Qatargate: la necessità di cambiare le regole del lobbismo

Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo, e altre tre persone sono state incriminate e incarcerate domenica 11 dicembre nell’ambito di un’indagine sui sospetti di corruzione in relazione al Qatar.

Kaili, deputata socialista greca, responsabile delle relazioni con il Medio Oriente nel suo mandato di vicepresidente, aveva recentemente spiegato ai suoi coetanei che il Qatar era “in prima linea nel campo del diritto del lavoro”, che l’organizzazione di la Coppa del Mondo FIFA in questo paese è stata un segno di grande progresso democratico e che i funzionari eletti che erano critici nei confronti del Qatar si sono impegnati in “molestie”.

Sabato 10 dicembre la polizia belga ha trovato a casa sua sacchi pieni di banconote (almeno 600.000 euro) , dopo aver intercettato il padre con una grossa valigia piena di soldi, che stava per riportare in Grecia. Coinvolto anche un altro deputato socialista, il belga Marc Tarabella. Vicepresidente della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con la penisola arabica, ha recentemente considerato il Qatar un ‘esempio da seguire’ per gli altri Paesi della regione.

Non si può dire che questo caso sia tipico di quanto sta accadendo al Parlamento europeo. L’istituzione non si era mai trovata di fronte a uno scandalo di corruzione di tale portata.

Ma le rivelazioni illustrano comunque due fenomeni, e richiedono un cambio di passo.

Metodi del Qatar messi in discussione

Questi fatti infrangono la storia che le autorità del Qatar e alcuni dei loro sostenitori hanno cercato di imporre per anni, e ancor di più dall’inizio della competizione, che affermano prontamente che il Paese è diventato irreprensibile dal punto di vista etico.

Se i fatti fossero provati, confermerebbero una politica attuata da tempo da un Paese i cui autocrati vogliono migliorare l’immagine per facilitare la propria strategia di investimento su scala internazionale e sviluppare partnership commerciali.

Ad oggi, il Qatar non ha dimostrato di ospitare i Mondiali per nutrirsi delle idee dei tifosi delle democrazie liberali o per porre fine al conservatorismo. Per il momento, le autorità restano attaccate alla loro visione molto tradizionale della società. Soprattutto, i leader del Qatar sembrano assicurarsi alleati con milioni di persone assumendo consulenti e portavoce e invitando ogni sorta di persone influenti a Doha per partecipare ai festeggiamenti.

La vicenda del Parlamento, se confermata dalla giustizia, potrebbe mostrare un’ulteriore tappa: la corruzione dei vertici politici, amministrativi, economici e mediatici. Sappiamo anche che la giustizia francese sta indagando sulle condizioni per l’assegnazione dei Mondiali alla monarchia e di un pranzo all’Eliseo.

Un cambiamento necessario nel funzionamento del Parlamento europeo

Questo presunto scandalo mostra anche la necessità di cambiamento e riforma del Parlamento europeo.

Molti casi svelati dalla stampa mostrano così che la pressione delle lobby sui suoi membri aumenta in proporzione all’evoluzione delle sue competenze e della sua influenza. La presenza e le attività dei gruppi di pressione sono già fortemente regolamentate a livello delle istituzioni europee, rispetto a molti Stati membri, ma la legislazione e le pratiche devono evolversi costantemente per adattarsi al rinnovamento delle loro strategie.

Occorre anche creare un ambiente che non incoraggi le lobby a sfuggire di mano e che non attiri i politici meno etici. Pertanto, non è normale che gli eurodeputati possano ancora farlo svolgere attività di consulenza o di avvocato al di fuori del loro mandato, e che gli emissari di Paesi terzi non siano obbligati ad iscriversi al registro per la trasparenza che si impone a tutte le altre persone che intendono visitare le istituzioni europee.

È anche giunto il momento che i deputati al Parlamento europeo dichiarino tutte le persone che incontrano nell’esercizio delle loro funzioni e che le regole disciplinino rigorosamente le pratiche delle porte girevoli dopo la loro visita al Parlamento europeo. Infine, è fondamentale che i partiti prestino maggiore attenzione all’onestà dei candidati al Parlamento europeo e che l’Unione istituisca un comitato etico indipendente, con ampi poteri di indagine e sanzionatori.

Sono ormai trent’anni che il Parlamento europeo dibatte su questi temi e molti think tank, ONG ed esperti hanno avanzato molti suggerimenti in merito. Sono stati compiuti progressi, ma troppo lentamente per aggirare i lobbisti più privi di scrupoli e i parlamentari più avidi.

Lezioni per il futuro

Certo, nessuna norma potrà mai impedire a un parlamentare disonesto di monetizzare la sua influenza con uno sponsor indifferente. Ma se gli abusi fossero combattuti con più fermezza dal Parlamento europeo, se trasparenza, correttezza ed etica fossero al centro dell’organizzazione del suo lavoro, l’istituzione smetterebbe di attrarre persone senza scrupoli ei partiti non correrebbero più il rischio di mandarle lì.

I corruttori sarebbero anche più cauti nelle loro iniziative. È anche opportuno che le autorità europee e nazionali lascino agire la giustizia, e che non ritroveremo tra cinque anni i protagonisti dello scherzo del Qatar in nessuna funzione ufficiale.

Infine, dobbiamo combattere il relativismo che è alla base della politica estera dell’Unione europea. Non tutti i Paesi terzi sono amici e non tutti i loro rappresentanti si comportano in modo accettabile. Alcuni Stati, l’elenco dei quali tutti possono indovinare, usano metodi malvagi nei confronti dei loro partner europei – e la negazione e l’angelicismo non sono le risposte più appropriate ai loro intrighi.