Quanto può durare la neutralità dell’Algeria nella guerra in Ucraina?

Radicata in un approccio degli anni ’70 agli affari globali basato sul non allineamento, la risposta dell’Algeria all’invasione russa dell’Ucraina non è stata sorprendente.

Pur non volendo sconvolgere né il Cremlino né l’Occidente, l’Algeria è stata neutrale in questo conflitto. La situazione in Ucraina, che inasprisce pericolosamente le tensioni tra la Russia – partner strategico dell’Algeria e principale fornitore di armi – e i partner occidentali del Paese nordafricano, è un banco di prova importante per il non allineamento algerino sulla scena internazionale.

Quando Washington ha cercato di radunare la comunità internazionale contro Mosca all’Assemblea generale delle Nazioni Unite all’inizio di marzo, l’Algeria è stato l’unico stato arabo che si è astenuto dalla bozza di risoluzione USA. Successivamente, gli algerini hanno preso posizioni neutrali all’Onu su altre votazioni riguardanti l’invasione russa.

“La reazione dell’Algeria all’invasione russa dell’Ucraina è stata tiepida”, ha dichiarato a Responsible Statecraft Geoffrey Porter, CEO di North Africa Risk Consulting. “Non si considera parte del conflitto e quindi non ha preso posizione”. Sebbene questo approccio abbia effettivamente servito gli interessi algerini, più a lungo infuria questo conflitto, l’Algeria troverà più difficile mantenere la neutralità.

Alcuni esperti e legislatori occidentali a Washington accusano l’Algeria di sostenere la Russia in questa guerra. Sebbene Algeri e Mosca mantengano una solida partnership dell’era della Guerra Fredda, l’Algeria non si è allineata con la Russia e i due paesi non vedono di buon occhio il conflitto.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, affermando a maggio che Mosca comprende la posizione dell’Algeria, piuttosto che esprimerne il sostegno, ha illustrato questo punto. Secondo William Lawrence, professore di scienze politiche presso l’American University, la dichiarazione “significa che la Russia era privatamente critica nei confronti di ciò che stava accadendo, ma non sarebbe andata oltre le critiche private”.

Lo stato e la società algerina sono molto sensibili al mantenimento dell’indipendenza sulla scena internazionale. Sebbene i russi non vogliano vedere l’Algeria mantenere i suoi accordi energetici con le potenze europee (figuriamoci aiutarle nella crisi energetica globale in corso), Algeri sta scegliendo di svolgere un ruolo utile alle potenze occidentali in questa guerra. L’Algeria, a differenza dell’Iran e della Corea del Nord, non ha in alcun modo sostenuto il comportamento canaglia della Russia in Ucraina. Allo stesso modo, l’Algeria non si è piegata alle pressioni occidentali per porre fine ai suoi rapporti con la Russia, né ha preso posizioni ufficiali contro Mosca sull’Ucraina.

“Algeri ha un’opportunità qui, e in una certa misura l’ha perseguita, per esplorare e segnalare davvero all’Europa e alle capitali occidentali che aspetto ha la neutralità”, ha detto Lawrence a Responsible Statecraft.

La misura in cui l’Algeria ha mantenuto stretti legami con Mosca non è il risultato del fatto che Algeri abbia necessariamente qualche affinità con la Russia. Piuttosto, si tratta di sospetti diffusi tra gli algerini nei confronti della Francia e delle intenzioni di altri membri della NATO.

La questione del Sahara occidentale è sempre al centro delle decisioni di politica estera algerina. Algeri considera problematico il crescente sostegno occidentale al Marocco su questo fronte e motivo per salvaguardare forti relazioni con la Russia, nonostante Mosca non sia necessariamente troppo favorevole all’Algeria su questo dossier. Algeri ritiene di dover continuare ad acquistare armi russe mentre si sente sempre più minacciata dalla situazione nel Sahara occidentale e dalla normalizzazione marocchino-israeliana.

La guerra in Ucraina ha in qualche modo servito gli interessi dell’Algeria. I dilemmi energetici dell’Europa dopo il 24 febbraio hanno accresciuto l’importanza strategica dell’Algeria per l’Occidente, mentre i membri dell’UE lavorano per svezzarsi dagli idrocarburi russi.

Le esportazioni di gas naturale dall’Algeria verso l’Italia sono aumentate del 20% quest’anno. All’inizio di questo mese, il gigante energetico italiano ENI ha dichiarato di aspettarsi un raddoppio delle importazioni italiane di gas algerino entro il 2024 ed è possibile un aumento del 50% delle esportazioni di gas algerino verso la Francia.

Anche la Slovenia si è rivolta all’Algeria per riscaldarsi quest’inverno. Il ministro degli Esteri Tanja Fajon e il ministro delle Infrastrutture Bojan Kumer si sono recati in Algeria all’inizio di questo mese per concludere un accordo tra Sonatrach (la compagnia petrolifera statale algerina) e Geoplin (il più grande distributore di gas naturale della Slovenia) in base al quale l’Algeria coprirà un terzo del mercato dell’Europa centrale il fabbisogno di gas del paese per i prossimi tre anni a partire dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, ciò non ha danneggiato le relazioni algerino-russe. “È festeggiato dalle capitali europee come mai prima d’ora e questo grazie ai suoi continui legami con Mosca”, ha affermato Porter. “L’Algeria ha beneficiato del conflitto senza dover compromettere i suoi principi di politica estera”.

