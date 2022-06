Non è raro che i conflitti armati portino via oggetti d’arte e di cultura nella spirale della violenza: il caso dell’attacco all’Ucraina da parte della Russia ne è un esempio lampante. Dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022, l’esercito russo ha preso la città di Melitopol, situata nel sud del Paese, vicino al Mar d’Azov, nel corridoio strategico che, se conquistato, consentirebbe di collegare la Crimea annessa nel 2014 al territorio russo. Ma l’obiettivo non è solo militare: impossessandosi della città, i soldati si sono affrettati a depredare il museo locale dove si trovano reperti d’arte scita, oggi introvabili.

“Gli orchi hanno preso il nostro oro scita“, ha detto il sindaco della città, Ivan Fedorov, rendendo popolare un termine che è diventato rapidamente virale per riferirsi agli invasori russi. L’attacco era chiaramente mirato: la direttrice del museo di storia locale di Melitopol, Leila Ibrahimova, ha detto a Radio Free Europe che i soldati hanno chiesto espressamente dove fossero gli oggetti preziosi, nascosti appena le truppe si sono avvicinate. Ha aggiunto che erano accompagnati da un uomo in tuta bianca in grado di maneggiare questi oggetti e rimuoverli senza danneggiarli.

Alle ultime notizie, la guardia del museo che ha rivelato l’ubicazione degli oggetti sotto minaccia di armi non ha dato alcun segno di vita.

In tutto, a Melitopol, sarebbero state rubate 198 opere d’arte, tra cui armi antiche, monete rare e soprattutto manufatti d’oro che costituivano la più grande collezione di arte scita in Ucraina. Anche loro sono scomparsi senza lasciare traccia e sembra che non abbiano alimentato il mercato nero globale di opere d’arte rubate.

Perché è avvenuto questo furto? Perché attorno a queste opere d’arte si gioca una disputa museale, culturale e commemorativa che apre una nuova linea del fronte nel sanguinoso conflitto russo-ucraino.

Gli Sciti, dall’interesse archeologico al mito russo e slavo

Chi pronuncia la parola ‘Scythian’ evoca tutta l’immaginazione della steppa primitiva e selvaggia, popolata da cavalieri ornati d’oro che sono tanti formidabili avversari in battaglia. Il fascino per questo insieme di culture dell’età del ferro, presente in Europa e in Asia dall’VIII al II secolo a.C., è antico in Occidente. Nelle sue Storie, il greco Erodoto (circa – 480 a.C. – circa – 425 a.C.) dedica un intero libro a questa tribù rinomata per la sua ferocia, e si può sospettare che gli autori della saga di ‘Star Wars’ siano ancora sotto l’influenza della morsa di questa aura quando inventano i signori dei Sith all’origine delle lotte che smaltano la galassia.

Ma nel contesto slavo, gli Sciti hanno lo status di antenati sognati dei popoli dell’Europa orientale. Questa cultura orale, lontana e per questo duplice motivo di scarse tracce, si diffuse tuttavia nella steppa dei ‘kourgans’, tumuli funerari dove venivano seppellite le élite scite. Già nel 18° secolo iniziarono ad essere aperte le tombe allora presenti sul territorio russo e vi furono scoperti reperti che testimoniano la ricchezza di questa civiltà: tra questi splendidi oggetti d’oro, spesso raffiguranti scene di caccia o di combattimento, il cui il valore artistico è evidente.

Fu in Ucraina, nella cava di Koul-Oba (‘la collina delle ceneri’), situata nell’attuale Crimea, che nel 1830 fu scoperta una tomba dove, accompagnati da un servo, un uomo e una donna erano interamente ricoperti di oro: questa prima scoperta su larga scala, in una spedizione originariamente voluta dallo zar russo Alessandro I, avversario di Napoleone, morto nel 1825, avviò un’operazione di mitizzazione generale degli Sciti. Diventano gloriosi antenati, la cui maestria nelle armi è pari solo a quella delle arti, e che testimoniano l’esistenza precoce di una grande civiltà extraeuropea di cui i popoli slavi sono i discendenti.

Questa genealogia onirica si scontra con alcuni ostacoli storici (in primis l’esatta definizione di cosa sia ‘scita’: il senso stretto ne limita l’uso ai popoli che vivevano in Ucraina e nel Caucaso, un senso più ampio abbraccia l’intera steppa eurasiatica), ma serve ridurre il complesso culturale che la Russia ha nei confronti dell’Europa. Ponendosi sotto l’ombra degli Sciti, non è più costretta a imitare pedissequamente le grandi potenze europee, ma può vantare un proprio modello, un’origine culturale unica e una potenza guerriera che la vittoria contro Napoleone nel 1815 ha appena riattivato.

