Cosa vuole veramente il governo israeliano dall’Iran? Grandi conseguenze dipendono dalla risposta a questa domanda, non solo per quanto riguarda l’Iran, ma in tutto il Medio Oriente. Da questa risposta dipende anche se ci sarà una guerra aperta con l’Iran che coinvolgerà Israele e quasi sicuramente gli Stati Uniti, con ripercussioni significative in tutta la regione e oltre.

Negli Stati Uniti, si presume che le preoccupazioni di Israele si concentrino principalmente sul programma nucleare iraniano e sulla possibilità che acquisisca una o più armi nucleari in un futuro non troppo lontano. Tale prospettiva non può certo essere esclusa, dato che i colloqui di Vienna sul rinnovo del Piano d’azione congiunto globale (PACG) del 2015 o su una sua versione aggiornata, sono in uno stato di stallo, mentre l’Iran continua al passo con il suo programma nucleare.

Da parte USA/Israele, il tempo è quasi scadutoper una rapida risoluzione e quindi ci si avvicina ad un arresto del lavoro nucleare iraniano, almeno fino a qualche tempo dopo le elezioni israeliane del 1° novembre e le votazioni di medio termine negli Stati Uniti l’8 novembre. La questione iraniana ha un impatto importante sulla politica israeliana; negli Stati Uniti, è più una questione di nicchia, ma preoccupa un gran numero di leader significativi con un notevole peso politico, specialmente al Congresso, alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato.

Il governo israeliano si è costantemente opposto a qualsiasi accordo nucleare, a partire da ben prima della conclusione del JCPOA. I suoi sforzi per prevenirlo includevano un appello senza precedenti dell’ex Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a una sessione congiunta del Congresso. Questa posizione, così come la pressione di molti dei suoi maggiori donatori elettorali, ha ovviamente influenzato la decisione del Presidente Donald Trump di ritirarsi dall’accordo nel maggio 2018 e di reimpostare le sanzioni.

Ora, l’opposizione di Gerusalemme al ritorno dell’Amministrazione Biden al JCPOA è in marcia, con molte dichiarazioni pubbliche e visite di alti funzionari a Washington per sostenere l’abolizione del JCPOA per sempre. Questo caso è rafforzato dal fatto che alcune disposizioni del PACG sarebbero comunque ‘tramontate’ in pochi anni, con la relativarisoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2231) che scade nell’ottobre 2025.

Naturalmente, le preoccupazioni su questo punto ignorano i quattro anni sprecati da quando Trump si è ritirato dal JCPOA e ha rinnovato le sanzioni, portando l’Iran a rispondere rinnovando il suo lavoro nucleare. Raramente discusso, inoltre, è che dopo il giorno di attuazione del PACG a gennaio 2016, l’Iran ha esportato quasi tutto il suo uranio arricchito e versato cemento nel suo reattore nucleare che produce plutonio. Ma quando Washington ha rotto l’accordo, lo ha fatto anche Teheran, anche se ha aspettato un anno intero prima di farlo.

Se non cambia nulla, è probabile che il risultato sarà il movimento dell’Iran verso la capacità (se non l’intenzione) di produrre una bomba. Se fosse così, allora sia Gerusalemme che Washington potrebbero in un futuro non troppo lontano decidere se usare la forza militare per distruggere le capacità nucleari iraniane, se non anche per fare di più militarmente. In effetti, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite scorsa settimana, il Presidente Joe Biden ha rinnovato la sua promessa che «non permetteremo all’Iran di acquisire un’arma nucleare».

Qualsiasi dibattito sulla possibilità di scoraggiare un Iran dotato di capacità nucleare è stato escluso.

In teoria, Israele potrebbe essere in grado di distruggere i programmi nucleari iraniani basandosi solo sulle proprie capacità militari. Queste potrebbero essere rafforzate dalle capacità di attacco a lungo raggio degli Stati Uniti, ma è probabile che alcune delle capacità più importanti, in particolare le petroliere di rifornimento a mezz’aria, attualmente non vengano consegnate a Israele entro il 2025. A questo punto, è difficile da credere che Israele potrebbe condurre con successo un grande attacco contro l’Iran senza un ruolo di combattimento diretto degli Stati Uniti.

