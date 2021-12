In una delle grandi scene del film Citizen Kane, l’editore di giornali Charles Kane, che ha un disperato bisogno di titoli per aumentare la circolazione, decide che una guerra patriottica sarebbe la cosa giusta. Quando i suoi giornalisti non riescono a trovare prove di imminenti ostilità, Kane urla notoriamente “Io fornisco la guerra, tu fornisci le immagini!”

Kane è direttamente modellato sul vero William Randolph Hearst, che generò generosamente le fiamme della guerra ispano-americana, trasformando l’affondamento del Maine, una nave da guerra degli Stati Uniti, da parte degli spagnoli, in un casus belli. Era tutta una bugia: il Maine è esploso internamente, da solo. Non importa, era necessaria una guerra, e così con quella decisione è stata creata una causa.

Le vere ragioni della guerra includevano il desiderio degli Stati Uniti di prendere il controllo di Cuba e di diventare una potenza del Pacifico conquistando la colonia spagnola nelle Filippine. Theodore Roosevelt, che in quel momento era l’assistente segretario della Marina, sostenne la guerra come un evento da raduno intorno alla bandiera per guarire le ferite persistenti della guerra civile americana e come scusa per aumentare il budget della Marina. Dopotutto, hanno affondato la nostra nave! La stampa avrebbe aspettato che le armi di distruzione di massa non fossero state create per essere mai più così conforme.

Era praticamente la stessa storia in Vietnam. Washington, immaginando una cospirazione comunista globale che risorge dalle ceneri della seconda guerra mondiale, iniziò la sua guerra in Vietnam per procura nel 1945, finanziando presto la lotta francese per anni. Nel 1950 il primo personale militare americano era di stanza a Saigon. Quando i consiglieri americani e le vittime cominciarono ad attirare l’attenzione del pubblico, e i successi dall’altra parte iniziarono ad accumularsi, la vera guerra americana iniziò.

Ma con una guerra più palese, bisognava trovare una ragione più palese. Ciò prese la forma dell’incidente del Golfo del Tonchino del 1964: un’affermazione secondo cui due navi da guerra americane furono attaccate senza provocazione dal Vietnam del Nord. Quello che è successo veramente era tutt’altro che questo, ma non importava. Il Congresso approvò una risoluzione favorevole e la guerra si intensificò secondo necessità. Hanno danneggiato le nostre navi!

Alla fine degli anni ’90, il think tank The Project for the New American Century sviluppò quella che i neoconservatori chiamavano una visione avvincente per la politica estera americana basata su una “benevola egemonia globale“. Non avevano in mente niente di meno che una guerra globale di occupazione e cambio di regime, incentrata sul Medio Oriente. La guerra era pronta, ma il problema stava nel convincere il popolo americano a sostenerla. “Il processo di trasformazione”, ha affermato il PNAC nel suo manifesto, “anche se porta un cambiamento rivoluzionario, è probabile che sia lungo, in assenza di qualche evento catastrofico e catalizzatore, come una nuova Pearl Harbor”.

La nuova Pearl Harbor cadde loro in grembo l’11 settembre. Anche allora, però, era necessaria un’altra ragione inventata per giustificare l’invasione dell’Iraq, il gioiello della pianificazione neocon. L’amministrazione Bush ha fatto alcuni tentativi per collegare direttamente Saddam all’11 settembre, quindi al terrorismo generico, ma nessuno di questi è rimasto nell’opinione pubblica, giustamente confusa sul motivo per cui un attacco in gran parte pianificato, finanziato ed eseguito dai sauditi, richiedeva una guerra in Iraq.

Alla fine la decisione di sottolineare la minaccia rappresentata dalle presunte armi di distruzione di massa dell’Iraq sopra tutte le altre è stata presa per ragioni “burocratiche”, affermò l’allora vicesegretario alla Difesa Paul Wolfowitz. “Era l’unico motivo per cui tutti potevano essere d’accordo.” Non importava davvero che non fosse vero.

Questo è stato seguito da anni di conflitto sotto quattro presidenti. Lungo la strada sono state eseguite mini-versioni dello stesso gioco – prima la guerra decisa, le ragioni trovate in seguito – per giustificare le invasioni in Libia, Yemen e Siria. Non importa ciò che è vero perché gli incidenti, reali o immaginari, sono proprio come gli autobus; perdere l’uno e l’altro arriverà abbastanza presto.

