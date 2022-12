‘Qatargate’, mazzette in cambio di idee: dolo sì, reato forse

C’è una sorta di costante nei commenti e nelle analisi dei nostri politicanti e tirapiedi vari, ma anche nella stampa, specie in ‘quella che conta’ o dice di contare, una costante, dico, nei commenti alla vicenda di Bruxelles. Una vicenda, apparentemente come vedremo, di ordinaria corruzione, volgare come sempre la corruzione, che non è più o meno volgare solo perché accade a Bruxelles. Anche se, diciamocelo, siamo a livello da principianti: qualche centinaio di migliaia di euro, una cosuccia rispetto a quello che abbiamo visto noi ai tempi di tangentopoli, quando si ‘ordinavano’ intere ferrovie, autostrade, ospedali e quant’altro, a prezzo doppio rispetto a quello ‘regolare’. Taluni di quei ‘prezzi’, sono anche rimasti!

Cerchiamo di ricordarcele le cose, perché, alla fine, questi sono dei principianti e, però, proprio per questo più volgari, disgustosi, unti, viscidi. Molta corruzione e pochi soldi, viene da dire. E non è una bella cosa: parlamentari e politicanti europei, che dovrebbero essere il meglio del meglio, la crema della politica, e invece si mostrano per quello che sono, mentecattucci di quartiere, sia pure di Bruxelles. E, ma la concludo qui, anche su questo ci sarebbe molto da dire, perché se il livello di costoro, specie degli italiani è quello, la colpa è degli italiani e dei partiti e delle organizzazioni, più o meno sordide, che li hanno mandati lì. E sorvolo sui ‘gruppi di pressione’, un altro mercato maleodorante, che inquina i bei palazzi europei. Ma nessuno si sogna di dire una sola parola.

Ma, tornando a noi, ciò che colpisce è il senso di ‘estraneità’ e la sottile soddisfazione che si percepisce: accade lì, dicono e scrivono, noi siamo fuori. Il che già vero proprio non è, visto che alla fine sono politicanti italiani ad essere coinvolti finora in prima linea. Come dicevo, siamo esperti, ma non sarei tanto sicuro che la cosa sia finita lì … magari altri hanno usato sistemi più sofisticati per nascondere i soldi, magari maggiormente abituati, come sono, all’uso delle monete elettroniche!

Siamo proprio sicuri che sono ‘altro da noi’? Io sarei più cauto, molto più cauto. Anzi, da un lato mi colpisce la solita rozzezza di quelli che subito starnazzano contro la ‘sinistra che insegna la morale’ e, dall’altro, della lentezza con cui le rispettive organizzazioni politiche ne stanno prendendo atto: sospensioni, garantismi … ma volete scherzare, questi vanno buttati fuori a calci nel sedere, subito, senza mezzi termini e senza tante accortezze. Se ci capita qualcuno che non c’entra, gli chiederemo scusa.

Ma non lo fanno.

E, diciamoci la verità, siamo proprio sicuri che da noi non accade nulla del genere, non sia accaduto, non possa accadere? Ecco un altro punto che mi preoccupa un po’. Nel grande, ipocrita, sospiro di sollievo che ha percorso Parlamento e giornalismo italiani, io, fossi un parlamentare, un segretario di partito, insomma una persona responsabile direi: fermi tutti, riuniamoci per un paio di giorni in un Convento magari, e guardiamoci in faccia e in noi stessi. Siamo proprio sicuri che non c’entriamo nulla, siamo proprio certi che la nostra mentalità e la nostra prassi non ci abbiamo fatto fare, magari meno platealmente, cose analoghe?

Io la domanda me la porrei e una indagine su noi stessi (senza Magistratura, per ora) la farei. Mi chiederei se qualche dichiarazione o strizzatina di occhio a quelle cose non ci sia stata, ma, più in generale, cercherei di immaginare una sorta di codice morale che stabilisca e indichi cosa si può, ma specialmente cosa non si può fare … sia pure senza mazzette. Certo il super-Nordio non sarebbe d’accordo, ma si sa in un Convento si possono fare cose che altrove stonerebbero!

Perché qui, badate, qui c’è una differenza enorme e profondissima, che, questo cerco di dire, non credo che sia tanto sicuro che ci veda estranei: qui non si tratta, non lo rileva nessuno, di mazzette per fare un aeroporto lì piuttosto che là, qui si sono ‘comprate’ idee e comportamenti. E, anzi, io non escluderei che, al di là della figuraccia barbina, il reato non vi sia: il dolo, certo, ma il reato?

In fondo, mi sembra già di sentirli gli avvocati di quei quattro mascalzoncelli, gli avvocati dire: ma alla fine che danno hanno fatto, che hanno rubato, che hanno fatto spendere? Nulla: hanno solo espresso le ‘proprie’ idee e non sta alla Magistratura valutare se quelle idee siano legittime o meno, comprate o gratuite.

Pensateci, pensiamoci bene: qui il tema non è la solita normale mazzetta per la percentuale sull’appalto. Qui si tratta di acquistare, e con successo, l’anima (si fa per dire) delle persone. Le si paga, le si unge, per ‘pensare’ cose e dirle. In Qatar c’è il salario minimo: magari è pure vero, e lo si dice per mettere il Qatar in buona luce, ma … il reato dov’è? Che mal c’è a dire che bin Salman è uno ‘sckoooockkk’ di meraviglie! Attenti, che tra qualche giorno, ci sentiremo obiettare dalla carinissima ex vice-Presidente del PE: ma che volete, condizionare il mio pensiero, la mia libertà di pensiero? E magari contrattaccare e accusare i giudici di voler reprime la libertà, non garantirla.

Il tema è molto più serio di quanto si possa pensare: è serissimo, anzi vitale e decisivo, perché qui non si tratta e tratterà di decidere se si è fatto un ponte sbagliato, ma se si è potuta ‘comprare’ un’idea, una coscienza e se comprarla è un reato.

Anche in questo, invero, noi abbiamo qualche cosuccia da insegnare a quei ‘principianti’, perché abbiamo avuto, abbiamo e avremo proprio situazioni del genere: talune vergognose fino all’inverosimile, ma alle quali gli interessati hanno risposto con sprezzo e arroganza.

Ecco perché parlavo di riunione in Convento. Non occorre un Magistrato e nemmeno un avvocato. Ma un confessore e magari un filosofo etico, un fustigatore tipo Iran però. Il tema, insomma è molto, ma proprio molto, più complesso, articolato e … profondo. Qui si toccherebbe e si toccherà, qui davvero, uno dei principî cardine della nostra tanto sbandierata ‘civiltà europea’: la libertà di pensiero, ma specialmente il modo e i limiti del suo esercizio. Hai detto un piffero!

E poi, ci sarebbe da confrontarsi con la logica giuridico-processuale di una Magistratura che dimostra che certe cose, certe indagini, si possono fare, alla faccia del potere; che le intercettazioni si possono fare e non fare conoscere tropo presto, alla faccia di Nordio; che le garanzie dei parlamentari hanno un limite. Ma anche, ci si dovrà chiedere, fino a che punto ciò rientri nei compiti della Magistratura!

Non sarà cosa né facile, né breve: purtroppo, però, molto lontana dalle capacità e volontà di pensiero del nostro volgare ceto politico.