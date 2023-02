Quali lezioni l’America dovrebbe imparare dall’Afghanistan e dall’Ucraina?

Se la recente politica estera degli Stati Uniti avesse un accompagnamento musicale, sarebbe “Nuova persona, stessi vecchi errori“.

Dal 2001, gli Stati Uniti, mentre inseguono i terroristi e promuovono il “programma della libertà” , abitualmente non riescono a negoziare prima di prendere le armi, quindi hanno sprecato molti soldi e vite in progetti falliti.

Sulla scia degli attacchi dell’11 settembre di al-Qaeda, l’allora Presidente George Bush chiese ai talebani di consegnare Osama bin Laden alla giustizia americana. I talebani risposero che erano pronti a negoziare, ma Bush non ne volle sapere. Ne seguì l’invasione statunitense dell’Afghanistan e lo sfortunato progetto di costruzione della nazione (in realtà uno sforzo per riformare la cultura pashtun) fu un fallimento ventennale da 2 trilioni di dollari al costo di quasi 180.000 soldati NATO e afgani morti, che si è concluso con lo streaming della ritirata delle forze statunitensi da Kabul il 15 agosto 2021.

Bush potrebbe aver voluto non legittimare i talebani negoziando con loro, ma i talebani hanno rivendicato la legittimità sconfiggendo l’America e i suoi partner della NATO in combattimento, e sono tornati al comando a Kabul mentre Bush dipinge acquerelli in pensione. E alcuni paesi stanno proteggendo le loro scommesse poiché oltre una dozzina di capitali mantengono ancora ambasciate a Kabul (sebbene nessuno abbia riconosciuto il governo talebano … ancora).

Non era la prima volta che gli Stati Uniti tentavano di impadronirsi di bin Laden: i talebani fecero la stessa offerta nel 1998, ma tornarono indietro dopo gli attacchi dei missili da crociera statunitensi, e il Sudan, che ospitò bin Laden dal 1991 al 1996, si offrì senza successo di consegnarlo agli Stati Uniti, secondo il dottor Gutbi el-Mahdi, l’ex capo delle spie.

Il fatto che i regimi islamisti ostili agli Stati Uniti fossero ansiosi di sbarazzarsi di bin Laden è stato sia un avvertimento che un’opportunità che Washington ha ignorato.

A parte il suo penultimo fallimento, la guerra in Afghanistan ha causato una crisi dei rifugiati, ha promosso una cultura della corruzione che ha ferito mortalmente il governo centrale, non è riuscita a fermare la coltivazione del papavero, che ha mostrato una crescita costante durante il mandato della NATO, e ha frenato l’attività economica nell’Asia centrale e meridionale. E ha offerto ai generali al potere del Pakistan un’opportunità per estendere la loro influenza nella regione, e per di più fare qualche soldo.

L’Iran ha collaborato con la spedizione punitiva americana contro i talebani e presto un intermediario iraniano si è incontrato regolarmente con il diplomatico statunitense Ryan Crocker. Secondo quanto riferito, Qasem Soleimani, allora comandante della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, ha riflettuto: “Forse è ora di ripensare il nostro rapporto con gli americani”, ma quell’opportunità, che avrebbe potuto cambiare la traiettoria dell’Eurasia, è stata delusa dal discorso dell’Asse del male di Bush .

Successivamente, l’Iran si è arreso e ha aiutato a far uscire l’America dall’Iraq nel 2011, ha rivendicato una posizione preminente a Baghdad, ha continuato a sviluppare i suoi programmi di missili balistici e di energia nucleare e ha incoraggiato i suoi delegati in Libano, Siria, Yemen e Territori palestinesi. .

La ritirata degli Stati Uniti da Kabul potrebbe aver incoraggiato la Russia nel dicembre 2021 a fare offerte agli Stati Uniti e alla NATO per limitare l’espansione dell’alleanza, ma Washington e Bruxelles hanno mostrato scarso interesse e due mesi dopo è iniziata l’operazione militare speciale della Russia.

Gli Stati Uniti hanno risposto con sanzioni senza precedenti al governo e al settore privato della Russia, una spesa folle di 100 miliardi di dollari per sostenere l’Ucraina e hanno costantemente aumentato il livello di tecnologia militare che fornisce a Kiev. Ciò non ha fermato l’operazione della Russia che ha già ucciso quasi 160.000 combattenti ucraini – una frazione dei 16.000-20.000 morti della Russia – poiché il Pentagono lascia intendere che il tempo è breve e il Dipartimento di Stato segnala alla Russia che sarà presto il momento di negoziare , supponendo che la Russia l’imminente offensiva fallisce: un grande “se”.

La guerra in Ucraina ha indotto Russia e Iran a rafforzare le loro relazioni di difesa. L’Iran ha inviato alla Russia droni e truppe esperte della Guardia rivoluzionaria, e la Russia ha offerto all’Iran aerei da combattimento e sistemi missilistici avanzati. Il Wall Street Journal riferisce che Russia e Iran stanno avanzando piani per una fabbrica in grado di produrre 6.000 droni per la guerra in Ucraina, notizia che fa venire in mente l’ avvertimento di Zbigniew Brzezinski, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Jimmy Carter: “Potenzialmente, lo scenario più pericoloso sarebbe una grande coalizione di Cina, Russia e forse Iran, una coalizione ‘antiegemonica’ unita non dall’ideologia ma da rimostranze complementari”.

