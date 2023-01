Quanti rifugiati ucraini torneranno a casa?

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha creato la più grande crisi di rifugiati in Europa dalla seconda guerra mondiale. Mentre da allora milioni di rifugiati ucraini sono tornati a casa, quasi 2,9 milioni si sono trasferiti in Russia, secondo i dati dell’ottobre 2022, e circa 7,9 milioni sono stati registrati in tutta Europa tra febbraio e il 27 dicembre 2022. Oltre alla Russia, Polonia (1,5 milioni), Germania ( 1 milione) e la Repubblica Ceca (474.731) hanno accolto il maggior numero di rifugiati ucraini, mentre anche Italia, Spagna, Francia, Romania e Regno Unito ne hanno accolti più di 100.000 ciascuno.

Niente suggerisce che molti rifugiati ucraini torneranno presto a casa. Un sondaggio di giugno del gruppo di sondaggi Rating , ad esempio, ha rilevato che il 24% dei rifugiati ucraini voleva tornare ma stava aspettando un certo tempo, il 48% ha dichiarato che sarebbe tornato dopo la fine della guerra e l’8% ha dichiarato che non sarebbe andato torna in Ucraina. Un sondaggio sostenuto dal governo tedesco del dicembre 2022, nel frattempo, ha rilevato che circa il 37% dei rifugiati ucraini voleva stabilirsi nel Paese in modo permanente o almeno per i prossimi anni.

Nell’ambito della direttiva sulla protezione temporanea invocata dall’UE nel marzo 2022, gli ucraini possono ora vivere, lavorare e studiare nei paesi dell’UE per un periodo di tre anni. Molti rifugiati ucraini hanno già trovato lavoro nei Paesi ospitanti e potrebbero, come i lavoratori ospiti temporanei invitati in Europa negli anni ’60 , scegliere di stabilirsi definitivamente in quei Paesi. Milioni di ucraini hanno anche lasciato il loro paese prima dell’invasione russa del 2022, con 1,4 milioni di ucraini che hanno vissuto e lavorato in Polonia nel 2020 (la maggior parte dei quali è arrivata dopo il ciclo iniziale di disordini nel 2014 ) e altri 250.000 che hanno vissuto in Italia prima della guerra.

L’incentivo per i lavoratori stranieri e i rifugiati ucraini a tornare a casa è stato notevolmente ridotto a seguito della diffusa distruzione in tutto il Paese dall’inizio della guerra nel febbraio 2022. Gran parte della popolazione del Paese ha sofferto di un accesso limitato e sporadico all’elettricità, al riscaldamento e all’acqua e l’economia ucraina “si è ridotta del 30% nel 2022”. L’ Ucraina è ora il Paese più povero d’Europa e il suo ingresso nell’UE richiederà probabilmente anni . L’instabilità nella regione del Donbass dal 2014, unita a quasi un anno di conflitto aperto con la Russia, significa che la pace probabilmente continuerà a sfuggire all’Ucraina.

Mentre alcuni rifugiati ucraini sono tornati, “le condizioni ‘invivibili‘ ” durante gli inverni e le infrastrutture di base fatiscenti spingeranno più ucraini a cercare rifugio in Europa , secondo il Consiglio norvegese per i rifugiati. Inoltre, si stima che il 90% dei rifugiati ucraini siano donne e bambini, poiché la coscrizione ha impedito alla maggior parte degli uomini ucraini di lasciare il Paese. Gli uomini che sono rimasti in Ucraina possono tentare di ricongiungersi con le loro famiglie all’estero, mentre gli uomini che sono riusciti a partire possono correre il rischio di essere reclutati nel servizio militare o essere puniti per aver evitato di farlo se tornano in Ucraina.

Altri Paesi che hanno subito conflitti negli ultimi decenni dimostrano che più a lungo continua la violenza, meno è probabile che i rifugiati tornino a casa . “Nella guerra del Kosovo del 1999, quando la NATO ha bombardato la Jugoslavia per prevenire la brutalizzazione degli albanesi etnici che costituiscono la maggioranza del Kosovo, centinaia di migliaia di persone sono fuggite, o sono state trasferite con la forza, nelle vicine Albania e Macedonia”. Questi profughi alla fine sono tornati in Kosovo poiché la guerra è durata solo 78 giorni, ha spiegato un articolo dell’Economist. Durante la guerra nella vicina Bosnia, che ebbe luogo dal 1992 al 1995, tuttavia, molti bosniaci se ne andarono “e molti meno tornarono”.

