Quando la politica (guerra) degli oleodotti va a gonfie vele

Due sbalorditive esplosioni nelle profondità del Mar Baltico il mese scorso hanno dato vita a uno dei più grandi gialli nella lunga storia dell’ostilità USA-Russia.

L’esplosione ha rotto un gasdotto che era stato costruito per portare gas naturale liquido dalla Russia alla Germania. È probabile che questo rimodelli la vita europea. Aumenterà i prezzi dell’energia all’inizio dell’inverno, rimuovendo uno strumento che la Russia ha utilizzato per influenzare i governi europei. L’attacco illustra anche l’importanza profonda ma poco compresa degli oleodotti nella geopolitica moderna. Questo è il primo grande sabotaggio di un importante gasdotto internazionale. Ora che è stato stabilito un precedente, potrebbe non essere l’ultimo.

L’oleodotto che è stato attaccato, chiamato Nord Stream 2, era un progetto congiunto russo-tedesco a cui gli Stati Uniti si sono opposti fin dall’inizio.

A febbraio, il Presidente Biden aveva promesso che se la Russia avesse invaso l’Ucraina, «non ci sarà più un Nord Stream 2. Porremo fine a tutto questo». Quando gli è stato chiesto come sarebbe stato possibile, ha risposto: «Te lo prometto, saremmo in grado di farlo».

Dopo l’attacco del 26 settembre, il Segretario di Stato Antony Blinken l’ha definita «una straordinaria opportunità per rimuovere una volta per tutte la dipendenza dall’energia russa… Ora siamo il principale fornitore di GNL in Europa».

La Germania e altri Paesi che prevedevano di utilizzare gas naturale liquido dalla Russia potrebbero ora doverlo acquistare dagli Stati Uniti. Ore dopo l’esplosione, l’ex Ministro della Difesa polacco, Radek Sikorski, ha twittato una foto della bolla di metano che sale dal Baltico con la didascalia «Grazie USA». In un secondo tweet ha elaborato: «L’unica logica di Nord Stream era che Putin potesse ricattare o fare guerra all’Europa orientale impunemente».

Il gasdotto è pesantemente blindato, con strati di cemento che circondano tubi in leghe metalliche. La maggior parte di coloro che hanno studiato l’attacco, concordano sul fatto che potrebbe essere stato eseguito solo da un ‘attore statale‘. Si pensa che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Russia e eventualmente Germania, Svezia e Danimarca siano gli unici Paesi con la potenza sottomarina adatta a realizzare l’operazione. Una volta compiuta, l’azione ha rimosso lo strumento più importante che la Russia aveva per fare pressione sulla Germania e forse ha assicurato che la Germania non si allontani dalla politica statunitense di armare l’Ucraina. Prove circostanziali suggeriscono che questa potrebbe essere stata un’operazione americana.

Giornalisti e altri professionisti scettici, tuttavia, si rendono conto che alcune cose che sembrano ovvie e di semplice buon senso, in realtà non sono vere.

La Russia potrebbe non avere commando sottomarini in grado di piazzare potenti esplosivi lungo l’oleodotto, ma potrebbe essere stato fatto saltare in aria dall’interno. La Russia, che controlla l’accesso al gasdotto, avrebbe potuto effettuare l’attacco in quel modo. Perché dovrebbe far saltare in aria la propria pipeline? Secondo coloro che sostengono questa teoria, il motivo sarebbe aumentare i prezzi del gas e spingere gli europei in un’oscurità gelida in modo da spingere i loro leader a smettere di sostenere l’Ucraina.

Il direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, Fatih Birol, subito dopo l’attacco, ha affermato che era «molto ovvio» chi fosse stato, ma si è rifiutato di aggiungere altro. La Svezia sta indagando, ma non rivelerà ciò che scopre perché, secondo un funzionario svedese, «questo è soggetto a riservatezza direttamente collegata alla sicurezza nazionale». Un membro del Parlamento tedesco ha chiesto cosa sa il governo tedesco e, secondo quanto riferito, il governo ha risposto che non poteva rispondere perché «anche il minimo rischio di divulgazione non può essere accettato».

Questo mistero probabilmente non sarà risolto presto, o forse mai.

Il sabotaggio di Nord Stream è solo l’ultimo e più spettacolare esempio di quanto gli oleodotti siano vitali per la sicurezza politica ed economica di molte Nazioni.

Il conflitto su un gasdotto ha portato la CIA a partecipare alla sua prima operazione di cambio di regime. Nel 1949, il primo Presidente della Siria indipendente, Shukri al-Quwatli, rifiutò di consentire a un consorzio di compagnie petrolifere americane di gestire l’oleodotto transarabo attraverso il suo Paese. Quella sfida portò la CIA a promuovere un colpo di Stato militare che depose Quwatli e installò un governo a guida militare che approvò rapidamente l’oleodotto. La Siria non è mai tornata alla democrazia.

Negli anni ’90, gli Stati Uniti hanno esercitato un’intensa pressione per garantire che i nuovi gasdotti provenienti da ricchi giacimenti nell’ex Unione Sovietica non attraversassero l’Iran o altri Paesi ostili. La Russia ha periodicamente aumentato o abbassato il prezzo del gas dai suoi gasdotti a seconda che determinati governi siano amichevoli o ostili.

La Cina sta utilizzando gli oleodotti come parte della sua ambiziosa iniziativa Belt and Road che cerca di unire l’Eurasia sotto l’influenza cinese.

Nel 2014, dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia, l’Unione Europea ha bloccato un progetto di gasdotto che avrebbe portato il gas russo in Austria e in Italia.

La maggior parte delle condutture è vulnerabile. Un candidato per il futuro sabotaggio potrebbe essere Turkstream, progettato per trasportare gas dalla Russia alla Turchia e poi in Bulgaria, Ungheria e Serbia, tutti Paesi che sono stati riluttanti a sostenere l’Ucraina. Potrebbe esserci una ‘guerra degli oleodotti‘.

Allora, chi ha fatto saltare in aria il gasdotto Nord Stream? Migliaia di mine inesplose della prima e della seconda guerra mondiale ricoprono ancora il Baltico. Incolpare una di quelle mine sarebbe molto conveniente. Ciò permetterebbe a tutti di credere che si sia trattato di uno sfortunato incidente, non di un atto di vandalismo internazionale. Non ci sono prove concrete a sostegno di questa teoria, ma non ce ne sono nemmeno a sostegno dell’accusa che i colpevoli fossero gli Stati Uniti o la Russia. Ciò potrebbe far ribollire le speculazioni come il gas metano esploso da sotto il Baltico il mese scorso.