi del 1980 e del 1984, una guerra per procura in Afghanistan e una rinnovata corsa agli armamenti nucleari.

Gli anni ’70 sono il mio terzo scenario. Sono spessoinvocati come esempio di stagflazione, con prezzi in rialzo, disoccupazione ostinatamente alta enumerose lotte sindacali. Tuttavia, le tensioni globali si erano allentate, almeno tra le superpotenze. La spia che mi amava ha catturato lo spirito del tempo mentre James Bond ha collaborato con un agente sovietico per salvare il mondo.

Confrontalo con gli anni ’30, un altro decennio del 20° secolo caratterizzato da alta disoccupazione, bassa crescita e turbolenze economiche. Il fascismo ha spazzato via le nascenti democrazie, le tensioni globali si sono intensificate e il mondo ha vissuto una catastrofe che rimane singolare nella storia umana.

Il mondo di oggi è molto diverso dai decenni in questi scenari. La tecnologia ha inaugurato una connessione senza precedenti, le parti interessate sono diventate molto più potenti e le catene di approvvigionamento globali e i sistemi finanziari hanno notevolmente aumentato l’interdipendenza economica. Si spera che gli orrori del 20° secolo combinati con l’inimmaginabile distruttività delle armi moderne limitino la potenziale escalation del conflitto.

Eppure il contrasto tra i decenni evidenzia come i cambiamenti in due sole variabili possano distinguere uno scenario fantastico da uno buono, uno cattivo e uno veramente terribile.Chiedere quale sia la più probabile è la domanda sbagliata. È più importante che i leader aziendali, i governi e gli individui riconoscano che il precedente ordine mondiale è scomparso.

Le organizzazioni più resilienti saranno quelle che prendono decisioni sulla base di un chiaro senso di scopo e valori forti, non strategie rigide o piani d’azione. La globalizzazione non finirà improvvisamente, ma le aziende prenderanno sempre più decisioni che vanno oltre la ricerca del fornitore più economico o del nuovo mercato più grande.

Probabilmente anche i prossimi anni non saranno il momento migliore per le aziende per cercare la massima efficienza. Il denaro sarà il re, la flessibilità vitale. Inoltre, sarà fondamentale per i leader aziendali comunicare in modo proattivo ciò che rappresentano, idealmente prima che gli venga chiesto del futuro della loro attività in Cina, come potrebbero gestire i disordini sindacali o se credono in elezioni libere ed eque.

Questo periodo di disordine potrebbe essere breve o lungo e l’impatto su organizzazioni e società potrebbe variare da minore a drammatico, con notevoli variazioni tra i settori e le regioni. Concentrarsi sulle dinamiche sottostanti e contemplare il loro potenziale impatto su affari, governo e società è qualcosa che tutti dovremmo fare per navigare efficacemente nelle rapide che ci attendono.