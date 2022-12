Qual è lo spazio di Macron negli Stati Uniti?

Non è in discussione un bilaterale tra Francia e Stati Uniti che Emmanuel Macron porterà a casa a fine della sua visita a Washington. Più di tutto sta andando inesorabilmente in crisi l’essenza stessa dell’unità di un continente che -avrebbe detto Oscar Wilde- è diviso dalla stessa moneta.

È così che ci è apparso questo viaggio a sorpresa del capo dell’Eliseo tra le Stelle e le Strisce: la riappacificazione con uno dei Paesi dell’Unione Europea dopo lo strappo causato dalla cancellazione di una commessa da 36 miliardi di euro per la fornitura di sommergibili francesi in Australia a favore di mezzi americani alimentati da combustibili nucleari pur non armati da ordigni non compatibili con l’adesione di Canberra al Trattato di Non Proliferazione. È, per ricordarcelo, l’affaire Aukus che oltre la perdita economica, rimodulò trasversalmente una nuova alleanza militare nella regione indo-pacifica più pericolosa del mondo.

Ma adesso, si dice in giro, i tempi sono cambiati, Emmanuel Macron appare a molti il leader europeo più definito per risolvere il conflitto russo-ucraino e probabilmente oggi è l’unico europeo in grado di dialogare con gli inquilini della Casa Bianca. Ma naturalmente nell’agenda dei due capi di stato non c’è solo il cuore di una guerra di logoramento che si sta portando avanti dallo scorso febbraio. Oggi il costo energetico -si scopre- vale quanto uno degli strumenti più spietati per la sopravvivenza della civiltà e indubbiamente le manovre che si stanno compiendo per l’approvvigionamento, lo stoccaggio e la redistribuzione del gas combustibile vale quanto la detenzione di un arsenale militare o una linea di finanziamento industriale di una multinazionale. Cavalcare l’onda è sicuramente meglio che esserne sommersi!

Ma spostiamoci nel campo spaziale dove non sembra vi sia posto per tutti, nonostante a prima vista apparirebbe il contrario.

E infatti, non appena conclusa una Ministeriale dello spazio in cui sotto un’apparenza del “volemose bene” sono state tracciate linee profonde tra le due maggiori potenze ed il resto dei Paesi membri dell’Agenzia Spaziale Europea, la Francia si è distinta per essere ancora il secondo contributore sotto la Germania e appena al di sopra dell’Italia. E va bene, è una questione di soldi. Ma anche di un’abilità tecnico-diplomatica che il nostro Paese non ha potuto esibire a causa del cambio repentino dell’esecutivo e di una preparazione negoziale che è mancata.

Ma la conferma di essere così in alto nel governo della politica spaziale europea non deve essere bastata al capo di Stato francese che subito dopo ha voluto visitarela sede centrale e colloquiare con l’amministratore Bill Nelson. Nulla di grave, si sarebbe detto, visto che c’è una collaborazione che è più lunga di mezzo secolo. Il fatto è che lo spazio europeo non è rappresentato solo dalla Francia e nemmeno la tranquillità climatica dietro cui si nascondo il blocco di prodotti da esportare considerati ad alto rischio di inquinamento. Il cambiamento climatico è stato il tema dominante che l’Esa ha dettato per lo spazio del futuro e averne parlato non dovrebbe aver fatto male agli interessi di nessuno.

Che non sia stata una visita di semplice cortesia, quella di Macron all’ente americano poi lo conferma la presenza di molti dei personaggi più influenti dell’amministrazione Biden, compreso un folto gruppo degli stati maggiori del Pentagono che, ci dicono voci informate, hanno speso molto tempo nel controllare le minute di meeting e gli accordi da firmare, non convinti della assoluta buona fede di quanto scritto.

Naturalmente, da semplici osservatori di uno spettacolo che si ripete ogni volta che un leader europeo viene immortalato al caminetto nella parte nord della Stanza Ovale, ci domandiamo come mai questa visita, ancora in atto, avvenga proprio a ridosso di un impianto di investimento spaziale e che non sia stata sufficientemente segnalata dalla nostra diplomazia, tant’è che il volo di Emmanuel e Brigitte Macron è stato un fulmine a ciel sereno. Almeno nell’attenzione per le cose spaziali.

Noi siamo in attesa di studiare quanto sarà ratificato dall’incontro ma non nascondiamo le necessarie preoccupazioni. L’emarginazione dell’Italia da parte di Francia e Germania per i lanciatori è un segnale indicativo di un malessere che regna nella nostra Europa.

«L’è tutto da rifare». Avrebbe detto sagacemente Gino Bartali se avesse letto i giornali di ieri!