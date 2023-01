Quando manca il Sole, come si illumina la Luna?

Abbiamo più volte raccontato che la Luna resta primario interesse per l’esplorazione umana dello spazio. Non più la dimostrazione di voler «fare cose difficili», per ricordare la retorica semplice e diretta di John F. Kennedy e del suo geniale speechwriter Ted Sorensen, quanto l’elaborazione di un laboratorio spaziale su un altro pianeta -o satellite che sia- in preparazione di una futura spedizione verso Marte, l’unico mondo del sistema solare calpestabile dalla razza umana, con tutte le problematiche da affrontare, le sperimentazioni da compiere, le incognite da risolvere.

Si parla frequentemente di progetti con stazioni orbitanti e di insediamenti permanenti per testare le reazioni fisiologiche e per realizzare attività che consentano utilizzazioni estrattive e produttive necessarie a nuove dimensioni di vita. Per ogni passaggio -è intuibile- occorre impiegare macchinari e apparecchiature alimentati da fonti energetiche efficienti e continue. In realtà, se i progetti di basi lunari sono molto avanzati, la criticità restal’enorme quantità di energia necessaria per svolgere qualsiasi azione perché il fotovoltaico non appare il riporto sufficiente, anche quando i pannelli solari vengono abbinati a opportune batterie in grado di conservare l’energia nei momenti in cui non si dispone dell’illuminazione della nostra stella madre.

La letteratura scientifica offre diverse soluzioni di produzione energetica sul nostro satellite naturale: tra questi, merita di essere ricordato un team di ricercatori dell’Estonia che sta sperimentando una tecnologia a celle solari a diversi strati di polimeri con piccoli cristalli grandi come granelli di sabbia in grado di assorbire la luce del sole per alimentare i nuovi insediamenti lunari, sfruttando i materiali sul posto. Un piano molto attuale poi è stato elaborato da un’azienda giapponese per il programma lunare Artemis, con una grossa apparecchiatura dielettrolisi per evitare eccessive stazioni di accumulo che costringerebbero al costoso trasporto di grandi quantità di batterie. L’obbiettivo, in ogni caso, è ottenere una quantità di energia sufficiente per le attività quotidiane essenziali per la sopravvivenza degli astronauti, preparazione di vivande, climatizzazione, ma anche per poter svolgere tutte le attività sperimentali che fanno parte del nuovo approccio scientifico e tecnologico alla nostra compagna di viaggio cosmico.

Ma il Sole non può essere l’unica fonte di approvvigionamento perché le notti lunari, a differenza di quelle terrestri durano interesettimane e la tecnologia fotovoltaica da sola risulta inappropriata. E quindi sono imprescindibili soluzioni di diversa efficacia. Una proposta avanzata è l’impiego di centrali nucleari.

Ma è un’ipotesi concretizzabile e offre realistici margini di sicurezza? Per avere risposte convincenti ci siamo rivolti a uno dei massimi esperti mondiali del settore: Mariano Tarantino, direttore della divisione Sicurezza e Sostenibilità Nucleare di ENEA.

Ing. Tarantino, è possibile tecnicamente installare una centrale nucleare sulla Luna?

È possibile. Ma per un proposito così ambizioso, devono essere modificati tutti i paradigmi di sistema usati fino ad ora. Quando immaginiamo una centrale nucleare sulla Terra, spaziamo subito con la mente ad un grosso impianto. Questo è il primo punto da smantellare. Le dimensioni devono essere drasticamente ridotte e ogni parte dovrà rendersi trasportabile. Insomma, per realizzare una centrale nucleare sulla Luna si deve pensare a moduli di piccoli ingombri, compatti e naturalmente di alta affidabilità, assemblati sulla Terra e portati già pronti in loco, per poi essere collocati in un punto prestabilito, probabilmente un cratere e avviati al funzionamento.

Per far questo si studiano materiali nuovi.

I materiali da impiegare sono uno degli aspetti più innovativi dell’intera configurazione da realizzare sul nostro satellite naturale.

Quanto tempo occorre per montare un sistema così complesso in un ambiente per molti aspetti ostile?

Indubbiamente la tempistica dipende da quello che si vuole realizzare e dalla potenza richiesta all’impianto. Ma innegabilmente l’arco temporale per mettere a punto un sistema di generazione energetica non può essere molto elevato. Il montaggio finale sarà comunque tutto automatizzato. E questa è un’altra sfida. In ogni caso la previsione più plausibile è che tra il 2030 ed il 2035 un dispositivo funzionante potrà essere una realtà.

