‘Qatargate’: quando il denaro compra valori o interessi

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Pecunia non olet. Se si assume nel proprio orizzonte di assunzione di valore l’assunto che il denaro non puzza gli esseri umani si sentono giustificati nell’esentarsi da qualsiasi dubbio morale. Siamo lontani dall’impegnativo incedere sul finire della ‘Critica della ragion pratica’ di Immanuel Kant, noto rompiscatole con il suo imperativo categorico, il cattedratico di Königsberg che afferma «Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente… il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me. Queste due cose non ho bisogno di cercarle… io le vedo davanti a me… La prima comincia dal posto che io occupo nel mondo sensibile esterno… La seconda comincia dal mio io indivisibile, dalla mia personalità, e mi rappresenta in un mondo che ha vera infinitezza, ma che solo l’intelletto può penetrare…». Molto chiaro. Quelle due cose che ci sono solo che l’intelletto agente le sappia cogliere avendo un io indivisibile, una personalità. E dunque ogni individuo dovrebbe essere messo in grado di assumere in sé le categorie dell’etica individuale e della morale pubblica. Che non nascono a-priori geneticamente ma che necessitano di un esercizio pedagogico fondato sull’istruzione e sull’educazione finalizzata al rispetto di se stessi e degli altri. Con cui fondare relazioni ed interazioni sociali basate sul reciproco rispetto e dignità. Questi sono i famosi valori con cui poter cogliere in un oltre da me l’infinito mondo non rappresentandomi l’infinitezza chiuso in me stesso con i miei calcoli personali, ma che mi apra a ciò che è oltre più grande di me. Idealismo impossibile? Questo è il mio, altri cerchino ciò che gli aggrada, assumendosi poi ognuno la responsabilità delle proprie azioni.

Siamo peggiori o migliori di quanto pensiamo di noi stessi? Ed in che cosa decidiamo di essere migliori o meno di altri? quale la misura della comparazione? Il denaro la ricchezza il potere lo spirito le leggi il dominio la solidarietà l’altruismo l’egoismo? Non è impossibile esser retti moralmente, in tanti lo sono. Ma significa non cedere con tanta fatica a facili ed accattivanti lusinghe capaci di proiettarci in stili di vita improntati al possesso di beni materiali. In tanti vivono in tal modo affermando una fallibile trasparenza nei propri atti e comportamenti agiti senza ricevere nulla in cambio. In molti possono arricchirsi (anche il sottoscritto fu messo alla prova) ma non hanno, non abbiamo ceduto, perché in fondo in fondo è così facile arricchirsi, ci riescono quelli più scaltri e furbi non i migliori, mentre è più difficile consegnare a se stessi ed agli altri scelte di natura non commerciabile. È lì che incontri la vita che si fa più dura e faticosa per poi camminare a testa alta liberi di affermare una personale autonomia. Al contrario di quanto accade a numerosi figuranti tronfi e maldestri ai prestanome di qualcun altro che si beano della loro limitata e corta catena che li tiene al guinzaglio di altrui decisioni ma che nel circoscritto spazio loro assegnato grufolano con volgarità ed eccesso.

Nel caso di questi già eurodeputati ricchi con stipendi e bonus impensabili per i comuni mortali, quelli che vivono la vita priva di filtri, che vendono il proprio senso etico per avere più soldi sono parte consistente del solco corrente dell’agire umano. Per essere, somigliare ai ricchi ricavandone benefici e status considerazione e malcelata invidia. Con la gravissima aggravante che questi figuri non appartenevano alle parti del mondo che saremmo propensi ad accreditare come i più malleabili perché così va il mondo, che ingenua scusante usano in tanti per non voler assumere con coraggio un’etica della responsabilità. Che vuol dire agire assumendosi in prima persona costi rischi e conseguenze. Aggrapparsi al mondo è solo un umano patetico tentativo di attribuire non a se stessi ma a forze esterne a noi il corso degli eventi. Come tanti molti troppi fanno quando vengono beccati a violare di tutto. Anche quelli che uccidono, si scusano sempre dopo, perché qualcosa si cerca di strappare all’ambivalente benevolenza o cattiveria delle persone. A seconda del tipo di azioni, le masse pericolose in quanto agite da manipolazioni e persuasioni profonde ma che poi quando si coalizzano perdono ogni carattere di razionalità. E lì diventano un pericolo molto serio. L’America fascista di Trump lo conferma così come quella fascista di Bolsonaro in Brasile. Ma per non pochi il giudizio sarà che se la sono goduta, benché sulle spalle altrui. Sì ma in fondo che facevano di male, addolcivano i giudizi sulle porcherie di un Paese in cambio di quattrini? Peccato che sono mazzette di denaro per ammorbidire giudizi su paesi dittatoriali da parte di eurodeputati di ‘sinistra’ (quale, la loro?) rappresentanti di un’istituzione europea transnazionale. D’altronde perché scandalizzarsi: non fa lo stesso il Matteo che si vende e viene comprato per dire dolcezze sulla dittatura in Arabia Saudita? E qualcuno ha detto nulla? E lui che sbruffoneggia sempre con quale diritto e morale da immorale qual è blatera e conciona sul mondo intero? Senza provare neanche un piccolo rimorsino. Beato lui? Per alcuni, i cinici ad oltranza quelli alla fine del sono tutti uguali. Eh no, vengo lì e vi meno il primo che si azzarda. Io sono io e siete vo che non siete un c…o, detto forbito con il Marchese del Grillo. No, si preferisce addomesticare la propria scarsa coscienza cavandosela con democristiana ipocrisia recitando il mantra del si può fare perché non illegale. Parentesi: al Senato della Repubblica italiana non è reato mentre alla Camera è reato, per dire di che Paese assurdo siamo. Ma chi le scrive e soprattutto quali bifolchi onorevoli si autoproducono leggine simili?

