Qual è la migliore via d’uscita dalla guerra in Ucraina?

Alla luce dei recenti sconvolgimenti geopolitici, e in particolare della guerra in Ucraina, non ha senso (e non promette molto successo) costruire una nuova architettura di sicurezza globale basata sulla logica del confronto bipolare per diversi motivi…

In primo luogo, un prerequisito principale per il successo di una ‘strategia del conflitto’ conflittuale – un’identità di interessi di vasta portata con concezioni politicamente allineate – non è data nel campo democratico occidentale.

Finché gli Stati Uniti sono profondamente divisi, è difficile per i partner europei fare pieno affidamento su di essi. E nonostante le rapide reazioni congiunte alla pandemia di COVID-19 e alla guerra di aggressione russa, la coesione dell’UE non è affatto assicurata.

Diversi livelli di preoccupazione e diverse opinioni su quale azione intraprendere riguardo alle conseguenze economiche della guerra, così come la crisi energetica su larga scala in Europa, illustrano il potenziale di conflitto piuttosto che di accordo all’interno dell’Europa.

In secondo luogo, una “strategia di conflitto” duratura è intrinsecamente pericolosa a causa del suo potenziale di escalation militare. Anche l’uso delle armi nucleari è diventato un rischio reale a causa delle minacce di Putin e del crescente coinvolgimento americano nel conflitto.

Infine, far fronte al cambiamento climatico (che costituirà una minaccia esistenziale per molte persone) e ridurre significativamente la povertà globale (che aumenterà nei prossimi anni a causa del cambiamento climatico e della guerra) sono problemi molto più difficili da risolvere in uno scontro conflittuale. ambiente bipolare.

Pietre miliari di una moderna politica di distensione

Invece del confronto globale (oggi spesso si dice che sia in corso tra le democrazie del mondo e i regimi autoritari), è importante sviluppare una politica internazionale alternativa che, da un lato, contrasti le nuove minacce militari e, dall’altro, consenta un nuova qualità della cooperazione globale per combattere il cambiamento climatico, la povertà globale e le previste carestie su larga scala.

La politica di distensione di Willy Brandt e Egon Bahr non è affatto superata in questo contesto. Al contrario, offre importanti lezioni apprese per la nuova politica di cooperazione globale che deve essere sviluppata.

La politica di distensione che ha superato un sistema di confronto non si è mai basata su un’ingenua convinzione – come quelle radicate nella teoria della pace democratica – che i benefici reciproci della cooperazione economica creerebbero interdipendenze che renderebbero inutile per gli stati coinvolti condurre guerre contro uno un altro.

La politica di distensione non si basava sulla convinzione della natura pacifica dell’Unione Sovietica. Piuttosto, la distensione richiedeva un quadro realistico degli interessi degli stati coinvolti.

Allo stesso tempo, era ancorato a un’era di armi nucleari e, a causa di ciò, la valutazione che una guerra tra i sistemi comunista e democratico non poteva avere vincitori e doveva essere prevenuta a tutti i costi.

Ciò era legato agli sforzi per sancire il mantenimento dell’integrità territoriale di tutti gli stati nel diritto internazionale. La forza della legge avrebbe sostituito l’antica visione secondo cui, come scrisse Tucidide, “I forti fanno ciò che possono e i deboli soffrono ciò che devono”.

Alle organizzazioni internazionali come l’ONU o l’OSCE è stata attribuita un’importanza centrale. Militarmente, la politica di distensione era basata su sufficienti capacità di deterrenza e sulla necessità che il controllo reciproco degli armamenti e l’accordo sul disarmo fossero vincolanti.

Ciò si basava sulla consapevolezza che la sicurezza può essere garantita a lungo termine solo se lavoriamo l’uno contro l’altro piuttosto che l’uno contro l’altro, come ha osservato Bahr nel Rapporto Palme del 1982: “Dottrina della sicurezza comune”.

La cooperazione economica tra i due blocchi, che si è intensificata nel tempo, è servita a rafforzare i reciproci vantaggi della collaborazione. La politica di distensione non ha sviluppato la sua efficacia dall’oggi al domani, ma ha potuto affermarsi in un lungo processo diplomatico.

