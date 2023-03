Quando finirà la guerra in Yemen?

Lo scorso sabato ha segnato l’ottavo anniversario del lancio dell’operazione Decisive Storm, l’intervento militare a guida saudita nello Yemen.

Con l’intelligence e il supporto logistico di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e pochi altri stati arabi, i sauditi hanno condotto una campagna aerea indiscriminata a partire dal 26 marzo 2015, prendendo di mira ospedali, scuole e siti di produzione alimentare, oltre a bloccare le loro vicino meridionale.

Il loro obiettivo dichiarato era riportare al potere il governo del presidente ad interim Hadi a Sana’a e contrastare l’influenza iraniana. Ma il conflitto non è riuscito a raggiungere questi obiettivi e ha provocato un’insicurezza alimentare che è rapidamente diventata la più grande crisi umanitaria del mondo .

Mentre alcuni recenti sviluppi, tra cui un accordo mediato dalla Cina per normalizzare le relazioni tra Arabia Saudita e Iran, hanno offerto qualche speranza per la fine di questa guerra catastrofica, non è chiaro se tale speranza possa essere realizzata nel prossimo futuro.

Situazione attuale nello Yemen

Ci sono stati diversi tentativi falliti di estendere la fragile tregua che si è conclusa ufficialmente lo scorso ottobre. L’attuale tregua de facto è un riflesso dello stallo sul terreno.

Come è stato vero durante tutto il conflitto, le parti in guerra sembrano determinate a perseguire il potere indipendentemente dall’impatto negativo sulla popolazione yemenita. Nonostante sanzioni, bombardamenti e condanne internazionali, i combattimenti hanno prevalso e si sono persino intensificati. In particolare, gli Houthi, capofila di una coalizione di gruppi chiamata Ansar Allah, non sono stati dissuasi dall’intervento internazionale, ma piuttosto ulteriormente incoraggiati.

Nell’aprile dello scorso anno, l’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen Hans Grundberg ha annunciato che gli Houthi, la coalizione guidata dai sauditi, e il governo dello Yemen riconosciuto a livello internazionale avevano concordato una tregua di due mesi sponsorizzata dalle Nazioni Unite che è stata successivamente rinnovata due volte per due mesi. ogni volta. Sebbene la tregua sia ormai scaduta, i termini rimangono in qualche modo intatti sul campo.

Mentre l’Arabia Saudita si è ampiamente astenuta dagli attacchi aerei da quando la tregua sponsorizzata dalle Nazioni Unite è scaduta in ottobre, non ci sono meccanismi che le impediscano di rilanciare la sua guerra aerea.

Nel frattempo, le condizioni sul terreno rimangono terribili. Gli yemeniti continuano a subire restrizioni alla circolazione di persone e merci nel nord, in particolare all’aeroporto di Sana’a e al porto di Hodeidah.

Sebbene la tregua abbia revocato alcune restrizioni chiave, non è stata sufficiente per alleviare sostanzialmente la crisi economica e umanitaria nello Yemen. La persistenza di questa situazione potrebbe alla fine spingere gli Houthi a tornare ad attaccare l’Arabia Saudita, indipendentemente dal fatto che Riyadh e i suoi alleati intraprendano un’offensiva diplomatica o militare.

Mentre gli Houthi consolidano il loro controllo sullo Yemen settentrionale, stanno adottando posizioni più intransigenti come richiedere tutori maschi per le donne e limitare i voli umanitari verso lo Yemen.

L’intervento straniero non è riuscito a indebolire militarmente gli Houthi e invece ha solo rafforzato la narrativa legittimante del gruppo di resistere alle interferenze straniere e unificare lo Yemen. Gli Houthi hanno effettivamente vinto la guerra e controllano la maggior parte del paese con un forte sostegno locale . Sebbene la loro crescente radicalizzazione rappresenti una minaccia per il loro governo continuato, nessuna opposizione nel Nord è abbastanza forte da sfidarli, specialmente nelle attuali condizioni di guerra.

Ma gli Houthi alla fine dovranno condividere il potere con altri gruppi nello Yemen, che rimane una società tribale che non accetterà il governo delle minoranze. Tuttavia, gli Houthi prosperano in condizioni di guerra, e più a lungo la guerra si trascina, più difficile sarà riconciliarli con qualcosa di meno della completa autonomia nel Nord.

Eppure c’è stato qualche progresso. Gli Houthi e il nuovo consiglio presidenziale che ha sostituito Hadi hanno concordato la scorsa settimana prima del Ramadan uno scambio di prigionieri che includerebbe il rilascio di 887 detenuti, e altre misure di rafforzamento della fiducia sono in fase di negoziazione.

Attualmente, i fattori chiave che ostacolano la conclusione positiva dei negoziati – il pagamento degli stipendi ai dipendenti governativi nelle aree sotto il controllo Houthi, l’apertura completa del porto di Hodeidah e l’aumento del numero di voli da e per Sana’a – sembrano aver stato per lo più concordato , sebbene rapporti contrastanti indichino che permangono alcune sfide.

Tuttavia, a prescindere dal processo di pace formale, le preoccupazioni umanitarie ei diritti umani dovrebbero rimanere in prima linea nei rapporti della comunità internazionale con lo Yemen.

Mentre alcuni hanno sostenuto che la recente approvazione da parte dei sauditi di tre voli settimanali in entrata e in uscita da Sanaa e di un po’ di petrolio per entrare nel paese attraverso Hodeidah segna un progresso importante, questi cambiamenti sono di per sé del tutto insufficienti per porre fine alla più ampia crisi umanitaria. Il pagamento degli stipendi governativi, la libertà di movimento e l’accesso ai porti rimangono essenziali per il benessere del popolo yemenita e pertanto dovrebbero essere slegati dai negoziati di pace.

