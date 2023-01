Quando la Storia divide anziché unire

Colpisce, a proposito di certi avvenimenti intorno alla fine dell’anno l’abisso culturale in cui accadono, ma specialmente la distanza siderale dalla realtà che rivelano nel loro ‘avvenire’.

Mi riferisco ad un episodio in particolare: la richiesta del Governo egiziano a quello inglese di restituzione della ‘Stele di Rosetta’.

Si tratta, come tutti ben sanno, di un documento unico eccezionale, in cui grazie ad un testo in tre lingue, inciso su una pietra e perciò meglio conservato, si è potuto iniziare a decifrare la scrittura geroglifica egiziana, da cui sono poi venute scoperte fondamentali per la conoscenza della nostra storia, ma specialmente (ahimè, al solito molto meno) per la comprensione della natura di certi popoli, anzi dei popoli, della logica del loro sviluppo e dei loro ritardi di sviluppo alla lunga di quella che oggi molti chiamano, con un termine orrendo e insulso ‘geopolitica’. Proprio così.

Il documento, ripeto una pietra molto voluminosa, si trova a Londra, dove fu portata dagli inglesi un po’ come trofeo di colonialismo un po’, certamente anche per motivi di studio. Ma certamente sia il colonialismo sia le violente guerre tra colonialisti per sottrarsi parte dei territori di cui si appropriavano è parte della sua ‘storia’. Sta in fatto che, scoperta (e in parte almeno, letta) dai francesi, fu tolta a questi ultimi, anche con una certa violenza, dagli inglesi, che se la portarono a Londra dove ora sta.

Ha ormai un valore simbolico. Però, non solo dal punto di vista culturale dove penso che ormai non vi sia più nulla da scoprirvi, a meno che non si trovi la parte mancante della stele stessa.

È, per gli inglesi, comunque la si voglia mettere, un trofeo dal doppio valore: l’impero coloniale di cui è l’espressione, la potenza militare ‘moderna’ che gliela ha data, per di più contro il tradizionale nemico, la Francia.

L’Egitto la rivendica, da molto tempo.

La rivendica come testimonianza fondamentale del proprio passato, un passato straordinario se è vero come è vero che l’impero egizio dura da quasi il tremila avanti Cristo, fino alla conquista romana se non oltre.

Ma, e qui sorge il problema, la sideralità della distanza di entrambe le pretese, nonché dalla cultura, dalla civiltà.

Gli egiziani, dal loro punto di vista, e anche da un punto di vista per dir così ‘materiale’, sono i ‘proprietari’ della stele, ma non solo, sono i legittimi proprietari di tutto ciò che lì è stato trovato e preso, non diversamente dagli italiani ai quali, si potrebbe dire, se non è stata sottratta la Gioconda perché fu Leonardo stesso a portarla in Francia, sono state sottratte tante altre opere, per non parlare della quantità immensa di tesori greco-romani rubati, letteralmente, per secoli.

Gli inglesi, invero, tirano fuori un concetto, certo, bellissimo, ma quanto credibile? L’universalità della cultura per la quale il luogo non conta. Vorrei vedere che direbbero se qualcuno gli rubasse la corona della Regina Elisabetta e la mettesse al Museo Nazionale di Napoli, in nome della universalità della cultura, o magari a Palermo, dove gli inglesi hanno aiutato Garibaldi a sbarcare … vabbè a Marsala, non stiamo a sottilizzare, ora. Ma in realtà la considerano un trofeo di guerra, un simbolo e un ricordo della loro potenza, del loro passato ‘glorioso’!

Gli egiziani, a loro volta, non sono da meno. E, senza mezzi termini, mettono il problema nella sua reale posizione dal loro punto di vista: la testimonianza di quanto gli è stato rubato in passato, di quanto oppressione hanno subito, di quanta violenza. Tutte cose giustissime, sia chiaro, gli egiziani hanno subito e subiscono ancora oggi da tutto dal mondo colonialista e ex-colonialista.

Quello che colpisce, come dico, è la totale incapacità di entrambi, e non certo solo di loro, di superare il ‘passato’, i rancori, le guerre: l’incapacità di fare della storia uno strumento di conoscenza e di progresso, invece che di ‘usarla’ per capire e superare, cioè capire e integrare.

Nella sua piccolezza, come ovvio, è esemplare di questa ottusità (per carità a livello di un provincialismo deteriore, ma estremo) la nostra virile Presidente del Consiglio, che non sa mai uscire da discorsi rivendicazionisti, polemici, che, in una parola, non sa nascondere il proprio senso (fondato, temo) di inferiorità verso gli altri, sia all’interno verso (sissignore, anche lì) le forze politiche avversarie delle quali (alcune, invero) teme la maggiore e migliore tradizione culturale, sia (ma specialmente e qui stiamo preparandoci, noi cittadini, a pagare un prezzo salatissimo) vero i cattivi stati esteri ai quali si propone di fare vedere che la ‘pacchia è finita’, dimenticando che è oggi grazie a loro, che lei ha la pacchia di gestire senza merito veruno oltre duecento miliardi … e ha anche la faccia tosta di parlare e fare parlare male di Draghi, grazie al quale esiste. Anche se poi fa quasi tenerezza, vedere l’evidente eccitazione, l’evidente stupore con il quale si gode l’attenzione della stampa, il silenzio durante le sue risposte spesso strampalate e chilometriche … non le sembra vero. È un godimento tale e talmente imprevisto, che alla fine se ne esce con la battuta cretina “siamo a Telethon”: ah come è vero che i nostri politicanti più tacciono meglio è! E sorvolo sulla sciocchezza per cui il trattato del Quirinale non sarebbe «pienamente operativo», che non significa nulla salvo una malaparola a Macron, ma specialmente a Mattarella! Ma specialmente all’Italia, perché è l’Italia la “titolare” di quel trattato, che serve a durare anche dopo di lei: non è cosa sua, come si permette!

È la stessa logica abominevole, diciamocelo chiaramente e lasciatemelo dire chiaramente pur nella certezza (della quale non può fregarmi di meno) di passare per filo-Putin, che mette gli uni contro gli altri due popoli, che sono stati sempre (checché ne dica Mentana e i suoi etnografi aventi causa) un popolo solo, altro che. Che oggi si combattono, si massacrano, in un clima sempre più cupo, gotico, sanguinoso, sanguinario, ottusamente violento, “cornuto” come i tori di quello scempio osceno che si chiama corrida, di quei tori infuriati pazzi d dolore e di rabbia, non loro.

È questa logica furiosa, stupida, ottusa violenta che ci ha messo davanti il mondo odierno specialmente in questi ultimi anni, almeno trenta intendo: il conflitto ucraino è solo la parte visibile di una ‘strategia’ poliennale, forse cinquantennale, fatta di odio, diffidenza, volontà di potere e di ricchezza individuale, di incultura. Quella logica che mette in crisi quel raffinatissimo letterato italiano, cultore appassionato, della cultura russa, che cerca di trovare una razionalità, al di là degli urli anti-Putin e anti-URSS.

È tormentoso, oggi, vedere, come scrivevo all’inizio, quanto spreco di risorse intellettuali, di riserve di entusiasmi, anche di depositi di rabbia giusta, siano sprecati sempre e sempre di più, nella ‘logica’ aberrante dell’ottusità politica.