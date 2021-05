Quali sono le principali differenze fra Unibet e 22Bet ?

Come fare a scegliere il migliore?

Hanno le stesse licenze ?

Dove è possibile trovare i migliori bonus ?

In questo articolo abbiamo deciso di comparare due bookmaker che sono particolarmente apprezzati dagli scommettitori. Premettiamo che entrambi sono affidabili e sono controllati dalle maggiori autorità che si occupano di verificare che il gioco online avvenga in modo legale come eCogra. Se vuoi decidere quale fra i due è il migliore dovresti leggere cosa ne pensano i nostri esperti.

Quali sono le licenze di questi bookmaker?

Occorre prendere in considerazione il primo fattore, forse tra i più importanti, la tipologia di licenza. Entrambi sono in possesso di una licenza concessa regolarmente da un ente cessionario, queste però sono diverse. Infatti per quanto riguarda Unibet la licenza è concessa dall’ADM-AAMS, la n. 15228., l’unico ente che concede le licenze in Italia. Solo i bookmaker che hanno ottenuto questa licenza possono operare legalmente mentre gli altri anche se sono riconosciuti in tutto il mondo non sono ritenuti legali in Italia.

22Bet possiede un’altra licenza la n. 8048/JAZ rilasciata dall’autorità del Curacao. Giocare in questo bookmaker comunque è sicuramente un’esperienza coinvolgente ma allo stesso tempo sicura. Infatti il possesso di una licenza garantisce che tutte le operazioni sono sicure e non ci sarà il rischio di perdere denaro oppure che qualcuno possa rubare i dati e le tue informazioni personali e fiscali.

Quali sono gli eventi presenti in questi bookmaker?

Entrambi i siti di scommesse offrono un grande ventaglio di eventi su cui scommettere. Si può notare però fin da subito una differenza. Nonostante Unibet offra tantissimi eventi, 22Bet ne offre qualcuno in più, soprattutto per quanto riguarda la sezione eSports. Infatti in 22Bet questa è particolarmente ricca di eventi, si può scommettere su giochi come ad esempio: Sonic, Crash, Tekken e molti altri.

In entrambi i bookmakers si può scommettere sugli sport più amati dagli italiani nonché su sport poco conosciuti. Quindi ogni giocatore avrà la possibilità di piazzare scommesse sul calcio, basket, tennis, formula 1, pallavolo e su tanti altri eventi sportivi.

Troviamo in entrambi sia una sezione virtuale in cui i giocatori possono piazzare scommesse a qualsiasi ora, sia una sezione live in cui si può scommettere mentre l’evento è in corso, questo permette di prendere delle occasioni al volo.

In alcuni casi, le quote su 22Bet sono maggiori rispetto a quelle di Unibet. Tieni però in considerazione che sul primo dovrai andare a pagare le tasse sulle vincite mentre su Unibet no, quindi questo fattore si compensa.

Quali sono i bonus di benvenuto su questi siti di scommesse?

Entrambi i siti offrono dei bonus di benvenuto interessanti. Quello di 22Bet è maggiore rispetto a quello di Unibet, tuttavia quest’ultimo offre anche tante altre promozioni che possono essere riscattate durante l’esperienza di gioco. Ecco i due bonus di benvenuto di questi bookmakers.

Unibet

Depositando almeno 10€ sul primo deposito se ne possono ottenere altri 10€ e anche 25 giri gratis sulla slot machine Starburst. Quindi questo è un bonus combinato che unisce sia il lato riguardante gli eventi sportivi sia quello del casinò online.

22Bet

Il bonus di benvenuto di 22Bet invece che riguarda le scommesse sportive è sicuramente molto superiore rispetto a quello di Unibet. Infatti in questo caso il giocatore può godere di un bonus del 100% fino ad un massimo di 122€. Il deposito minimo per ottenere questo bonus è di 1€. Ovviamente più soldi verranno depositati maggiori saranno quelli ceduti come bonus allo scommettitore.

Quale sito di scommesse scegliere?

Sicuramente fare una scelta fra i due risulta essere molto difficile. Entrambi hanno dei fattori aggiuntivi che l’altro non possiede. Questo significa che da una parte otterrai maggiori vantaggi nel scommettere su 22Bet perché potrai usufruire di un bonus maggiore e di tantissimi eventi nonché spesso e volentieri di quote più alte. D’altro canto scommettendo su Unibet, potrai giocare su un bookmaker con licenza ADM-AAMS legale in Italia e soprattutto non dovrai pagare alcuna tassa. Le tue vincite su Unibet saranno proprio tutto ciò che intascherai, sono nette, non verranno mai tassate.