Questa è la misura che differenzia ciò che si potrebbe ma non si fa per motivi di opportunità e la morale che ti induce a non fare ciò non si potrebbe. Senza attendere che qualcosa diventi illegale per affermare un limite alle proprie azioni. Sovente peraltro aggirabili. Mi rendo conto che indignazione o eccessiva comprensione non aiutano molto a capire i contorni di qualsiasi scandalo corruttivo dalle proporzioni gigantesche e dalle conseguenze simboliche terribili come quello accaduto a Bruxelles in sede di Parlamento europeo da parte di ‘compagni’ indotti ad ammorbidire, come e quanto lo diranno i magistrati belgi, giudizi commenti ed orientamenti sullo stato dei diritti umani in Paesi dittatoriali come il Qatar. Uno scandalo di quelli che scatenano pensieri e commenti che lasciano tracce in un immaginario che finisce per ledere i tanti che al contrario il loro lavoro ed impegno politico sociale e personale lo svolgono con rettitudine. Perché, nel pensiero meno avvertito, ci si formano giudizi fondati magari su affrettate motivazioni o su colpevolezze sminuite da intellettuali con ruoli di rango diplomatici e politici. Insomma, si produrrà il classico effetto di una sfiducia collettiva, facendo di tutta l’erba un fascio con effetti sul senso comune che produrrà un accresciuto cinismo per cui tutti sono uguali ed ognuno ha il suo prezzo. In fondo, questo è l’orientamento che produce e costituisce lo scopo del cinico di dimostrare che tutto è uguale, che non c’è niente di straordinario, che fa tutto schifo. Perché l’operazione del cinico consiste nel prendere i valori più alti per farli diventare quantitativi, come il denaro. Dargli un peso quantificabile. Così va il mondo e buonanotte a Kant ed epigoni lasciandosi sedurre dal facile pensiero che in fondo ognuno è comprabile da chi offre molto denaro successo potere. Come è noto al genere umano, eccetto per eremiti ed asceti, la carne è debole e si fa facilmente corrompere anche se non si sentono ancora umori di sesso ma di un fruscìo di moltissime banconote che attirano portafogli sempre avidi quando si intravvede molto denaro circolare nelle vicinanze. Dunque abbiamo la carne, o sesso, il denaro, il potere che condiziona i primi due e così nell’affare di somme ingenti di denaro ritrovate dalla polizia belga, intorno all’1,5 milioni di euro, forse dal Qatar, per parlar bene dei diritti umani di un paese dove non sanno che cosa siano e mettono in galera omosessuali, possiamo assemblare la colonna sonora della collaudata triade ‘Sesso potere denaro’. In attesa che il sesso si faccia vivo.

Dinanzi ad un simile scenario, ci sono motivi per dirsi molto contenti di questo già denominato ‘Qatargate’ perché costituisce la migliore prova e conferma del perché e del come i tanto decantati valori di sinistra che si dicevano superiori agli sporchi interessi di destra affondano in un oceano mare di vergogna. Alcune riflessioni interne a questo tema, esploso guarda caso a mondiali di calcio ormai terminati, fa scoperchiare un andazzo, uno stile fatto di pressioni gigantesche di lobbiesfortemente presenti intorno al circuito decisionale delle Commissioni e del Parlamento europeo. Strano come al solito, fino ad un attimo prima tutto avveniva in modi felpati e nessuno aveva nulla da dire. Come il potere europeo che era conoscenza del numero spropositato di agenzie lobbistiche, oltre 11 mila!, un esercito legale che muove un giro d’affari di dire di oltre 1,5 miliardi di euro annui. Ingenti risorse economiche finalizzate a perorare il prodotto migliore, ovvero le decisioni più gradite alla pletora di lobbisti che lavorano per governi grandi marchi prodotti e beni di ampio consumo. Un orientamento su cui occorre tenere le briglie strette affinando agency di controllo e sorveglianza sulle regole vincoli e procedure da non sottostimare mai. Almeno per ridurre la gigantesca pressione che politici ed amministratori comunitari già traviati da politiche discutibili ricevono nel corso del loro mandato europeo. Di cui peraltro in pochissimi sanno in che cosa consista. Ognuno si fa le proprie carriere personali e noi una volta cittadini oggi solo consumatori di leggi norme e beni di mercato non sappiamo nulla. Come nei comuni ex province che adesso tutti rivogliono perché i destri al governo devono dare altre poltrone ad ex di qualcosa, mazzieri, squadristi, manutengoli, che li hanno così ben serviti. In lontananza, la democrazia fa le valigie e prova a scappare. Questo sta accadendo in tutto il mondo. Che non si faccia poi finta di non averlo saputo. Io vi ho messo in guardia.

Detto tutto ciò, però, va nel contempo dire con estrema chiarezza che un conto, grave e pesante in termini di credibilità e reputazione di coloro i quali parlavano per conto di valori o persone senza voce, come Soumahoro, sono queste disonorevoli docce fredde di individui che si sono rubati valori ed ideali di tantissimi che ci credono per i propri personali arricchimenti. Naturalmente questi disastri affossano ancor più in un immaginario popolare che se anche quelli (di sinistra, ma quale e di che?) sono uguali, allora tanto vale andare da chi ti promette di più. E qui il discorso diviene di tipo strutturale e coinvolge l’intera o larghe parti della destra liberale che ha avvelenato ed ingolfato la democrazia. Molto molto più grave.