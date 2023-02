Quali sono le speranze del Cremlino per la sua guerra contro l’Ucraina?

Nel dodicesimo mese della guerra della Russia contro l’Ucraina, gli analisti vicini al Cremlino lanciano sempre più l’allarme che il popolo russo dovrebbe prepararsi per un conflitto a lungo termine. Allo stesso tempo, in passato, tali dichiarazioni erano sempre accompagnate da narrazioni propagandistiche sugli Stati Uniti che trascinavano la Russia in una guerra di lunga durata. Ora, i propagandisti affermano che una lunga guerra avvantaggia principalmente Mosca.

Alla fine di gennaio 2023, un lungo articolo anonimo è apparso su un sito web pro-Cremlino, la cui essenza si riduceva all’idea che la lunga guerra in Ucraina non fosse una necessità forzata, ma “l’astuto piano di Putin”. L’autore afferma che gli analisti occidentali hanno assolutamente ragione quando affermano che la Russia “avrà risorse sufficienti per molti anni, ma le riserve degli arsenali militari occidentali saranno seriamente esaurite, mentre la loro economia ne risente”. Il propagandista afferma che il passaggio dalle operazioni offensive a quelle difensive consentirà a Mosca di effettuare cambiamenti su larga scala nella composizione delle forze armate russe, aumentarne il numero e garantire la tempestiva fornitura di armi e attrezzature. “Nessuno ha fretta”, conclude l’autore.

Questo articolo non è un’opinione isolata, ma parte di una narrazione sempre più diffusa. Gli esperti di uno dei principali programmi di propaganda della Russia, Soloviev Live, affermano anche che la migliore strategia di Mosca in questa situazione è aspettare il momento in cui l’Occidente mostrerà tutte le sue carte e dimostrerà fino a che punto è disposto a spingersi a sostegno dell’Ucraina. Il programma incoraggia a resistere “fino alla morte dell’ultimo ucraino”.

Sembra che la principale speranza del Cremlino sia scommettere sull’esaurimento della forza lavoro ucraina, che Mosca prevede di esaurire prima che Kyiv riceva le armi necessarie dall’Occidente. A partire dal dicembre 2022, la propaganda russa ha iniziato a promuovere sempre più l’idea che “l’Ucraina sta finendo i soldati” e che “deve fare affidamento sui mercenari”, che stanno anche subendo enormi perdite. Inoltre, gli strateghi del Cremlino continuano a sperare nel crollo dell’economia europea e nell’esaurimento delle riserve militari dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO).

È interessante notare che nell’estate del 2022 molti esperti militari russi hanno avvertito dei pericoli per la Russia di una guerra prolungata. In particolare, una serie di articoli simili sono apparsi sul sito web Military Review , che è strettamente affiliato al Ministero della Difesa russo. Gli autori hanno sottolineato che il tempo potrebbe non essere favorevole alla Russia se “l’operazione militare speciale” dura troppo a lungo e l’Ucraina continua a costruire il suo potenziale con le armi occidentali. Gli analisti militari hanno anche precedentemente avvertito che, nel corso della guerra, le perdite tra l’esercito russo sarebbero aumentate, rivelando così le sue debolezze alla NATO. Hanno concluso che potrebbero semplicemente non esserci risorse sufficienti per un lungo confronto.

Tuttavia, incapaci di invertire la tendenza sul campo di battaglia, analisti e propagandisti russi hanno iniziato ad assicurare al loro pubblico che non sono preoccupati per le forniture di armi occidentali. Questa retorica persiste anche se gli osservatori del Cremlino sono consapevoli che, dopo l’ottava riunione dei ministri della difesa occidentali presso la base militare di Ramstein in Germania, l’Ucraina ha ricevuto un pacchetto di armi significativo e che la fornitura di aerei da combattimento potrebbe essere il “prossimo passo” per la NATO. Ma anche questa consapevolezza non cambia l’atteggiamento di Mosca nei confronti di un conflitto prolungato.