Eppure, anche se non si unissero agli attacchi israeliani contro l’Iran, gli Stati Uniti, come sostenitori a lungo termine di Gerusalemme, si ritroverebbero nel mirino di Teheran in tutta la regione. Inoltre, Israele dovrebbe valutare i possibili costi in termini di attacchi diretti contro la sua patria, in particolare da parte dell’Hezbollah libanese, che ha la capacità di causare gravi danni e vittime in Israele, nonostante le notevoli capacità difensive di quest’ultimo.

È quindi difficile sostenere che l’attuale scommessa di Israele incentrata sull’impedire a Washington di rientrare nel JCPOA promuoverà la propria sicurezza.

Insieme ad alcuni Paesi arabi, Israele è anche preoccupato per quelle che vede come ulteriori minacce poste dall’Iran, specialmente nel sostenere il terrorismo e l’instabilità. (Lo Yemen e l’Iraq sono spesso citati, così come il Libano.) Tutti loro vogliono respingere l’affermazione dell’Iran per unmaggiore potere e influenza nella regione. Alcuni leader israeliani vorrebbero anche vedere un‘cambio di regime‘ in Iran o addirittura la sua disintegrazione come Paese unico, come effettivamente è successo in Iraq con l’ invasione del 2003 degli Stati Uniti e con la benedizione di Israele.

Ma dal punto di vista degli interessi di sicurezza americani, le speranze israeliane e arabe di distruggere il programma nucleare iraniano e anche oltre, per quanto desiderabili, sono molto secondarie. Inoltre, se ci fosse un attacco militare contro l’Iran capace di ridurre enormemente le sue capacità militari, è dubbio che gli Stati arabi continuerebbero a vedere molto valore nello sviluppo delle relazioni con Israele, almeno per ragioni politiche, se non economiche ad alta tecnologia. Ciò potrebbe portare al crollo degliAccordi di Abramo, su cui sia Israele che gli Stati Uniti hanno riposto tanta importanza.

Di fondamentale importanza, ovviamente, è che anche l’Iran sta ponendo difficoltà sulla via del successo nei colloqui di Vienna e nel ripristino o sostituzione del PACG. La leadership impiegatizia iraniana in effetti ha perseguito un percorso parallelo, almeno volendo ottenere un accordo che andasse al di là di quanto previsto dal JCPOA. In particolare, vuole assicurazioni che gli Stati Uniti non si ritireranno più da alcun accordo concordato, come ha fatto Trump nel 2018. Inoltre, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite questa settimana, il Presidente iraniano, Seyyed Evrahim Raisi, ha ripetuto molte delle dichiarazioni dominanti del governo iraniano, compreso il porre l’onere dei problemi sugli Stati Uniti, sebbene abbia anche sottolineato l’importanza del «dialogo e dei negoziati».

In sintesi, se gli sforzi intensi di Israele per bloccare il JCPOA avessero successo, rafforzati dall’assunzione di rischi da parte dei religiosi iraniani, aumenterebbero notevolmente le possibilità di una guerra che potrebbe essere catastrofica per tutti. Questo non vuol dire che rinvigorire il JCPOA risolverà tutti i problemi di sicurezza e altri problemi riguardanti l’Iran. Ma rimane il primo passo migliore e necessario.

Questa discussione riporta all’inizio: cosa vuole veramente Israele riguardo all’Iran? Ha riflettuto sulle possibili conseguenze delle sue attuali politiche? O sta agendo con il pilota automatico, senza capire che, se portato alla sua logica conclusione, il suo corso attuale contiene un alto rischio di conflitto aperto, coinvolgendo non solo Iran e Israele, ma anche Stati Uniti e altri, con conseguenze negative per tutti ? Gli Stati Uniti non abbandonerebbero Israele, ma difficilmente direbbero ‘grazie’ se ci fosse un’altra guerra in Medio Oriente.

Avventurarsi sul filo alto senza una rete di sicurezza affidabile sotto non è mai un buon approccio.