Il rifiuto dell’Algeria di allinearsi con l’Occidente contro la Russia, tuttavia, ha indotto alcuni funzionari negli Stati Uniti a chiedere l’imposizione di sanzioni ad Algeri. A settembre, i legislatori repubblicani guidati dalla deputata Lisa McClain (R-Mich.) hanno chiesto agli Stati Uniti di punire l’Algeria ai sensi del Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. McClain ha accusato Algeri di “sostegno diplomatico al regime tirannico di Putin”. Mentre la ragione ufficiale sono i grandi acquisti di armi russe da parte dell’Algeria, i funzionari americani sono anche scontenti del sostegno di Algeri alla riabilitazione del governo siriano e dell’opposizione agli Accordi di Abramo.

Tuttavia, l’amministrazione Biden probabilmente non intraprenderà un’azione del genere contro l’Algeria, che collabora con Washington nell’antiterrorismo e in altre aree.

“C’è una distinzione tra legislatori a Washington e professionisti della politica estera”, ha spiegato Porter. “Questi ultimi hanno più familiarità con le peculiarità degli impegni di politica estera dell’Algeria. Collocano la politica estera algerina in un contesto geografico e storico più ampio e hanno meno probabilità di rispondere agli sviluppi temporali. Per quanto riguarda i legislatori, sono più inclini a cercare di ottenere rapidamente punti politici piuttosto che stringere legami duraturi che promuovono gli interessi della politica estera degli Stati Uniti. Per questo motivo, le loro richieste di sanzioni contro l’Algeria cadranno nel vuoto nel Dipartimento di Stato del presidente Biden”.

Lawrence ha detto che l’unico modo in cui queste sanzioni andrebbero avanti “è se l’Algeria aiuta materialmente la guerra russa in Ucraina, cosa che non faranno”.

Inoltre, è improbabile che le sanzioni statunitensi cambino il rapporto dell’Algeria con la Russia. Invece, potrebbe generare crescenti sospetti algerini sugli Stati Uniti e crescenti preoccupazioni circa l’influenza dei lobbisti marocchini a Washington. “Algeri rimarrà vicina a Mosca”, ha detto a Responsible Statecraft Dalia Ghanem, studiosa residente presso il Carnegie Middle East Center di Beirut. “Le sanzioni [imposte dagli] Stati Uniti, se passano, non cambieranno nulla. Al contrario, questo provocherà ulteriore antagonismo con l’Algeria e questa non sarà una buona notizia per gli Stati Uniti che hanno ancora bisogno [dell’Algeria come] alleato nel Sahel e nel campo dell’antiterrorismo”.

Tuttavia, la Russia non può dare per scontato il rifiuto dell’Algeria di abbassare le relazioni con Mosca o addirittura criticare il governo di Putin, in particolare se la Russia decide di utilizzare armi nucleari in Ucraina. Un’eredità della Francia che li ha testati in Algeria tra il 1960 e il 1966 e che ha causato una contaminazione irreversibile nella regione, che ha avuto un impatto negativo sul pubblico algerino fino ad oggi, è la forte posizione dell’Algeria contro le armi nucleari.

Non servirebbero necessariamente armi nucleari per far cambiare posizione all’Algeria sulla guerra in Ucraina. Il prolungarsi del conflitto con i continui attacchi russi alle infrastrutture civili e agli ucraini innocenti potrebbe forse far evolvere la prospettiva dell’Algeria sul conflitto. C’è una contraddizione intrinseca tra la dottrina della governance sovranista dell’Algeria, che si basa sul principio di difendere i diritti sovrani degli stati-nazione, e il suo rifiuto di condannare l’invasione e il furto della terra ucraina da parte della Russia.

In questo contesto, la crescente simpatia per gli ucraini, in particolare la minoranza musulmana del paese, potrebbe innescare alcune sensibilità tra gli algerini che potrebbero successivamente manifestarsi in posizioni ufficiali o non ufficiali che sono più favorevoli a Kiev. Essendo il paese arabo più coinvolto nelle Nazioni Unite come istituzione internazionale, una maggiore documentazione delle atrocità russe in Ucraina potrebbe spingere i funzionari algerini a denunciare la Russia per la sua condotta canaglia.

Lawrence ha indicato la storia del posizionamento dell’Algeria verso la guerra civile bosniaca del 1992-95 – un altro conflitto europeo che ha avuto un impatto sui sensibili islamici in Algeria – come forse una guida quando si considera come Algeri potrebbe evolvere la sua posizione sulla guerra in Ucraina.

In definitiva, l’Algeria accoglierebbe con favore la pace in Ucraina, ma Algeri si è finora astenuta dal fare commenti contro Mosca. Tuttavia, mentre il bilancio delle vittime civili ucraine continua ad aumentare con i timori che questo conflitto si diffonda ulteriormente in altri paesi europei, non si può escludere la possibilità che l’Algeria inizi a condannare pubblicamente l’aggressione russa. Per ora, tuttavia, l’Algeria si è concentrata sui modi per aumentare la sua importanza geoeconomica per l’Occidente senza inimicarsi la Russia, ritenendo che il continuo non allineamento serva gli interessi nazionali dell’Algeria.