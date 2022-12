Quando il denaro non è più un peccato

Qualche giorno fa ho ricevuto l’invito da parte della Caritas ambrosiana di ‘dare una mano’ per prendersi cura delle fasce fragili (individui e famiglie) tramite il finanziamento del ‘Progetto bolletta sospesa’. Donare un supporto economico, evitando ‘la logica del paternalismo generoso o della filantropia ostentata che non permette”, essendo un insieme di iniziative spot, di dare strutturazione e consistenza alla trasformazione del sistema economico.

La logica è quella del ‘caffè sospeso’ che è un gesto frequente nei bar napoletani, dove si prevede il ‘dono’ di una tazzina di caffè espresso verso un altro consumatore sconosciuto.

Il claim dell’invito è: ”La solidarietà non è un’appendice lodevole dell’economia, ma un principio rivoluzionario del sistema economico”.

Questa sollecitazione della Caritas Ambrosiana e l’apertura alla raccolta di risorse economico-finanziarie, mi ha ricordato quando, nel 1998, con il libro ‘La Chiesa come azienda non profit’, insieme ad un mio collega, Sergio Slavazza, avevamo avanzato la tesi per cui uno degli elementi critici e di snodo per poter pensare ad un futuro della Chiesa sempre più efficace, trasparente ed incisiva sarebbe stata la capacità di raccogliere risorse economiche in una logica anche di marketing (nell’accezione di P. Kotler).

Non vi nascondo che le critiche furono veramente tante e fra esse, quella più significativa e consistente, era che, in questo modo, avremmo banalizzato l’attività della Chiesa ad una azione prevalentemente di scambio e di cifra economica. Tutto questo avrebbe inficiato la sacralità dell’azione ecclesiale per il tramite del denaro ‘sterco del diavolo’ (J.Le Goff). Mi pare che l’inversione di tendenza sia evidente.

Ancor più significativo è il fatto che questa sollecitazione della Caritas ambrosiana si accredita e si basa sul ‘Discorso alla città’ che,nel giorno di Sant’Ambrogio, ha fatto l’arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, affrontando il tema della generosità nel raccogliere e nel condividere i problemi della società.

In quest’ottica, Monsignor Delpini sottolinea positivamente un approccio di “compassione che non si accontenta di elemosine, ma crea soluzioni, stimola a darsi da fare, inventa e mantiene istituzioni per farsi carico dei più fragili”. In sintesi, l’arcivescovo di Milano esprime tutta la sua solidarietà operativa e continuativa nei confronti degli ‘altri‘ e fra questi intende quelli “per cui non abbiamo stanziato risorse sufficienti, quelli che non vanno a scuola ,quelli che non lavorano, quelli che non hanno assistenza sanitaria, quelli che lavorano troppo e sono pagati troppo poco…” .

Insomma, tutte queste definizioni ci riportano ad una concezione dove l’economico ed il finanziario non sono più considerate alla Chiesa come un elemento di impurità ed inquinante, ma sono considerate come condizione necessaria per poter rendere operativa l’attività di solidarietà.

In questa ‘Lettera alla città’, Monsignor Delpini contrasta “la soddisfazione di narcisista che si assesta in un egocentrismo rovinoso”,così lo definisce, e quindi auspica “l’ascolto del gemito, la costruzione di rapporti fondati sulla stima e via via il riconoscimento dell’Umanesimo realista che rende desiderabili la convivenza civile e i rapporti tra i popoli”.

Quindi un realismo della speranza e un lavorare contro l’emergenza educativa; una tutela della salute e la cura dei fragili e quindi una solidarietà che interpreta la vocazione degli uomini ad essa e fa in modo che il sistema economico che punta sulla massimizzazione assoluta del profitto, riesca ad integrare la solidarietà con l’economico finanziario in una concezione della massimizzazione relativa del profitto.

Perché la cultura della solidarietà nelle aziende rende la catena del valore più veloce e di qualità. Quindi un vantaggio anche aziendale.

Porto a conoscenza di Monsignor Delpini che, proprio sullo sfondo della Borsa della sua Milano, si sta sviluppando un modello di Borsa dell’Impatto Sociale che può essere “mercato di scambio di azioni” che hanno in sé l’economico ed il sociale. Un cambiamento radicale di orientamento economico finanziario che evita il paternalismo generoso e l’ostentata filantropia per sviluppare una solidarietà come parte integrante dell’economia.

La logica è: non si deve riparare ‘una tantum’, ma si deve fare manutenzione (anche riparativa) per costruire stabilità di flussi finanziari per gli investimenti.

Questa coraggiosa impostazione è già presente nell’enciclica ‘Caritas in Veritate’, ove si sottolinea che la maggior parte delle imprese riconosce il principio che ”senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica” (35). E la solidarietà e la fiducia non sono principi astratti da ‘sermone’ o da contemplare solo nel ‘codice etico’, ma hanno bisogno di scelte aziendali ed operative che trasmettono trasparenza, onestà e responsabilità ridimensionando le asimmetrie informative che ancora sussistono nel rapporto fra domanda ed offerta. Ed esse sono “attività economiche realizzate da soggetti che liberamente scelgono di informare il proprio agire a principi diversi da quelli del puro profitto,senza perciò stesso rinunciare a produrre valore economico” (37). In questa enciclica, inoltre, si ‘sdogana’ ulteriormente l’Impresa Sociale non profit ove si afferma che “accanto all’impresa privata orientata al profitto,e ai vari tipi di impresa pubblica,devono potersi radicare ed esprimere quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali” (38).

Con coraggio si deve pensare alla Chiesa ed alle parrocchie come imprese sociali evitando di suscitare ilarità e stupore. Non è una contraddizione in termini perché tutti sappiamo che qualsiasi organizzazione, per sopravvivere, ha bisogno di avere uno châssis portante e concreto che gli permette di raggiungere i fini di fede e valoriali che si è posto. Lo châssis è l’assetto economico finanziario. Una Chiesa povera non vuol dire una Chiesa in fallimento costante, pena la sua marginalizzazione.

E c’è un attore come il volontariato che è “amicizia sociale genuina (99)”. È un’ apertura universale verso il dolore e lo sconforto della gente, il bisogno economico che drammaticamente morde le famiglie. Si può fare accompagnamento ed assistenza alle persone che si stanno staccando dal “contesto sociale ed antropologico,quasi come una “monade” sempre piu’ insensibile”(111). Alcuni si distaccano per volontà, altri per necessità come i pazienti. Il volontariato pratica “la solidarieta’ che si esprime concretamente nel servizio, che può assumere forme molto diverse nel modo di farsi carico degli altri. Il servizio è in gran parte avere cura della fragilità…(115).”“Il servizio non è mai ideologico,dal momento che non serve idee,ma persone” (115)” ed infatti il volontariato svolge il suo servizio (chrestotes) dicendo “parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano»(223). Nel nostro lessico si usa “dire “permesso”, “scusa”, “grazie” è “la gentilezza” agita come”……..una liberazione….. dall’ansietà ….(224).”.

‘Nessuno si salva da solo’: il principio di sussidiarietà è il principale volano del recupero economico e sociale del sistema evitando di praticare ‘la generosità del superfluo’ e ‘degli avanzi’. Questa la proposta un po’ palese e un pò sottotraccia di Monsignor Delpini, Arcivescovo di Milano.