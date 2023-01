Probabilmente sei un appassionato di droni oppure sei una persone che con questo tipo di dispositivo ha intenzione di costruire una carriera lavorativa. In qualunque situazione tu sia, potresti aver sentito parlare della presenza di patentino per drone, una particolare tipologia di licenza che serve a ‘guidare’ i droni in maniera tale da non avere alcun tipo di problema con la legge. Spesso, la domanda che potresti porti è: ma quando ho bisogno di un patentino per drone? Nelle prossime righe abbiamo deciso di spiegarti le casistiche e le fattispecie in cui dovrai essere in possesso del patentino per droni.

Patentino drone: è sempre necessario?

Devi sapere che, a partire dal 31 dicembre del 2020, il regolamento di Esecuzione 2019/947 ha previsto che in tutti i paesi dell’UE fosse necessario essere in possesso di un patentino per pilotare i droni, sia nel caso in cui tu sia un privato oppure che lavori per un’azienda.

Come drone si intende un aeromobile a pilotaggio remoto il cui volo viene controllato da un computer oppure da un controllo remoto gestito da un pilota oppure da un navigatore. In ogni caso, è importante che tu sappia che il patentino è obbligatorio nel caso in cui tu stai pilotando droni con peso uguale oppure superiore ai 250 grammi.

Invece, nel caso in cui tu sia in possesso di un drone dal peso inferiore, non dovrai essere obbligatoriamente in possesso di un patentino. E’ bene specificare che l’assicurazione, invece, è obbligatoria per tutte le tipologie di droni, mentre l’immatricolazione è necessaria solamente per dispositivi dotati di telecamere oppure microfoni.

Ottenere un patentino per droni non è poi così complicato in quanto ci sono decine di corsi online che permettono di ottenere l’attestato A1-A3 categoria Open. Si tratta di un test che puoi trovare direttamente sul sito dell’ENAC e che si traduce in una serie di domande a risposta multipla.

Ci sono due tipologie che contraddistinguono la categoria Open. Nella prima, troverai il livello di pericolosità in base alla distanza del drone dalle persone. Invece, nella seconda tipologia di categoria, troverai una distinzione con riferimento al peso del drone.

Conclusioni

Come hai potuto leggere nel nostro breve articolo, il patentino per guidare un drone non è sempre obbligatorio. Nel caso in cui tu sia in possesso di dispositivi con peso inferiore ai 250 grammi, potrai pilotare il drone senza il bisogno di passare il test dell’ENAC.