Questo mito scita percorse così tutto il XIX secolo e conobbe un nuovo momento di gloria all’inizio del XX secolo quando, nell’ambito del modernismo russo, filosofi e poeti non esitarono a dichiararsi ‘Sciti’: il movimento ‘Eurasista’ sposta il baricentro dell’identità russa a est, mentre il lungo poema di Alexander Blok ‘The Scythians’ (1918) identifica l’ondata minacciosa di cavalieri nomadi con la tempesta rivoluzionaria proveniente dall’est e pronta a riversarsi in Europa. Gli Sciti sono quindi compatibili con la Rivoluzione, ne sono addirittura i precursori: non sorprende che le mostre sull’oro scita, tratte in particolare dalle collezioni del museo dell’Ermitage, punteggiano la diplomazia culturale dell’URSS, in cui appaiono come una manifestazione di potere e, forse, una velata minaccia.

Di chi sono gli Sciti?

La Russia di Vladimir Putin, che è un fervente difensore della dottrina eurasiatica, ha quindi tutto l’interesse a recuperare per lei questi grandi antenati, anche a costo di saccheggiare un museo. La borsa del museo Melitopol sta infatti risolvendo una disputa museale aperta dal 2014 tra Russia e Ucraina. Nel 2014, gli Sciti sono riapparsi nelle notizie: un museo di Amsterdam aveva dedicato una mostra all’oro scita dall’Ucraina – e più precisamente dalla Crimea. Tuttavia, durante la mostra, la Russia ha annesso questa parte del territorio ucraino. Ne seguì una lunga battaglia legale per scoprire a chi dovevano essere restituiti questi oggetti: all’Ucraina, che li aveva prestati, o alla Russia, che li reclamava? Nell’ottobre 2021 un tribunale olandese si è pronunciato a favore dell’Ucraina e gli oggetti sono stati inviati al Museo Melitopol. Per le autorità ucraine, non era solo un segno che la legge veniva rispettata, ma anche un promemoria che la storia degli Sciti si era in gran parte giocata nelle terre dell’Ucraina.

Tuttavia, sono in gran parte questi stessi oggetti che furono saccheggiati durante l’occupazione di Melitopol. Il metodo non è nuovo, e spesso i russi hanno usato l’arte come premio di guerra: dal 1994 il Museo Pushkin di Mosca espone il “tesoro di Priamo”, ovvero la collezione messa insieme dall’archeologo tedesco Heinrich Schliemann nel 1874 da i presunti resti della città di Troia ed esposti a Berlino fino alla fine della seconda guerra mondiale. Scomparso per decenni, è finalmente ricomparso in Russia e il Paese ha sempre rifiutato di restituirlo per il ruolo svolto dall’Armata Rossa nella liberazione dell’Europa.

Ma nel contesto del conflitto che imperversa dal 24 febbraio 2022, è anche una battaglia della memoria che si svolge intorno agli Sciti. Privare gli ucraini dei loro oggetti d’arte sciti, isolarli da questo popolo leggendario con una grande aura culturale e letteraria, significa consolidare la contro-narrativa di Putin che consiste nel negare l’esistenza storica dell’Ucraina, che in realtà avrebbe creato da zero di Lenin.

Il furto di questi oggetti, compiuto in modo calcolato e con grande violenza, ha quindi un fine politico: niente opere d’arte, niente storia; nessuna storia, nessuna nazione; nessuna Nazione, nessuna guerra ma una ‘operazione speciale’ per mantenere l’ordine su un territorio che si adatterebbe naturalmente alla continuità del territorio russo.

Non è la prima volta che Russia e Ucraina si scontrano su beni culturali che implicano anche l’affermazione di un’identità e di una storia: nel 2009, in occasione del bicentenario della nascita dello scrittore Nicolaï Gogol, gli storici letterari della due paesi erano infiammati di sapere se il grande autore nativo di ‘Piccola Russia’ fosse russo o ucraino. Anche questi non sono gli unici oggetti a subire i disastri della guerra: il municipio di Mariupol ha denunciato 2000 furti, tra cui un incunaboli del 1811, dipinti dei pittori Arkhip Kuindji e Ivan Aïvazovski, icone rare e molte antiche medaglie. Ma non c’è dubbio che nel bottino di guerra, l’oro degli Sciti brilla di uno splendore speciale.