Queste guerre, dal Maine all’Iraq, non avevano Pearl Harbor. L’America non è stata attaccata, voleva iniziare la guerra stessa e ha creato un falso pretesto per farlo. A differenza delle armi di distruzione di massa, non c’era dubbio che i giapponesi bombardassero la Pearl e che questo fosse un vero e proprio atto di aggressione. Non richiedeva una bugia o una spiegazione o una versione degli anni ’40 di Colin Powell alle Nazioni Unite.

Il che ci porta in Cina, che sembra essere la prossima guerra ora alla ricerca di una ragione.

“La lotta per Taiwan potrebbe arrivare presto”, avverte il Wall Street Journal, insieme a quasi tutte le altre pubblicazioni degne di nota. Il presidente Biden ha iniziato il lavoro di propaganda, dichiarando: “Sotto il mio controllo la Cina non raggiungerà il suo obiettivo di diventare il paese leader nel mondo, il paese più ricco del mondo e il paese più potente del mondo”. La guerra è imminente? Inizierà a Taiwan?

Le ragioni per cui la Cina non ha motivo di invadere Taiwan sono lunghe e coprono la sfera economica, militare e politica. Non esiste una ragione razionale, rischio contro guadagno, per le ostilità. Ma questo non è ciò che il manuale storico dice che conta. Potrebbe essere che gli Stati Uniti abbiano già deciso una radura in panchina, è necessaria la resa dei conti della superpotenza, aquila contro drago, per il controllo del Pacifico. Dobbiamo solo trovare una ragione, dato che è improbabile che la Cina diventi uno sport e invada Taiwan per noi. Puoi mentire sul fatto che l’Iraq possieda armi di distruzione di massa abbastanza a lungo da far iniziare una guerra, ma un’effettiva invasione cinese è un ponte troppo lontano per un’invenzione diretta.

Ora è possibile che la febbre della guerra sulla Cina sia solo una truffa dentro una truffa. È possibile che il complesso industriale militare sappia che non combatterà mai una guerra vera e propria, ma sta semplicemente usando la minaccia come un modo per aumentare il proprio budget. Ricordano come le bugie sul “gap missilistico” con l’Unione Sovietica hanno fatto esplodere il budget del complesso industriale militare dopo la seconda guerra mondiale. Una minaccia cinese richiede una spesa infinita per le cose buone – grandi portaerei, sottomarini e forze spaziali – alzando la posta anche oltre i decenni di spesa in Afghanistan.

E poi boom! Per quanto certo sia rosso il sole che sorge a est, la scorsa settimana il segretario dell’Aeronautica Frank Kendall ha affermato che gli Stati Uniti erano in una “corsa agli armamenti” con la Cina per lo sviluppo di armi ipersoniche in grado di eludere le difese missilistiche. Il suo capo, il segretario alla Difesa Lloyd Austin, ha criticato aspramente la Cina per la sua ricerca di armi ipersoniche, affermando che l’attività “aumenta le tensioni nella regione”. L’America deve affrontare un gap di armi ipersoniche.

Una corsa agli armamenti sarebbe lo scenario migliore per uscire da tutte le sciabole che sferragliano sulla Cina. Se questo è tutto, è a buon punto. Ma cosa succede se gli Stati Uniti hanno in mente una vera guerra e hanno bisogno di una ragione appetibile?

Quindi, una sfida a tutti i lettori. Su una cartolina indirizzata alla Casa Bianca, quale sarebbe la giustificazione dichiarata per l’entrata in guerra degli Stati Uniti con la Cina?

Puoi divertirti con questo: Pechino rapisce Taylor Swift e una missione di salvataggio si trasforma in una guerra totale? O la Cina viene sorpresa a rilasciare un virus che disabilita il commercio globale? O cose geopoliticamente serie su una lotta per i minerali delle terre rare? Nessun imbroglio con dichiarazioni che fingono di essere ragioni, come la Cina è una “minaccia imminente” o dichiarazioni come “pericolo chiaro e presente”. Immagina di essere un moderno Paul Wolfowitz, a cui è stato consegnato il fatto compiuto della guerra e con il compito di escogitare una ragione per cui gli americani compreranno. Ma nessuno scenario “hanno affondato la nostra nave”. Ci sono stato, l’ho fatto.