Quanto il conflitto tra grandi Potenze sta influenzando l’incombente crisi del Caucaso

Il blocco del Nagorno-Karabakh – una regione montuosa riconosciuta a livello internazionale come parte dell’Azerbaigian, ma sotto l’effettivo controllo armeno da tre decenni – sta entrando nella sua quarta settimana. I rapporti evidenziano la rapida diminuzione della fornitura di medicine, generi alimentari e altri beni essenziali senza apparentemente alcuna risoluzione in vista. Preoccupata per la sua guerra in Ucraina, la Russia, arbitro storico della regione, si è mostrata riluttante o incapace di porre fine alla crisi in corso.

Gli eco-attivisti azeri hanno bloccato per quasi un mese il Corridoio Lachin, l’unica strada che collega il Nagorno-Karabakh con l’Armenia vera e propria . Chiedono lo stop a quelle che sostengono essere pratiche minerarie illegali sul territorio dell’Azerbaigian, così come il trasferimento di armi (in particolare mine) attraverso il corridoio.

Funzionari della capitale de facto della regione, Stepanakert, hanno invitato esperti internazionali a ispezionare le miniere, che dicono stiano operando “ secondo i migliori standard ”, e hanno respinto le affermazioni di Baku secondo cui la strada viene utilizzata per il trasporto di armi. Tuttavia, l’Azerbaigian continua a insistere sulla questione dei trasferimenti di armi sulla scena internazionale .

Questi problemi rischiano di riaccendere la guerra tra Armenia e Azerbaigian, con conseguenze potenzialmente disastrose per la stabilità regionale poiché una Russia indebolita potrebbe non essere più in grado di mantenere la pace.

Il Ministero degli Affari Esteri dell’Armenia ha recentemente avvertito che “il pericolo della malnutrizione è tangibile” per i 120.000 armeni della regione. Dato che ogni giorno 400 tonnellate di rifornimenti essenziali arrivavano in Nagorno-Karabakh attraverso il corridoio, il perdurare del blocco rischia di provocare una grave crisi umanitaria con il passaggio di pochi convogli della Croce Rossa per emergenze mediche. L’unico mezzo di trasporto alternativo per il Nagorno-Karabakh è un aeroporto situato appena fuori Stepanakert, ma attualmente viene utilizzato esclusivamente per il rifornimento e la rotazione delle forze di mantenimento della pace russe.

Inoltre, l’aeroporto, teatro di una protesta armena alla fine del mese scorso, è fuori uso civile da decenni e Baku ha minacciato di rispondere con forza al suo potenziale utilizzo aggiuntivo, dato che si trova all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti dell’Azerbaigian.

L’ Unione Europea e gli Stati Uniti hanno invitato l’Azerbaigian a garantire libertà e sicurezza di movimento lungo il corridoio dall’inizio del blocco il 12 dicembre. Tuttavia, gli appelli non sono stati sostenuti da alcuna reale pressione sull’Azerbaigian e sembrano non aver avuto alcun effetto sul processo decisionale di Baku. Nel frattempo, la Turchia , il più fedele sostenitore e fornitore di armi dell’Azerbaigian, è sbocciata come mediatore di potere globale dall’inizio della guerra in Ucraina.

Pur rifiutando di far rispettare le sanzioni occidentali contro la Russia e avendo svolto un ruolo di primo piano (insieme alle Nazioni Unite) nella realizzazione dell’accordo sull’esportazione di grano lo scorso anno tra Kiev e Mosca, Ankara si è resa indispensabile per il Cremlino per certi aspetti. Sembra che l’Azerbaigian stia usando la nuova influenza del suo alleato, così come la sua importanza significativamente aumentata nella fornitura di gas all’Europa , per spingere i suoi interessi nel Caucaso meridionale.

Con i gruppi armeni della diaspora e alcune organizzazioni internazionali non governative per i diritti umani , tra cui Genocide Watch e The Lemkin Institute for Genocide Prevention, avendo firmato una lettera che espone il serio potenziale di pulizia etnica che attualmente devono affrontare gli abitanti del Nagorno-Karabakh a causa della azioni, gli armeni della regione sono preoccupati per la loro sopravvivenza.

In una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il mese scorso, gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno assunto una posizione forte e hanno chiesto l’apertura del corridoio e la fine del blocco. Mentre una dichiarazione del Consiglio doveva essere rilasciata dopo l’incontro, non si è mai concretizzata, a seguito di una rottura diplomatica che ha coinvolto le due parti, Francia e Russia. In ogni caso, una crisi umanitaria in Nagorno-Karabakh porrebbe, come minimo, un serio problema politico per i governi americano e francese, date le comunità armene numerose e politicamente influenti in entrambi i paesi.

Tuttavia, Washington ha la capacità di influenzare la situazione in modo più deciso. Dovrebbe esercitare una maggiore pressione diplomatica sull’Azerbaigian rispetto a quanto ha fatto finora per aprire immediatamente il corridoio, coordinandosi anche con Yerevan e Mosca per garantire che le preoccupazioni di Baku siano affrontate entro i limiti dell’accordo di cessate il fuoco del novembre 2020. Un interesse chiave sia di Baku che di Ankara è la creazione di un cosiddetto Corridoio Zangezeur , che collegherebbe l’exclave azerbaigiana di Nakhchivan (che confina con la Turchia) con l’Azerbaigian continentale, creando così un collegamento diretto tra i due paesi, uno scenario fortemente osteggiato da Iran e Armenia .

Proprio quale forza controllerebbe una tale via di trasporto, che attraverserebbe la regione meridionale armena di Syunik, è emersa come punto di contesa nei negoziati successivi all’accordo di cessate il fuoco. Nel frattempo, l’Azerbaigian ha dimostrato la sua disponibilità ad esercitare pressioni militari per accelerare i negoziati. Data questa situazione, Washington dovrebbe incoraggiare ulteriori negoziati per far avanzare la pace regionale e ridurre le tensioni attraverso una soluzione diplomatica accettabile per tutte le parti coinvolte.

Inoltre, Washington dovrebbe ricercare ulteriori azioni presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per risolvere la crisi del corridoio di Lachin in un quadro internazionale. Tuttavia, se tali azioni diplomatiche non dovessero dare frutti, Washington potrebbe sostenere un ponte aereo umanitario per consegnare i rifornimenti di cui ha disperatamente bisogno al Nagorno-Karabakh.

Sebbene esistano limitazioni su quale pressione Washington può esercitare e quali stringhe può tirare per risolvere la situazione, esiste un chiaro bisogno per l’amministrazione Biden di agire in modo più deciso in modo da impedire che la carestia di massa, o peggio, si dispieghi nel Caucaso meridionale.