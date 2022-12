Quando corteggiare ‘quasi-alleati’ come l’Ucraina diventa un azzardo

In un recente vertice virtuale, i leader della NATO hanno ribadito la loro intenzione di ammettere l’Ucraina nell’alleanza.

In tal modo, hanno indicato una strana preferenza per difendere direttamente l’Ucraina a un certo punto, ma non ora mentre è sotto attacco. In quanto potenza dominante nell’alleanza NATO, ciò pone gli Stati Uniti nella posizione familiare, ma pericolosa, di offrire in modo vago e svogliato la difesa di un non alleato.

Questi Stati, che nel nostro recente rapporto chiamiamo ‘quasi-alleati’, non sono veri alleati, in quanto gli Stati Uniti non hanno alcun impegno contrattuale a difenderli. Ma aleggiano in una sorta di purgatorio geopolitico, incoraggiati da Washington a credere che potrebbero essere sotto la ‘penombra difensiva’ degli Stati Uniti. Lo status di quasi-alleato crea pericolo, non solo per gli Stati Uniti, ma anche per quegli Stati che finge di proteggere. Washington dovrebbe smettere di creare quasi-alleati, con le parole e con i fatti, e impegnarsi a difendere gli Stati o, come dovrebbe essere il più delle volte, essere chiaro che non lo faremo.

La quasi-alleanza è uno status oscuro, creato dalla retorica ufficiale, come membri del Congresso troppo zelanti o presidenti che fanno discorsi che parlano falsamente – chiamando gli stati ‘alleati’, parlando di ‘legami duraturi’ e impegni ‘corazzati’. La vendita di armi pesanti e il parlare di impegni formali aggravano il problema. Lo status di quasi-alleato generalmente si applica agli Stati – Iraq, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Ucraina, Georgia e Taiwan, e probabilmente Israele, che è probabilmente così vicino a un vero alleato che lo è – ma può descrivere anche le relazioni con entità substatali come i Mujaheddin che combattono il governo sostenuto dai sovietici nell’Afghanistan degli anni ’80 o i curdi in Siria oggi.

I quasi-alleati creano pericolo per gli Stati Uniti a causa del potenziale coinvolgimento in guerre o controversie in cui gli interessi degli Stati Uniti sono scarsi. Le alleanze intralciano intenzionalmente le nazioni nella difesa reciproca. Tuttavia, mentre le alleanze da trattato sono almeno intese a servire gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti, l’interesse degli Stati Uniti a difendere i quasi-alleati è generalmente dubbio, il che in genere spiega perché gli Stati Uniti non hanno alcun obbligo di trattato nei confronti di questi Stati.

L’impegno con i quasi-alleati avviene attraverso due meccanismi. In primo luogo, la retorica dei leader statunitensi sui quasi-alleati può creare l’idea tra il pubblico statunitense che il Paese abbia un obbligo collettivo nei confronti di quello Stato o gruppo, come probabilmente è accaduto di recente con l’Arabia Saudita e i curdi siriani. Ciò può esercitare pressioni politiche sui leader statunitensi affinché vengano coinvolti e corrano rischi inutili se il quasi-alleato viene minacciato o attaccato.

La seconda fonte di coinvolgimento con i quasi-alleati riguarda la credibilità tra i leader statunitensi. Spesso temono che una volta che gli Stati Uniti hanno preso anche un ‘controverso’ impegno a difendere qualcuno, non difenderlo minerebbe la credibilità degli Stati Uniti nei confronti dei veri alleati. Anche se la storia suggerisce che questa convinzione è sbagliata, persiste e minaccia di fare promesse poco convinte che aiutano i quasi-alleati ad affrontare veri problemi militari.

Le relazioni USA-Golfo sono un esempio di tale intreccio. Le relazioni degli Stati Uniti con gli Stati del Golfo, in particolare l’Arabia Saudita, hanno contribuito alla tentacolare e costosa infrastruttura di base nella regione, alla resistenza ai negoziati con Teheran e all’aumento del rischio di guerra con l’Iran. L’intreccio con quasi-alleati dispotici come l’Arabia Saudita può essere costoso e dannoso per gli Stati Uniti anche se non porta alla guerra, a causa del danno reputazionale dovuto all’associazione con aggressioni e violazioni dei diritti umani, come nel caso dei bombardamenti di civili nello Yemen.

La quasi-alleanza è probabilmente ancora più pericolosa per il quasi-alleato che per gli Stati Uniti. Ciò è dovuto al rischio morale. L’azzardo morale nella politica internazionale si verifica quando uno Stato corre un rischio eccessivo perché si aspetta che un altro stato ne sopporti il costo. In altre parole, gli Stati con vaghi impegni da parte degli Stati Uniti corrono rischi pericolosi nella speranza di evitare le conseguenze dovute alla protezione degli USA.

