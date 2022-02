L’industria mondiale del gioco e dei casinò online, secondo le stime, potrebbe valere 94,4 miliardi di dollari entro il 2024. L’aumento è continuo e proprio per questo è importante garantire operazioni di controllo costante su più fronti. La conformità normativa si sta intensificando al fine di evitare frodi, criminalità finanziaria e riciclaggio di denaro. Parleremo di seguito di uno dei principali processi coinvolti nella normativa antiriciclaggio: il KYC.

Che cos’è un processo di verifica dei casinò online ?

Si chiama KYC (Know Your Customer) ed è una procedura che i giocatori online conoscono semplicemente come ‘verifica’. Riguarda infatti il processo di verifica dell’identità e delle informazioni personali di un account di gioco registrato da un utente. Possiamo dire subito che se un casinò digitale non richiede la conferma dei dati personali allora un utente dovrebbe esserne a conoscenza. E ovviamente tenersi ben alla larga! Questo perché ogni istituto di gioco autorizzato ha il dovere e l’obbligo di controllare gli utenti registrati. E in questo KYC è fondamentale per tutelare un utente operazioni non autorizzate.

Quali documenti KYC devi fornire?

I casinò online dotati di una licenza di gioco hanno il dovere di verificare il nome, l’età e l’indirizzo del cliente che sono forniti in fase di registrazione. Per tali conferme il sito del casinò richiederà di inviare una carta d’identità, la foto del passaporto o la patente di guida. Per verificare il tuo indirizzo invece l’operatore dovrà chiederti una foto dell’estratto conto bancario o di una bolletta di servizi attivi.

Conferma dell’i dentità

Sei davvero chi dici di essere? Per evitare che qualcuno possa spacciarsi per te usando in modo improprio i tuoi dati e il tuo nome servirà quindi inviare una carta d’identità. Tale richiesta è immediata: appena ti iscrivi ti sarà chiesto di caricare i documenti che sono necessari per rendere il tuo account verificato dall’operatore.

Prova dell’indirizzo

Per questa verifica il casinò online richiede l’invio di una bolletta telefonica, un estratto conto bancario, una bolletta di luce, gas o di altri servizi pubblici. Dovrà essere ben visibile il nome completo e l’indirizzo attuale. I documenti devono essere inviati entro 90 giorni dall’emissione e bisognerà caricare l’intera pagina, senza ritagli di alcun tipo.

Prova di proprietà del metodo di pagamento

Altro aspetto importante è la conferma del metodo di pagamento utilizzato su un casinò online. Serve per controllare la legalità dei tuoi account. Nel caso di una carta di credito bisogna inviare una foto della carta che mostri il numero, il nome e la data di scadenza. Oppure un’anteprima dell’account Neteller o Skrill e, per il conto bancario, bisognerà condividere il profilo e i dettagli del conto stesso. Il tutto con documenti in alta qualità.

Antiriciclaggio

I soggetti che, per legge, devono adottare le procedure KYC, come i casinò online possono implementare le proprie procedure rivolgendosi agli esperti. Il loro obiettivo principale è costruire una rete di antiriciclaggio con l’aiuto di professionisti del settore che sapranno consigliare quali siano le informazioni necessarie da richiedere ad utenti e clienti. Gli operatori di gioco online possono garantire operazioni di ricarica degli account solo a titolari di conticon pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre hanno il dovere di acquisire e conservare le informazioni di ogni iscritto per un periodo di dieci anni.

Prevenzione delle frodi

Ciò che spesso nessuno dice è che molte aziende e gli stessi casinò online spendono ingenti somme di denaro ogni anno per aggiornarsi e rispettare le leggi. Essere conformi è la chiave per evitare sanzioni e combattere con successo le frodi online che sono un vero incubo. Lo scopo è protegge i fornitori di giochi online da truffatori sotto mentite spoglie, pronti a rubare non solo identità, ma anche denaro con operazioni e intenzioni dannose.

Prevenire il gioco d’azzardo minorile

Identificare i clienti registrati grazie al processo KYC aiuta ad arginare il flusso di fondi illeciti raccolti, ma non solo! Al tempo stesso è una scelta responsabile verso tutti i giocatori e in modo particolare per evitare che si diffonda il gioco d’azzardo tra i minorenni. E purtroppo questo è un trend ancora troppo diffuso! Si tratta di una parte importante della popolazione che deve essere preservata e tutelata escludendola dal gioco d’azzardo online. Ogni sistema di verifica è quindi ottimale quando si vuole agire su più aspetti.

Conclusioni

Le procedure KYC sono fondamentali per tutte le piattaforme di gioco online al fine di evitare un’infinita quantità di problemi. Per permettere agli scommettitori di accedere al gioco d’azzardo sono essenziali regole rigorose per prevenire attività illegali come la fuga o il furto di informazioni. Proprio per questo tali procedure sono obbligatorie per tutte le piattaforme di casinò online legittime e rappresentano un ottimo modo per aumentare la fiducia dei giocatori.