‘Qatargate’: il gioco delle parti e la ricerca della verità

Lo scandalo che da giorni attanaglia la più ‘democratica’ delle istituzioni che governano l’Unione europea, il Parlamento UE, pare avviarsi alla conclusione con l’udienza che la (ora ex) vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Eva Kaili, dovrebbe avere in giornata con gli inquirenti belgi che cercano di capire come sia entrata in possesso di una cospicua somma inviata dalla ong dell’ex europarlamentare Pier Antonio Panzeri ‘No peace without justice’ (c’è pace senza giustizia) indagato per quello che oramai tutti chiamano ‘Qatargate’ anche se traspare che oltre al Qatar possano essere coinvolti altri Paesi mediorientali e/o africani.

Oltre che sull’Europarlamento, lo scandalo ha gettato ombre di sospetto anche su alcuni esponenti della Commissione europea, che hanno però chiarito le loro posizioni e non sono indagati. Tra questi il commissario europeo e vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas, che in vari interventi pubblici ha sostenuto il governo del Qatar, e l’ex commissario europeo Dimitri Avramopoulos, che ha ricevuto un finanziamento 60.000 euro dalla ong di Panzeri come contributo per la sua ong umanitaria. Ma secondo una fonte, l’appunto che viene fatto ad Avramopoulos è di non aver atteso i due anni di ‘raffreddamento’ richiesti agli ex commissari europei prima di affrontare una nuova carriera e accettare nuovi incarichi esterni all’istituzione.

Il responsabile per gli affari esteri della Commissione europea Josep Borrell, che nell’espletamento delle sue funzioni ha incontrato il ministro degli esteri di Doha, chiede di “aspettare che le indagini facciano chiarezza”, mentre l’ex segretario generale dell’associazione europea dei sindacati (ITUC) Luca Visentini, ascoltato dagli inquirenti, ha potuto chiarire la sua estraneità alla vicenda ribadendo “il suo impegno a far pressione sul Qatar per la difesa dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani”.

Tutto questo ha avviato un processo da ‘esame di coscienza’ all’interno anche della Commissione europea oltre che del Parlamento, come ha dichiarato il capo di gabinetto della Presidente Ursula von der Leyen, Eric Mamer, che è anche il capo del servizio dei portavoce del governo europeo. “Sono in corso verifiche interne” ha detto Mamer, mentre il commissario per gli affari economici Paolo Gentiloni ha definito la vicenda Qatargate “una vergogna”.

Ma in tutto questo affannarsi di dichiarazioni, chiarimenti e messe a punto spiccano con evidenza le parole del capo-delegazione degli eurodeputati del Partito Democratico italiano, Brando Benifei, uno dei più giovani eurodeputati di questo Parlamento.

“Sono scioccato, deluso, furioso” ha scritto Benifei in una newsletter promettendo che insieme al gruppo degli europarlamentari del Partito Democratico (PD) e dei socialisti democratici “abbiamo tutta l’intenzione di andare fino in fondo a questa terribile vicenda che mina la credibilità e la missione non di una parte politica, ma delle intere istituzioni europee”.

Benifei non si è limitato a promettere che “prenderemo ogni iniziativa per far emergere la verità”, ma si è spinto più avanti auspicando che il Parlamento europeo possa avere il potere di iniziativa legislativa che attualmente compete solo alla Commissione europea, il vero ‘governo’ dell’UE.

Questo potere di iniziativa per l’Europarlamento è stato chiesto a più riprese dai cittadini europei nel dibattito sul Futuro dell’Europa. Noi al Parlamento europeo “dobbiamo pretendere di più – incita Benifei – e avere un maggiore diritto di iniziativa” perché “è inconcepibile che un Parlamento europeo non abbia il diritto di proporre le leggi” e promette che “presenteremo una relazione che chiederà di ribilanciare i poteri del PE: ce lo hanno chiesto i cittadini”.

Certo una tale rivoluzione richiederà la revisione dei Trattati europei ma “è ora il momento di andare fino in fondo per salvare la nostra democrazia da interessi personali”. E ha promesso che il Parlamento attiverà per la prima volta nella sua storia una convenzione per approfondire e modificare i Trattati dell’Unione con l’abolizione del diritto di veto. “Bisogna decidere insieme con chi vuole andare avanti per costruire insieme una vera Unione europea” grazie ad un maggiore coordinamento tra tutti i Paesi europei.

Certo, conclude Benifei, “questi sono momenti drammatici. Siamo sotto attacco” come ha detto la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e bisogna “fare quadrato” per punire chi mette in pericolo l’Europa e portare invece avanti i progetti europei. “La nostra democrazia non è in vendita” ha concluso, auspicando la creazione di un organismo che difenda la trasparenza e lotti contro le ingerenze che mettono a rischio la nostra democrazia e rivendicando il ruolo del Parlamento europeo nel rispetto dei diritti umani e del lavoro e dichiarando ‘tolleranza zero’ per il Qatargate .