L’azzardo morale porta gli Stati a fraintendere il vero equilibrio di potere. Ciò può portare a un’autodifesa insufficiente. Ad esempio, se Taiwan si rivelasse in torto sul fatto che gli Stati Uniti li assistessero qualora la Cina invadesse, avrebbero investimenti di autodifesa mal gestiti. L’azzardo morale porta più comunemente a un’assunzione di rischi indebita. La Georgia nel 2008 e l’Arabia Saudita durante l’amministrazione Trump sono probabilmente entrambi esempi di Stati che hanno assunto rischi eccessivi nelle relazioni con i vicini aspettandosi un grado maggiore di sostegno degli Stati Uniti e di conseguenza hanno subito attacchi.

Naturalmente, questi sono tutti esempi in cui l’aiuto militare statunitense – al di là del tipo indiretto – non è mai arrivato quando è arrivato un attacco. Allora perché, ci si potrebbe chiedere, il prossimo quasi-alleato sotto costrizione dovrebbe essere illuso nel pensare che la cavalleria americana sarebbe arrivata? Per prima cosa, potrebbero pensare che la semplice minaccia dell’intervento degli Stati Uniti nelle menti degli avversari sarà sufficiente a proteggerli. Inoltre, i leader sotto pressione e incoraggiati dalla politica nazionalistica possono tendere a un pericoloso pio desiderio.

L’Ucraina è un tragico esempio. Gli Stati Uniti hanno continuamente e deliberatamente incoraggiato le speranze di Kiev di ottenere la protezione americana, inducendo l’Ucraina a prendere una linea più dura nelle relazioni con la Russia di quanto avrebbe fatto altrimenti. Nel 1994, con il memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza, gli Stati Uniti sembravano impegnarsi a proteggere l’Ucraina, anche se il testo in realtà impegna i firmatari solo a non violare la sovranità dell’Ucraina e a lamentarsi alle Nazioni Unite se qualcun altro lo avesse fatto. Nel 2008, al vertice di Bucarest, gli Stati Uniti hanno spinto la NATO a dire che l’Ucraina e la Georgia alla fine avrebbero aderito, sebbene nessuna delle due avesse piani d’azione per l’adesione, il primo passo standard verso l’adesione. Invece, l’Ucraina ha ottenuto un maggiore sostegno militare da parte degli Stati Uniti, soprattutto dopo che la Russia ha conquistato la Crimea nel 2014 e una designazione della NATO ‘Enhanced Opportunities Partner’ nel 2020.

Quando la Russia ha iniziato il suo rafforzamento lungo il confine ucraino nel 2021, l’amministrazione Biden ha ripetutamente sottolineato il suo sostegno “incrollabile” e “ferreo“, ha tenuto una serie di esercitazioni con l’Ucraina e a novembre ha firmato una vaga Carta di partenariato strategico con l’Ucraina. I leader della NATO, nel frattempo, hanno insistito sul fatto che la porta per l’adesione dell’Ucraina rimanesse aperta.

È difficile valutare la versione controfattuale in cui gli Stati Uniti non avessero compiuto tutti questi sforzi per promettere il loro sostegno all’Ucraina. Forse la Russia avrebbe comunque invaso. Ma sembra probabile che l’Ucraina avrebbe potuto fare più concessioni alle richieste russe, soprattutto impegnandosi per la neutralità e attuando pienamente gli accordi di Minsk II. Dopo essere stata attaccata nel 2014, la politica ucraina è diventata naturalmente più nazionalista e resistente al compromesso, e il sostegno degli Stati Uniti ha dato ai suoi leader false speranze di salvezza e motivi per evitare i passi politicamente dolorosi che sarebbero stati necessari. Pertanto, lo status dell’Ucraina come quasi-alleato degli Stati Uniti non è stata forse una causa diretta dell’invasione della Russia. Ma è stato probabilmente un motivo per cui l’Ucraina non ha fatto abbastanza per evitarlo.

L’abbraccio parziale degli Stati Uniti ai quasi-alleati si è rivelato piuttosto pericoloso. Incoraggia la confusione e l’eccessiva assunzione di rischi negli Stati Uniti, sebbene la geografia e il potere degli Stati Uniti ci consentano di evitare il pericolo all’ultimo minuto, come generalmente accade. Ciò lascia i quasi-alleati come l’Ucraina nei guai, incoraggiati a sperare in una protezione che non arriva mai e quindi eccessivamente sprezzanti man mano che i pericoli aumentano. A volte è fondamentale essere chiari su chi non aiuterai.