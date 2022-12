Quando gli Stati Uniti impareranno che le sanzioni non risolvono i loro problemi?

La definizione di follia, si dice spesso, è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. Eppure questo è esattamente ciò che gli Stati Uniti e altri politici occidentali hanno fatto imponendo ampie sanzioni economiche contro regimi contraddittori e altrimenti problematici.

I risultati generalmente non sono stati positivi. Invece di persuadere i leader autoritari e aggressivi a cambiare strada, ampie sanzioni hanno rafforzato le tendenze antidemocratiche e incentivato la proliferazione nucleare e di altro tipo. Nel frattempo, i comuni cittadini di questi paesi soffrono in termini di standard di vita in declino e aumento della repressione del governo, mentre un’élite in diminuzione prospera grazie al controllo su risorse limitate.

Abbiamo visto questo film più e più volte in luoghi lontani e distinti come Venezuela e Iran, Cuba, Siria e Corea del Nord.

Quest’ultimo paese è un manifesto particolarmente deprimente per le sanzioni. Da quando ha iniziato a sviluppare e testare armi nucleari – dopo che l’amministrazione George W. Bush si è ritirata da un accordo di non proliferazione noto come Agreed Framework nel 2002 – la Corea del Nord è stata colpita da ondate di sanzioni ed è diventata sempre più isolata. Mentre non c’è una fame di massa del tipo che ha ucciso fino a due milioni di persone negli anni ’90, c’è una grave insicurezza alimentare con molti nordcoreani che mangiano solo un pasto al giorno, secondo fonti ben informate.

Usando il COVID-19 come scusa, il governo di Kim Jong-un ha rifiutato l’accesso alle agenzie umanitarie internazionali come il Programma alimentare mondiale e ha reso più difficile per i nordcoreani conoscere il mondo esterno o fuggire come rifugiati. Il confine tra Cina e Corea del Nord, che un tempo era relativamente poroso, è ora sigillato ermeticamente, con, secondo fonti informate, 169 torri di guardia e due perimetri di filo spinato che impediscono ai nordcoreani di raggiungere e attraversare il fiume Yalu e infine dirigersi verso la Corea del Sud attraverso paesi terzi.

Nel frattempo, quest’anno la Corea del Nord ha condotto numerosi lanci di missili e ha riavviato un reattore nucleare a Yongbyon, che è una probabile catastrofe radioattiva in atto. I fondi per questi sforzi provengono dal furto di criptovalute e altri crimini incentivati dalle sanzioni. Kim, il nipote del fondatore della Corea del Nord, sembra stia preparando una quarta generazione per mantenere il controllo su questa piccola nazione di 25 milioni di persone, con il sostegno della Cina che preferirebbe avere come vicino un paria nucleare piuttosto che un paese unificato, prospero e democratico penisola coreana.

L’Iran è un altro esempio di sanzioni impazzite. Le sanzioni multilaterali che hanno preceduto il Piano d’azione globale congiunto del 2015 possono aver svolto un ruolo nell’incoraggiare i negoziati nucleari di successo, ma hanno perso il loro scopo quando l’amministrazione Trump si è ritirata unilateralmente dal JCPOA nel 2018 mentre l’Iran era pienamente conforme. Piuttosto che negoziare un accordo migliore, il regime iraniano ha avanzato il suo programma nucleare al punto in cui l’Iran potrebbe produrre materiale fissile sufficiente per un’arma nucleare nel giro di pochi giorni. L’Iran continua a sostenere le milizie in Iraq e Yemen, sostiene il regime repressivo di Bashar al-Assad in Siria e mantiene stretti legami con il potente Hezbollah libanese anti-occidentale e anti-israeliano. L’Iran ha anche sviluppato missili e droni sempre più sofisticati, nonostante le restrizioni commerciali statunitensi e multilaterali di lunga data sulle armi e sul commercio a duplice uso. L’Iran ha fornito droni e razzi agli Houthi nello Yemen e ora fornisce droni alla Russia da utilizzare nella sua aggressione contro l’Ucraina.

Anche la situazione politica interna in Iran è peggiorata a causa delle sanzioni. La distruzione del JCPOA da parte di Trump ha distrutto le fortune politiche di coloro che all’interno del regime iraniano hanno sostenuto l’accordo e hanno inaugurato un’amministrazione unitaria di estrema destra i cui sforzi per rafforzare le leggi che richiedono alle donne di indossare il velo e abiti modesti sono ora esplosi in modo spettacolare. Le diffuse proteste scoppiate in Iran dopo la morte di Mahsa Amini il 16 settembre 2022, sotto la custodia della cosiddetta “polizia della moralità”, hanno portato a nuove sanzioni contro l’Iran legate a violazioni dei diritti umani che sono sensibilmente prese di mira . Tuttavia, i negoziati sul rilancio del JCPOA, che porterebbe alla revoca di sanzioni più ampie sulle banche iraniane, sulle esportazioni di petrolio e sulla produzione, sono moribondi.

Sebbene anche la corruzione e la cattiva gestione siano colpevoli, le sanzioni hanno avuto un ruolo importante nel declino economico dell’Iran. Il popolo iraniano è diventato sempre più impoverito poiché il valore della sua valuta è crollato, l’inflazione è aumentata vertiginosamente e il commercio e gli investimenti sono diminuiti. Più di un terzo della nazione di oltre 80 milioni di persone è ora classificato come povero, secondo gli stessi standard del governo, con il declino che si è verificato dall’introduzione di ampie sanzioni circa un decennio fa.

L’esperto di commercio iraniano Bijan Khajehpour ha scritto di recente che “la continua privazione di potere della classe media si aggiungerà all’erosione economica che il paese è destinato a subire a causa della mancanza di investimenti infrastrutturali”. Eppure revocare ora le sanzioni causerebbe scalpore perché metterebbe anche più risorse nelle mani di un regime odiato. Sfortunatamente, quel regime ha il monopolio sulle poche risorse che l’Iran guadagna.

Anche altri paesi che hanno affrontato embarghi così ampi, come Cuba, Siria e Venezuela, non sono cambiati in meglio. Recentemente l’amministrazione Biden ha allentato le restrizioni sugli investimenti statunitensi nella produzione di petrolio venezuelana, per compensare gli sforzi per soffocare le esportazioni di petrolio da parte di un altro paria sanzionato, la Russia, che continua la sua aggressione in Ucraina.

I sostenitori delle sanzioni suggeriscono che queste sanzioni incoraggeranno un cambiamento nelle politiche di regime, se non un cambiamento nei regimi stessi. Ma il legame tra sanzioni e cambio di regime è tenue e spesso le sanzioni sembrano prolungare le peggiori dittature, non rovesciarle.

Allora perché continuano a essere imposte sanzioni? Come segnale di virtù? Come sostituto della guerra? Per placare i collegi elettorali politici interni? Tutti i precedenti?

Le ragioni sono molte, ma i risultati non sembrano giustificare i mezzi. I politici riconosceranno mai i fatti e cambieranno rotta?