Sebbene i sauditi non abbiano ripreso i bombardamenti, un accordo di cessate il fuoco formale e duraturo è essenziale per spianare la strada verso la pace. Sarà il primo passo di un lungo cammino di ripresa e ricostruzione, ma pur sempre un primo passo.

Il ruolo di Washington

Gli Stati Uniti continuano a fornire assistenza militare e tecnica cruciale ai sauditi. L’esercito americano addestra i soldati sauditi, consiglia il personale militare saudita e fornisce assistenza mirata. La campagna aerea guidata dai sauditi, durata tra il 2015 e il 2022, è dipesa in gran parte dal rifornimento di carburante degli aerei sauditi da parte degli Stati Uniti. Le società di difesa statunitensi mantengono, riparano e aggiornano veicoli e aerei sauditi attraverso contratti dell’esercito con l’esercito saudita per un totale di 120 milioni di dollari al mese, escluso il supporto aggiuntivo fornito dagli appaltatori statunitensi.

Dal 2015 al 2021, il Dipartimento della Difesa ha amministrato almeno 54,6 miliardi di dollari in sostegno militare all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, che hanno agito come partner minore di Riyadh nell’operazione Decisive Storm e continuano a sostenere le milizie che combattono gli Houthi e il governo riconosciuto a livello internazionale tra altri gruppi.

Sebbene vi sia opposizione all’interno del Congresso nei confronti del sostegno militare degli Stati Uniti all’Arabia Saudita, Trump ha posto il veto a un disegno di legge che invocava la risoluzione sui poteri di guerra approvata da entrambe le camere del Congresso nel 2019 e che avrebbe limitato in modo significativo il sostegno degli Stati Uniti alla campagna guidata dai sauditi nello Yemen.

Nel 2022, il senatore Bernie Sanders (I-Vt.) ha cercato di far passare una votazione di base sulla risoluzione sui poteri di guerra, ma ha ritirato la misura dopo le consultazioni con la Casa Bianca. Ha promesso di reintrodurre la risoluzione dopo aver discusso gli aggiustamenti linguistici con la Casa Bianca, presumibilmente entro la fine dell’anno.

La Casa Bianca ha sostenuto che la risoluzione non è necessaria e rischia di complicare gli sforzi diplomatici in corso. Tuttavia, come sostiene Jamal Benomar, l’ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite, “c’è stata una pausa nei combattimenti, ma poiché non c’è stato alcuno sforzo concertato per far avanzare il processo politico, la pausa è temporanea e tutte le parti sono prepararsi al peggio”.

In effetti, l’attuale conflitto è più instabile che in passato poiché lo Yemen è diventato più frammentato con una miriade di milizie rivali in lizza per il potere e tensioni settarie tra la popolazione che appaiono per la prima volta. Gli anni di guerra hanno esacerbato le faglie geografiche, religiose e storiche, e più a lungo continua più profonde saranno queste linee di faglia.

Crisi umanitaria

Dopo otto anni di guerra continua, crimini di guerra da parte di tutte le parti e il blocco saudita, lo Yemen si qualifica ancora come la peggiore crisi umanitaria del mondo. Più di 11 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria con più di 540.000 bambini sotto i cinque anni che soffrono di malnutrizione pericolosa per la vita.

Nonostante queste terribili circostanze, con implicazioni generazionali, il blocco rimane in gran parte intatto. All’interno del Paese è consentita solo una quantità limitata di carburante e voli e le spedizioni commerciali sono ancora bloccate. Ciò viola il diritto internazionale e aggrava la crisi, creando condizioni mature per la radicalizzazione.

Accordo Iran-Arabia Saudita

Il recente accordo tra i rivali regionali Iran e Arabia Saudita ha contribuito alle speranze di pace nello Yemen, ma potrebbe non avere un grande impatto sul conflitto.

Mentre gli Houthi sono spesso descritti dai media occidentali come un procuratore iraniano, ci sono poche prove che Teheran eserciti un’influenza decisiva sulle decisioni strategiche degli Houthi. In effetti, secondo quanto riferito, gli iraniani si sarebbero opposti al sequestro di Sana’a da parte degli Houthi nel 2015, l’evento che ha fatto precipitare l’Operazione Decisive Storm.

Mentre il sostegno iraniano è principalmente politico, parte dell’assistenza e delle attrezzature militari , come l’addestramento, è facilitata da Teheran, a volte attraverso il suo alleato libanese, Hezbollah. Tuttavia, un comandante di Hezbollah ha riconosciuto che gli Houthi sono già combattenti esperti viste le loro sei guerre con il governo centrale, mettendo in discussione l’effettivo impatto dell’Iran sul corso del conflitto.

Isolati a livello internazionale e operanti con risorse limitate, gli Houthi hanno rafforzato i legami con l’Iran come ultima risorsa per contrastare i sauditi. Pertanto, l’alleanza tra Houthi e Iran dovrebbe essere vista più come un matrimonio di convenienza che come un’alleanza duratura o strategica.

Tuttavia, l’accordo tra Arabia Saudita e Iran rappresenta un’opportunità per i sauditi di disimpegnarsi dal costoso conflitto salvando la faccia. Come ha osservato l’inviato speciale delle Nazioni Unite Hans Grundberg , “le parti devono cogliere l’opportunità offerta da questo slancio regionale e internazionale per compiere passi decisivi verso un futuro più pacifico”.