Sebbene la Cina non stia assumendo un ruolo attivo nel sostenere le operazioni della Russia, nonostante la loro partnership “senza limiti” , le compagnie di difesa cinesi stanno inviando alla Russia “apparecchiature di navigazione, tecnologia di disturbo e parti di jet da combattimento”, secondo il Wall Street Journal , e Pechino ha recentemente annunciato che la fiducia politica reciproca con Mosca si è approfondita dopo l’incontro con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov

La Cina dovrebbe essere la priorità n. 1 dell’America, non decidere quale gruppo di slavi governa il Donbas. Le campagne statunitensi in Iraq e Afghanistan hanno distratto Washington e le hanno fatto sprecare 4 trilioni di dollari (la maggior parte presi in prestito), invece di investire in istruzione, ricerca e sviluppo scientifici e infrastrutture per competere meglio con la Cina. Infatti, mentre gli Stati Uniti facevano inutilmente campagne nell’Hindu Kush, la Cina ha aumentato il suo PIL da 1,34 trilioni di dollari nel 2001 a 17,73 trilioni di dollari nel 2021.

I leader russo e ucraino vedono la guerra come qualcosa di esistenziale, l’unica via d’uscita. Ma è anche una questione di vita o di morte reputazionale per i membri del ‘partito della guerra’ americano: funzionari governativi e il loro pesce pilota nei media, appaltatori della difesa e think tank. Un’altra sconfitta strategica, subito dopo l’Afghanistan, potrebbe mettere in discussione progetti prediletti come la prossima avventura fuori area della NATO: affrontare la Cina .

A parte ottenere finalmente quella vittoria sul Cremlino che è sfuggita quando un giorno la Guerra Fredda è all’improvviso finita, si spera che una vittoria in Ucraina faccia dimenticare al pubblico i disastri seriali in Iraq, Libia, Siria e Afghanistan. Lo storico Michael Vlahos suggerisce che i membri del partito della guerra stiano cercando il “sollevamento emotivo” che ha accompagnato la seconda guerra mondiale e che si considerino i “discendenti lineari delle persone che hanno combattuto la seconda guerra mondiale”, un pensiero comico se si confrontano i placemen di oggi con Marshall , Hull e Eisenhower.

È tardi per gli Stati Uniti spingere l’Ucraina a cercare una soluzione diplomatica? Probabilmente. Il Presidente ucraino Zelensky si rifiuta di negoziare con l’omologo russo Putin, sperando che il cambio di regime in Russia fornisca un leader flessibile del Cremlino. Non è una sorpresa dopo che il Presidente americano Joe Biden ha dichiarato: “Per l’amor di Dio, quest’uomo [Putin] non può rimanere al potere”, e l’ex primo ministro britannico Boris Johnson avrebbe fatto fallire un accordo di pace tra la Russia in Ucraina nell’aprile 2022 – una mossa recentemente confermata dall’ex primo ministro israeliano Naftali Bennet che allora stava cercando di mediare un accordo.

Tuttavia, Washington potrebbe finalmente essere alla ricerca di una via d’uscita, poiché il quotidiano svizzero tedesco ‘Neue Zurcher Zeitung’ ha riferito che gli Stati Uniti hanno offerto alla Russia il 20% dell’Ucraina come incentivo a cessare e desistere. Mosca ha definito il rapporto una ‘bufala’ ma, a seguito di precedenti resoconti dei media statunitensi di un’offerta americana, potrebbe segnalare che gli Stati Uniti si stanno allontanando da “nessuna Ucraina senza Ucraina” per cercare una quadra prima della stagione elettorale del 2024 e come popolare pretesto per la guerra per procura scelta con la Russia.

Se la fortuna dell’America regge e il mondo sopravvive a questa crisi, si spera che Stati Uniti più saggiamente si impegnino a cercare soluzioni diplomatiche in futuro, anche se gli accordi non forniscono il 100% di ciò che Washington richiede – la tradizionale definizione statunitense di “diplomazia”, ​​tuttavia altri lo caratterizzerebbero come consegna dei termini di resa.

Oltre a beneficiare gli appaltatori della difesa e la Wagner PMC di Yevgeny Prigozhin , la guerra ucraina ha causato un aumento dei prezzi di cibo, carburante, fertilizzanti e metalli industriali, alimentando l’inflazione mondiale e prestando inutile credibilità a quasi tutti i critici della politica estera statunitense, indipendentemente delle loro motivazioni. Ha anche incoraggiato molti governi africani, asiatici e latinoamericani (molti dei quali ex colonie) ad astenersi dall’ultima iterazione dell’“ordine basato sulle regole” dell’Occidente mentre gli europei stanno risolvendo i loro disaccordi in Europa tanto per cambiare.

È importante che la classe politica statunitense finalmente si renda conto che: (1) negoziare, anche se non è così entusiasmante come la guerra, specialmente quando i tuoi figli non sono nell’esercito, dovrebbe essere la reazione predefinita a potenziali crisi future, e (2) una prudente gestione della politica economica è più essenziale per la futura prosperità del paese (poiché fissa l’abisso di un debito nazionale di 32 trilioni di dollari ) dell’ultima lista dei desideri di armi del Pentagono o delle donchisciottesche crociate di “promozione della democrazia”, ​​che non sono riuscite a garantire guadagni duraturi post 11 settembre per il Stati Uniti e opportunità per le generazioni future.