È del tutto possibile che la ragione di questo atteggiamento non sia solo la necessità di presentare la sconfitta come una vittoria, almeno a livello propagandistico. Mosca ha anche bisogno di prolungare la guerra per guadagnare tempo per rafforzare le proprie forze e risolvere i problemi interni in patria e all’interno delle forze armate. Gli analisti militari russi elencano abbastanza apertamente le difficoltà nei settori dell’intelligence; comunicazioni e supporto logistico; carenza di veicoli aerei senza equipaggio e proiettili di artiglieria a guida di precisione; la mancanza di comandanti di medio livello e così via.

I loro dati confermano i problemi di Mosca con la produzione di armi, precedentemente rilevati da altri esperti. Il Cremlino può tentare in parte di risolvere questo problema con nuovi acquisti di armi dall’Iran e attraverso la promessa di mobilitare l’economia su un piano militare e coinvolgere quante più persone possibile a lavorare per il settore della difesa per soddisfare i requisiti esigenze delle forze di prima linea della Russia, inclusa la mobilitazione della popolazione carceraria nazionale per sostenere lo sforzo bellico.

In particolare, alcuni esperti pro-Cremlino prevedono una maggiore pressione sulle imprese da parte dell’ala ultra-patriottica e dei soldati in prima linea per il mancato sostegno adeguato allo sforzo bellico. Nel frattempo, l’esperto filo-russo Alexei Firsov ha aggiunto che è improbabile che lo stato intervenga e protegga gli imprenditori in caso di conflitto con patrioti radicali. Tutti questi sviluppi si stanno verificando all’ombra dell’espansione del cosiddetto processo di “mobilitazione dei lavoratori” in Russia, che sta acquisendo una base legislativa.

Nell’ottobre 2022, è stato fatto un tentativo di sostituire i lavoratori mobilitati con studenti nelle regioni dell’Estremo Oriente di Primorsky Krai e Siberian Kuzbass, e un certo numero di regioni russe ha annunciato che stavano prendendo in considerazione tale iniziativa. Anche fonti filogovernative ammettono che numerose istituzioni educative vietano ai loro laureati di lavorare al di fuori della loro specialità e li incoraggiano a “coniugare lavoro e studio”.

Inoltre, secondo queste fonti, è attualmente in preparazione un progetto di modifica della legge “Sull’istruzione”. All’interno di questo emendamento è scritto il potenziale che agli scolari può essere richiesto di impegnarsi in lavori socialmente utili, anche all’interno del settore agricolo, oltre ai loro studi.

Anche se la radicale ristrutturazione della Russia per intraprendere una lunga guerra è diventata un concetto popolare tra i media mainstream, anche tra alcuni propagandisti, le opinioni sui pericoli di un conflitto prolungato a volte sfuggono alle crepe. Ad esempio, uno dei principali “esperti ucraini” pro-Cremlino, Rostislav Ishchenko, ha definito i sostenitori di una lunga guerra una “setta”. Ha ricordato loro la verità comune che “la migliore guerra è quella che non ha mai avuto luogo, ma se è già iniziata, prima si ottiene la vittoria, meglio è”. Ishchenko ha osservato che il danno di una guerra prolungata potrebbe essere così grande da negare la vittoria, e la sua conseguenza più pericolosa è la militarizzazione della coscienza pubblica, “scuotendo i legami economici naturali e legittimando la violenza”.

Tuttavia, tali voci stanno diventando sempre più emarginate. Lo stesso Ishchenko, alla fine del suo articolo, afferma che la Russia “non ha altra scelta che vincere una vittoria in questa guerra”, giocando così inconsapevolmente con coloro contro i quali aveva cercato di argomentare. Alla luce di tutti questi fattori, sembra altamente dubbio che la Russia sarà in grado di evitare completamente le conseguenze negative di una guerra prolungata.