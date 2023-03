Quando i dipendenti diventano ‘padroni’

Leggendo i quotidiani economici e le pagine economiche dei giornali nonché vedendo alcune trasmissioni televisive e i social si nota una sorta di ‘peana’ dei risultati positivi delle imprese. E’ notizia quotidiana leggere o sentire di incrementi di fatturati, di dividendi con un EBITDA (Erning Before Interest Taxes DEpreciation and Amortisation-Margine Operativo Lordo) sempre positivo.

Mentre tutto questo avviene, sono aperti al MISE (Ministero dello sviluppo economico) decine di tavoli di crisi di imprese da ricomporre e mettere in sicurezza per avere una prospettiva per il business futuro.

Tutto questo a causa di tensioni di mercato, della guerra dell’Ucraina, del rincaro dei costi energetici e così via. Ma anche per un management non all’altezza del suo ruolo e con una formula imprenditoriale ormai ‘scaduta’. La formula è quella dell’impresa sociale.

I comparti sono diversi: quello metalmeccanico in primis, con la grande crisi dell’ex Ilva, e poi quello dei servizi poco patrimonializzati ecc..

Se uno scorre le aree di crisi, trova che la copertura geografica è quasi totale: Abruzzo con la crisi industriale della Val Vibrata, la Campania con il polo industriale di Acerra Marcianise e quant’altro, Friuli Venezia Giulia con Trieste, Lazio con aree di Rieti e Frosinone, le Marche con la Val Vibrata ed il gruppo Merloni e così via. Meno in crisi è la Lombardia.

Ma cosa fare per poter ovviare a questa situazione oltre oltre all’applicazione della legge 234 del 2021 che interviene su questo vulnus?

Esistono anche vie alternative con proposte poco gettonate, ma che avrebbero la carta vincente del coinvolgimento dei dipendenti nella rinascita delle imprese per esempio la misura chiamata Nuova Marcora che sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati.

La ‘Legge Marcora’ ( L. 49 del 27/02/1985) prevede la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata.

Esiste anche altra soluzione: la creazione di una IMPRESA SOCIALE (srl,spa) con il riferimento al D.Lgs 112/17. Cioè creare newco che assorbono le imprese in crisi e che permettono lo sviluppo di una imprenditorialità basata sulla costituzione di un ‘business plan’ sostenibile che abbia come obiettivo per esempio l’integrazione dei lavoratori che possono essere definiti come svantaggiati e fragili in quanto si trovano in condizioni di criticità occupazionale.

In quest’ottica e con questa chiave di implementazione imprenditoriale, queste imprese sociali assumerebbero la funzione di ’rescue company’ e potrebbero operare nella fattispecie di una crisi economica rilevata e rilevante ed in una contingenza operativa di urgenza ed emergenza, trovando opportunità in vari settori.

Riguardo a queste imprese sociali ‘rescue company‘, la normativa (D.Lgs. 112/17, art. 2, punto 4) precisa che, indipendentemente dall’esercizio della attività di impresa in settori elencati, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:

– lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

– persone svantaggiate o con disabilita’ ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esuccessive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimoraiscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizionedi povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

WBO è l’acronimo di ‘workers buy out’: l’acquisizione da parte dei lavoratori di imprese in crisi ed è l’opportunità per ristrutturarsi, rinnovarsi sul mercato e diminuire il pericolo di disoccupazione.

I dipendenti insieme agli shareholders diventano anch’essi proprietari. Per esempio, la partecipazione dei lavoratori in Germania si compone di due livelli, la partecipazione a livello di unità produttiva, che di solito in Italia traduciamo con partecipazione aziendale, e la partecipazione a livello di organi societari d’impresa, che possiamo tradurre in governance.

Operativamente imprese ‘micro, piccole e medie’ in crisi ed in odore di chiusura, possono diventare ‘imprese sociali’, mantenendo i livelli occupazionali precedenti con alcuni vantaggi fiscali e finanziari.

In parte, questo percorso non ha nulla di nuovo perché il tutto si sintetizzerebbe in un azionariato dei dipendenti fatto che ormai in parecchi tavoli in varie nazioni questa procedura è prassi avanzata ed in adozione.

In Gran Bretagna, il partito laburista ha presentato una proposta di legge che riformerebbe i piani di partecipazione nazionale dei dipendenti per consentire un accesso preferenziale ed agevolato ad investimenti (con effetto leva garantito) ai lavoratori a basso reddito. In Francia, Il Partito Socialista vuole rendere obbligatorio l’azionariato ai dipendenti in tutte le aziende francesi. In Slovenia, si avverte un forte impulso analogo .

Solo l’Italia è riottosa.

Informazioni che ci arrivano ( dicembre e novembre 2022) indicano che molte piccole medie imprese PMI vengono trasferite ai dipendenti e di solito al 100%.

Una nazione vivace è la Gran Bretagna ci sono i casi di Jddk architects, Lyneal Group, PLANIT-IE, Linear recruitment, Intec Systems, DENT INSTRUMENTATION e molte altre.

In Gran Bretagna, il risultato di ca.1000 nuove imprese con con 75.000 nuovi azionisti-dipendenti si raggiunto dopo l’introduzione della Employee Ownership Trust partecipazione azionaria collettiva

Un ulteriore esempio è quello del marzo 2023 in Francia dove l’azienda La Redoute che era sull’orlo del fallimento è stata rilevata dai dipendenti e un migliaio di loro ha investito alcune decine di migliaia di euro.

Tutto questo ha risollevato l’azienda e Le Galeries Lafayette offrono milioni per riacquistarla. Comunque, tutto questo non attiene alla fantasia organizzativa. Le ricerche affermano che la motivazione dei dipendenti passa anche attraverso l’azionariato o comunque la loro partecipazione alla governance strutturale delle imprese che realizzano maggiore e duraturo successo.

Anche in ambiente ESG si è visto che la connessione con gli azionisti dipendenti è vincente. Infatti questo risultato, in parte ed indubbiamente, è di tipo pecuniario ed economico, ma si è notato che ormai non si reagisce più in base a solo motivazioni di tipo economico-finanziario.

I dipendenti sono sempre più interessati alla responsabilità sociale praticata dalle loro aziende per poter mantenere l’efficienza, l’efficacia, la continuità e per dare un futuro alle giovani generazioni. In sintesi, quando i dipendenti diventano ‘padroni’ e l’impresa è più sostenibile.