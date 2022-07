I membri del Quad si sono incontrati a Tokyo nel maggio di quest’anno per discutere le questioni più urgenti che incidono sulla sicurezza indo-pacifica, vale a dire la crescita regionale della Cina e il continuo impatto della pandemia di COVID-19. Il Quad o Quadrilateral Security Dialogue, creato nel 2007 e ristabilito nel 2017, è un forum sulla sicurezza che comprende Australia, India, Giappone e Stati Uniti, progettato per unire meglio gli sforzi in risposta a una Cina più militarmente e diplomaticamente assertiva.

Prima possibilità per il nuovo PM australiano

L’incontro di Tokyo ha rappresentato la prima occasione per il nuovo Primo Ministro australiano, Anthony Albanese, di dimostrare l’approccio rinnovato del suo Paese all’azione per il clima. Dopo aver sconfitto l’incumbent liberale, Scott Morrison, noto per la sua attenzione al clima poco energica, questa è stata la prima opportunità per lui di mettere in mostra l’agenda climatica più ambiziosa della sua amministrazione. Sulla scia della sua vittoria, ha creato un nuovo, “super” dipartimento per la gestione di tutti i cambiamenti climatici, energia, acqua e altre azioni ambientali. Inoltre, ha promesso di ridurre le emissioni del 43% entro il 2030 e ha riconosciuto la necessità che l’Australia si assuma la responsabilità nell’affrontare i rischi per la sicurezza climatica associati alle isole del Pacifico. Dichiarando guerra al cambiamento climatico, ha accelerato non solo l’impegno del suo paese nell’azione per il clima, ma ha anche esercitato pressioni sugli altri membri del Quad affinché dimostrassero la stessa urgenza.

Il clima come tema di consolidamento e coerenza

In un ambiente Quad, qualsiasi menzione formale della Russia e della guerra in Ucraina sarebbe stata complicata dato il delicato equilibrio dell’India. Questo è tra il mantenimento delle sue relazioni storicamente positive con la Russia, la promozione di un equilibrio interno contro la Cina e il mantenimento delle sue relazioni con l’Occidente forti per sostenere i propri obiettivi di sicurezza regionale. In quanto tale, nonostante questa fosse la questione geopolitica più urgente della giornata, le parole “Ucraina” o “Russia” erano assenti dal comunicato stampa formale.

Al suo posto, gli impegni per migliorare i soccorsi in caso di calamità e la resilienza climatica sono diventati il ​​risultato più interessante dell’incontro. Il Quad ha deciso di collaborare alla riduzione del rischio di catastrofi per eventi meteorologici estremi, anche attraverso la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI). Ciò si basa sulla sessione congiunta del Quad sul rafforzamento delle infrastrutture e delle comunità indo-pacifiche alla conferenza internazionale CDRI.

Inoltre, attraverso il meccanismo di soccorso umanitario e in caso di catastrofi Quad, i partner di Quad mireranno a coordinare e mobilitare gli sforzi di assistenza in caso di calamità a guida civile dei quattro paesi, con il supporto della protezione civile e delle risorse militari quando necessario, per rispondere ai disastri nell’Indo-Pacifico . Ciò serve all’obiettivo a lungo termine di creare maggiori sinergie nell’ambito del miglioramento della preparazione alle crisi e del preallarme.

La Quad Climate and Information Service Task Force, dedicata all’integrazione e alla facilitazione dei servizi di informazione climatica nel più ampio Indo-Pacifico, convocherà altri paesi indo-pacifici alla Conferenza ministeriale dell’Asia-Pacifico sulla riduzione del rischio di catastrofi a Brisbane di settembre, per condividere le migliori pratiche e misurare le esigenze degli utenti nella regione.

Il Quad lavorerà per promuovere lo sviluppo di carburanti puliti a base di idrogeno e ammoniaca e lancerà una serie di tavole rotonde sulla mitigazione delle emissioni di metano nei settori del gas naturale liquefatto. Collaborerà per migliorare la capacità nella più ampia regione indo-pacifica di partecipare ai mercati del carbonio ad alta integrità. Ci sono anche piani per avviare riunioni Quad per i ministri dei trasporti e dell’energia di ciascun paese, con l’obiettivo di distribuire idrogeno pulito attraverso l’infrastruttura di sicurezza, ridurre al minimo le emissioni di metano e sviluppare un piano decennale per la catena di approvvigionamento di energia pulita.

Un nascente primo passo di New Delhi?

Sebbene tutti questi impegni siano stati appena annunciati, ciò rappresenta un enorme passo avanti negli sforzi del gruppo per combattere il cambiamento climatico. Segna un cambiamento in tutti i paesi Quad, inclusa l’India, riconoscendo la dimensione della sicurezza del cambiamento climatico, che potrebbe essere correlato alle recenti ondate di caldo e ai rischi climatici che stanno diventando sempre più prevalenti nel Golfo del Bengala. Questo è potenzialmente il motivo per cui c’è una grande attenzione sulla riduzione dei disastri, data l’esposizione della costa orientale dell’India a fenomeni climatici più volatili. Se questo assomigli a un maggiore riconoscimento della dimensione di sicurezza della sicurezza climatica da parte dell’establishment indiano è ancora da vedere. La fase del Climatetakingcenter nelle deliberazioni, tuttavia, è ancora un segnale positivo per le attività di resilienza a livello globale.