Quanta Italia a bordo dello Space Launch System

È in volo verso la Luna, Space Launch System (SLS) il razzo più potente mai costruito. A bordo del viaggio inaugurale, la navicella spaziale Orion della Nasa e l’ESM (European Service Module) dell’Esa che, una volta operativo, provvederà a tutti i bisogni primari degli astronauti, come acqua, ossigeno, azoto, controllo della temperatura, potenza e propulsione.

C’era molta attesa in questo lancio per una serie di problemi tecnici che hanno ostacolato i calendari previsti dell’ente americano e sicuramente perché il momento storico in cui è immersa l’umanità è molto difficile. Ma è fuor di dubbio che la grossa nave spaziale salpata oggi dalla base della Florida è l’inizio di un lungo viaggio iniziato e poi interrotto e ora ripreso con obiettivi ed auspici più pratici e razionali.

ESM nasce nell’ambito del programma Constellation, in cui la Nasa aveva progettato inizialmente un modulo di servizio in lega di alluminio e litio. A maggio 2011 è stata poi annunciata una collaborazione tra con Esa e nell’anno successivo, l’Airbus Defence and Space ha annunciato di aver ottenuto due contratti per oltre una dozzina di milioni di euro.

L’Italia ha partecipato alla realizzazione del modulo europeo con la struttura che viene prodotta da Thales Alenia Space, la joint venture costituita per il 67% da Thales e per il 33% da LEONARDO; presso gli stabilimenti di Torino, viene assemblata la struttura di base, composta da un’anima di pannelli sandwich in materiali rinforzati con fibre a matrice polimerica e le strutture secondarie, costituite da elementi in lega leggera. Questa tecnologia consente all’ESM di mantenere un peso sufficientemente basso per volare più lontano e per più tempo, ma anche una solidità sufficiente a conservare la forma. Come riportato in modo molto chiaro dal sito dell’ente europeo, una volta completate le strutture vengono trasferite in container a Brema, a 1.200 km. per la rifinitura finale.

Altro lavoro italiano sul modulo sono i radiatori composti da sei elementi che formano due sistemi indipendenti per ciascun modulo per assolvere tutti i compiti previsti, che oltre il benessere dell’abitacolo, assicurano anche il buon funzionamento delle apparecchiature con lo smaltimento verso l’esterno del calore in eccesso. Alcune parti di questi impianti provengono dalla filiera: le piastre di raffreddamento sono fornite dall’azienda DTM Technologies di Modena, fornitrice della Nasa dai tempi degli Space Shuttle e della Stazione Spaziale Internazionale. Il successivo componente italiano è il gruppo di valvole che regolano la fornitura di ossigeno e azoto per creare aria respirabile per gli astronauti, realizzato da CrioTec, un’azienda fondata nel 1989 a Chivasso e specializzata nel settore della criogenia e dell’alto vuoto I moduli di servizio comprendono quattro serbatoi che contengono circa 80 litri d’acqua ciascuno, destinati agli equipaggi per reidratare il cibo e per alcune funzioni igieniche e sono prodotti da Alfa Meccanica che ha sede a Sommariva del Bosco. L’acqua potabile però proviene da una sorgente vicina alla rampa di lancio negli Stati Uniti. Inevitabile!

Aviotec, un’altra azienda del Piemonte, fornisce le “ragnatele spaziali” e sono cinghie che fissano uno strato di protezione Kevlar in fondo al veicolo spaziale Orion. Aviotec ha fornito componenti per diversi moduli della Stazione Spaziale Internazionale, tra cui Cupola e Nodo-3, nonché i veicoli di trasferimento automatizzati ATV e il veicolo spaziale Cygnus di Northrop Grumman. LEONARDO fornisce i pannelli fotovoltaici per le ali dei pannelli solari. Su ciascun ESM sono presenti quattro ‘ali’, composte da tre pannelli fotovoltaici per una lunghezza totale di 7 metri ciascuno, in grado di fornire un totale di circa 11 kW. LEONARDO e la subappaltatrice CBL electronics forniscono e testano le unità di condizionamento e distribuzione dell’alimentazione fabbricate a Milano: sono unità prendono l’energia solare, la uniformano e la distribuiscono dove serve. Anche i singoli pannelli che convertono i raggi solari in energia elettrica sono prodotti a Milano da Leonardo per poi essere trasferiti nei Paesi Bassi per ulteriori lavorazioni.

Dunque, un occhio di riguardo a questo evento!