Per inciso, il punto di partenza è stata la crisi dei missili cubani, che è stata il risultato di una precedente fase di politica conflittuale tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e che ha portato il mondo verso l’abisso nucleare. A questi elementi si è aggiunto negli anni ’80 il concetto di sicurezza globale. Ciò si basava sulla semplice consapevolezza che una pace duratura può essere raggiunta solo se vengono combattute allo stesso tempo importanti cause di conflitto come il danno ambientale e la fame.

Certamente, nel mondo multipolare di oggi, sarà più difficile concepire nei dettagli una moderna politica di distensione. Inoltre, oggi non ci sono poteri egemonici indiscussi nei rispettivi campi; al contrario, c’è una disputa sull’egemonia globale tra Stati Uniti e Cina.

Ma la soluzione di questi conflitti richiede di tenere conto dei cambiamenti della comunità internazionale negli ultimi decenni, anche se questi non sono ancora sostenuti da adeguate strategie di attuazione politica.

Con l’adozione dell’accordo sul clima di Parigi, la comunità internazionale ha riconosciuto che il cambiamento climatico può essere fermato solo se tutti gli Stati attribuiscono la massima priorità alla protezione del clima. E gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che vengono ripetutamente sottolineati, mostrano anche che lo sviluppo deve andare a vantaggio di tutti.

Attuali campi di azione

In relazione alla situazione attuale, ciò comporta dal mio punto di vista i seguenti campi di azione:

Certamente, il sostegno militare, politico ed economico all’Ucraina dovrà continuare. Tuttavia, occorre garantire che né gli Stati dell’UE né la NATO diventino un partito di guerra.

Ciò pone dei limiti alle consegne di armi.

È anche importante che vengano prese ripetutamente iniziative diplomatiche parallele per evitare devastanti escalation della guerra, per rendere possibile l’aiuto umanitario e per raggiungere un cessate il fuoco come punto di partenza per i negoziati di pace. I negoziati sulle esportazioni di grano e gli sforzi per garantire la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhia dimostrano che la diplomazia può avere successo.

E all’ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite, a dicembre, paesi importanti della comunità mondiale come Cina e India si sono espressi a favore di iniziative diplomatiche per porre fine alla guerra.

La decisione di migliorare significativamente le capacità di difesa delle nazioni europee è un altro passo nella giusta direzione.

Tuttavia, questo non deve essere l’inizio di una spirale permanente di riarmo militare. Le clausole astratte secondo cui il bilancio della difesa dei paesi della NATO dovrebbe essere permanentemente il due percento del PIL non hanno senso, soprattutto perché i paesi europei della NATO spendono già tre volte tanto denaro in armamenti rispetto alla Russia.

Anche i tentativi che gli stati europei dovrebbero impegnarsi militarmente nella regione indo-pacifica dovrebbero essere respinti.

E gli sforzi devono essere intensificati oggi per raggiungere accordi internazionali sul disarmo e il controllo degli armamenti sia in Europa che nel mondo.

Tutte le misure in questo contesto dovrebbero essere prese in stretta consultazione all’interno dell’UE.

È evidente che la Germania, in quanto Stato membro dell’UE più grande ed economicamente più forte, è di particolare importanza. Soprattutto, però, questo significa che la Germania deve prendere l’iniziativa.

Tuttavia, questo non deve essere confuso con un ruolo di leadership tedesco che alcuni chiedono. Nell’UE, per il prossimo futuro non possono e non ci saranno paesi guida da un lato e paesi guidati dall’altro.

L’UE non deve limitare il proprio impegno al continente europeo. In quanto grande potenza civile ed economica, l’UE è destinata a svolgere un ruolo di primo piano nella creazione di un ordine di giustizia multilaterale che dovrebbe concentrarsi sulla lotta al cambiamento climatico e sulla lotta alla povertà e alla carestia in tutto il mondo.

Alla luce della grave destabilizzazione causata dalla guerra di aggressione russa, una politica di distensione così moderna non può portare a breve termine a un nuovo e stabile ordine di pace, né in Europa né a livello globale.

La distensione richiede un sistematico passo dopo passo, mentre eventuali battute d’arresto dovranno essere affrontate con sforzi per ridurre l’escalation e risolvere il conflitto anche se non ci sono schemi per misure da intraprendere. Tuttavia, questi passaggi dovrebbero applicare le lezioni apprese dalla distensione piuttosto che perseguire una politica di confronto che può sembrare più semplice ma alla fine sarebbe devastante.