Ma un impianto nucleare può funzionare senza l’atmosfera terrestre e con una gravità così diversa da quella del nostro pianeta?

La reazione di fissione nucleare di per sé non risente di alcun effetto gravitazionale. Perché è una ‘interazione forte’ che avviene a livello dei nuclei degli atomi. Dove interviene la gravità è sul raffreddamento del reattore nucleare, che sulla Terra avviene con acqua o con gas. Poiché questa tecnica è impraticabile sulla Luna, si sta studiando il problema con una soluzione che deve essere completamente innovativa. Per il momento la strada più convincente sono i tubi di calore presenti sui satelliti. Quindi già una soluzione adottata sui mezzi spaziali. Quanto all’atmosfera, già oggi gli impianti nucleari non funzionano grazie all’aria esterna.

Come si immagina il trasporto del combustibile necessario per alimentare una centrale sulla Luna?

Il trasporto di materiale nucleare avviene in moduli incapsulati. In caso di una qualunque anomalia o di un aborto del lancio all’interno dell’atmosfera, le capsule sono progettate per ricadere senza frangersi, lasciando intatto il contenuto. C’è da capire ancora se tutta la carica si può stivare in un unico lancio o se si può pensare a più segmenti. Quest’ultima sarebbe la soluzione più complicata dal momento che poi l’integrazione deve avvenire direttamente sulla Luna e poiché la manovra è passiva, senza intevento manuale, sarebbe un’operazione ancora più complicata.

Una volta esauste, come si smaltiscono queste sostanze?

È una questione spinosa. Come ha un costo portare il materiale sulla Luna, anche lo smaltimento esterno al corpo celeste impone un piano di spese. La soluzione è quella di stoccare i residui da alienare in un ambiente opportunamente protetto dalla regolite. L’operazione non rappresenta pericolo per chi gli abitanti saltuari: del resto le radiazioni cosmiche lassù sono già così spinte che non cambierebbe nulla. All’opposto, riportare sulla Terra il materiale quando la radioattività sarà decaduta. Ma poi il problema si aprirebbe sulla Terra.

Ecco, a proposito di sicurezza, che accade se un un impianto nucleare si guasta sulla Luna?

Dobbiamo far chiarezza. Un impianto nucleare non è una bomba in grado di esplodere. È la fisica che lo afferma perché non ci sono gli arricchimenti e le condizioni fisiche escludano che possa avvenire una deflagrazione. In caso di qualunque defaillance, che quindi non sarà dell’intensità di un’esplosione, i sistemi di sicurezza agiranno sul sistema bloccando qualunque eventualità di rischio. Potrebbe come estrema conseguenza avvenire un rilascio di materiale radioattivo e per questo la soluzione studiata è la collocazione dell’impianto in un posto sicuro e protetto naturalmente. Come dicevo, l’ambiente esterno è già molto ricco di radiazioni cosmiche –perché non c’è alcuna atmosfera protettiva sulla Luna- e non ci sarebbero rischi significativi anche perché gli astronauti per muoversi sul suolo lunare avranno tutte le protezioni necessarie.

Sin qui, la descrizione dell’impianto dello scienziato a cui va la nostra gratitudine per aver semplificato un tema così complesso. Come è comprensibile, i temi da affrontare sono molti e nessuna nazione è nelle condizioni di agire autonomamente. Poi ci sono delle implicazioni politiche da affrontare, che potrebbero complicare ancor più le soluzioni, per divisioni, incomprensioni e mancanza concreta di informazione: un mix esplosivo che caratterizza molte amministrazioni in tutto il mondo e ne paralizza le scelte, spostando verso altre entità le decisioni finali, magari fuori confine. Rinunzie ormai inconcecibili.

Ne parleremo ancora.

Aprire con una citazione di Kennedy ci porta così a terminare con una esauriente conclusione ripescata non si sa dove da Anna Mazzone e pubblicata tempo fa su Panorama: 24 ore prima di essere ucciso a Dallas, il 22 novembre del 1963, il presidente americano si trovava in una base medica aerospazionale di San Antonio. Queste sono state le sue parole:«Abbiamo una lunga strada da percorrere. Molte settimane e mesi e anni di lungo e duro e noioso lavoro davanti. Ci saranno passi indietro e frustrazioni e delusioni. Ci saranno, come ci sono sempre, pressioni nel Paese per fare meno in questo settore così come in molti altri e tentazioni di fare qualcos’altro di più facile. La conquista dello Spazio deve andare avanti e andrà avanti. Questo è ciò che sappiamo. Questo è ciò che possiamo dire con fiducia e convinzione».

E questa è ancora la Luna!