Più di recente, la guerra civile siriana, iniziata nel 2011, ha provocato la fuga di 6,8 milioni di rifugiati siriani per lo più negli stati vicini e in Europa fino al 2021. Il conflitto, che sta per entrare nel suo dodicesimo anno, ha rafforzato la percezione che sia il desiderio di rifugiati a ritornare, così come la capacità dei Paesi ospitanti di espellerli, è limitata fintanto che la violenza è in corso.

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) , tra il 2016 e il 2022, ad esempio, solo 336.496 siriani sono rientrati nel paese dai vicini paesi ospitanti. E un sondaggio dell’UNHCR del giugno 2022 ha mostrato che oltre il 92,8% dei rifugiati siriani in Egitto, Libano, Giordania e Iraq non prevede di tornare nel proprio Paese entro il prossimo anno . Con l’emergere di una nuova generazione di bambini siriani nati fuori dal paese, la probabilità che le famiglie siriane ritornino continuerà a diminuire.

Il governo turco ha dichiarato nel maggio 2022 che intende ricollocare fino a 1 milione di rifugiati siriani nel nord della Siria in regioni controllate dalle forze sostenute dalla Turchia, e sta usando sempre più la forza per riportarli oltre il confine, anche sotto la minaccia delle armi.

Ma gli sforzi falliti della Turchia per restituire i rifugiati siriani suggeriscono che i Paesi europei faranno fatica a fare lo stesso con i rifugiati ucraini che si rifiutano di tornare a casa. Inoltre, i rifugiati ucraini hanno ricevuto un’accoglienza relativamente calorosa in tutta Europa . Mentre i paesi più poveri dell’UE che confinano con l’Ucraina, come la Polonia e la Repubblica ceca, potrebbero cercare di limitare la futura accoglienza di rifugiati, i rifugiati ucraini potrebbero invece dirigersi più a ovest nel continente.

La creazione di milioni di rifugiati ucraini ha aggravato la crisi demografica che l’Ucraina affronta dagli anni ’90. Il calo dei tassi di natalità , l’ aumento dei tassi di mortalità , l’invecchiamento della popolazione e l’elevata emigrazione anche prima del 2014 hanno visto la popolazione ucraina diminuire da 52 milioni nel 1991 a circa 42 milioni nel 2020 .

Mentre altri Paesi dell’Europa orientale, così come la Russia, hanno affrontato situazioni simili, il declino della popolazione ucraina è stato molto più acuto. A causa dei bassi salari e dell’elevato tasso di disoccupazione , l’Ucraina non è stata in grado di attrarre immigrati, mentre la possibile adesione dell’Ucraina all’UE rischia un’ulteriore emigrazione in futuro. Inoltre, il gran numero di vittime di uomini di prima età a causa del conflitto minerà anche la posizione demografica dell’Ucraina per decenni.

Al filosofo francese Auguste Comte viene attribuita l’affermazione ‘La demografia è il destino‘, notando un legame tra il futuro di un paese e la giovinezza della sua popolazione. Un rapporto delle Nazioni Unite del 2022 prevede che la popolazione ucraina probabilmente non si riprenderà mai dal conflitto in corso e continuerà a subire un significativo calo demografico in questo secolo. Un’Ucraina meno popolata potrebbe far parte della strategia del Cremlino di indebolire il Paese, minacciosamente accennata dal presidente russo Vladimir Putin nel marzo 2022 , che ha dichiarato “Se continuano a fare ciò che stanno facendo, stanno mettendo in discussione il futuro dell’Ucraina stato”.

La Russia ha ovviamente svolto un ruolo attivo nello spopolamento dell’Ucraina. Oltre a lanciare le sue destabilizzanti operazioni militari, dal 2014 ha facilitato la migrazione dei rifugiati ucraini in Russia, politiche che sembrano essere continuate con ulteriori rifugiati ucraini che si sono diretti verso la Russia dall’invasione del febbraio 2022. E nel maggio 2022, Putin ha firmato un decreto che allenta i vincoli sui russi che cercano di adottare bambini ucraini nelle regioni devastate dalla guerra, rendendo al contempo più difficile il ritorno dei parenti di questi bambini in Ucraina.

Molti ucraini in Europa potrebbero non tornare mai più, compresi quelli che hanno viaggiato in Russia. Pertanto, senza un numero sufficiente di ucraini per ripopolare il paese, la capacità del governo ucraino di ristabilire una forte identità statale e nazionale in alcune regioni rischia di diventare sempre più limitata con il protrarsi della guerra.