Quando il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha indossato un casco con i colori della bandiera LGBTI Pride Progress durante il Gran Premio di debutto del Qatar, questo fine settimana ha sfidato più del fallimento dello Stato del Golfo nel riconoscere i diritti.

Lo stesso farà la Danish Football Union (DBU), l’organo di governo del calcio danese, che ha annunciato che i suoi sponsor commerciali avevano accettato di cedere spazio sui kit di allenamento per consentire messaggi critici sul trattamento del Qatar nei confronti dei lavoratori migranti.

Il sindacato ha affermato che ridurrà anche il numero di viaggi in Qatar della squadra danese che si è già qualificata per la Coppa del Mondo 2022 per evitare attività commerciali che promuovono gli eventi dei padroni di casa della Coppa del Mondo.

La posizione di Hamilton e del sindacato danese mette in discussione il successo dell’uso dello sport da parte del Qatar come pilastro della sua strategia di soft power. Inoltre, mette a nudo l’incapacità o la riluttanza della rete televisiva statale Al Jazeera a riferire in modo critico sul Qatar.

Sfida ulteriormente l’affermazione degli amministratori sportivi internazionali secondo cui lo sport e la politica sono separati, così come il loro divieto di espressioni politiche negli impianti sportivi. A suo merito, il sito Web della Formula 1 ha mostrato che Hamilton ha vinto la gara del Qatar con il suo casco dimostrativo.

Hamilton e le proteste del sindacato danese sollevano ulteriormente interrogativi sulla natura e sull’impatto del dibattito decennale sul Qatar sulla scia della sua vincita nel dicembre 2010 dei diritti di hosting del 2022.

Evidenzia anche un complicato dibattito sul modo migliore per accogliere i diritti delle minoranze religiose e di genere nei paesi che legalmente rifiutano di riconoscere tali diritti. C’è spesso merito su entrambi i lati dell’argomento. Nel caso delle persone LGBTI, questi Paesi spesso criminalizzano l’orientamento della minoranza ma non applicano la legge finché la minoranza rimane discreta.

Il fragile equilibrio è tra il diritto di principio di una minoranza al riconoscimento e alla protezione legale e un approccio de facto vivi e lascia vivere inteso ad evitare una situazione in cui l’opinione pubblica si rivolge alla minoranza e i suoi membri vedono le loro circostanze peggiorare anziché migliorare.

L’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA World) ha osservato nel suo rapporto del dicembre 2020 sull’omofobia sponsorizzata dallo Stato che le interpretazioni religiose della legge del Qatar potrebbero consentire la condanna a morte dei gay. Ha inoltre affermato che altri articoli prevedono condanne fino a dieci anni di carcere.

I critici accusano che il tentativo del Qatar e di stati che la pensano allo stesso modo di ostacolare la discussione consente situazioni in cui le persone gay non sono protette dalla discriminazione e da situazioni e incontri socialmente ostili.

“Sebbene non siano stati segnalati casi di pena di morte applicata per attività sessuali consensuali omosessuali in Qatar a partire da ottobre 2020, ci sono testimonianze locali che indicano che le persone LGBTI che vivono in Qatar affrontano un contesto estremamente ostile”, afferma il rapporto.

Il rapporto ha implicitamente riconosciuto il dilemma nel cercare di garantire i diritti LBGTI in modo da non svantaggiare ulteriormente il gruppo nei paesi in cui l’opinione pubblica e il governo si oppongono alla legalizzazione.

Majid Al-Qatari, pseudonimo di un gay del Qatar, ha suscitato indignazione nel 2011 scrivendo un articolo che descrive cosa significa essere omosessuale nello stato del Golfo. Il signor Al-Qatari ha notato che molti avevano lodato l’attacco a un bar gay a Orlando, in Florida, quell’anno descrivendo i gay come “persone maledette da Dio”.

“È molto stridente vivere qui; è traumatizzante vedere che sei la causa dell’angoscia dei tuoi genitori, che stai facendo vergognare la tua famiglia. È un assalto costante e mi sta uccidendo. Ha causato danni irreparabili alla mia salute mentale. Non avrei scelto di essere nato in un posto dove la mia vita equivale alla mia morte. Non c’è nessuna prospettiva o futuro per me qui, nessuna normalità”, ha detto Al-Qatari.

L’assegnazione dei diritti di ospitare i Mondiali al Qatar nel 2022 potrebbe non aver migliorato in modo significativo la condizione dei gay, ma potrebbe aver contribuito a prevenire un peggioramento. Ha anche interrotto il sostegno del Qatar a una proposta kuwaitiana di vietare agli stranieri LGBTI di ottenere un impiego in una delle sei monarchie del Golfo.

L’assegnazione ha innescato un significativo miglioramento legale dei diritti e delle condizioni del lavoro migrante in Qatar, che rappresenta la stragrande maggioranza della popolazione del paese. Tuttavia, The Guardian questa settimana ha riferito che le modifiche legali erano una cosa, un’implementazione efficiente, un problema perenne in Qatar, un’altra.

Allo stesso modo, il gruppo per i diritti umani Amnesty International ha accusato la scorsa settimana che le riforme del lavoro erano in stallo. Ha accusato le autorità del Qatar di “compiacimento” nell’applicazione delle leggi e ha affermato che ciò ha portato a un riemergere dei peggiori elementi del sistema kafala

Inoltre, il Qatar ha represso coloro che denunciano abusi e scarsa o mancata attuazione delle riforme che si sono fermate prima di smantellare l’oneroso sistema di sponsorizzazione o kafala del paese. Il sistema fa dipendere i lavoratori dal loro datore di lavoro per il riconoscimento dei loro diritti.

Il Qatar ha negato le accuse.

Tuttavia, la sua rete Al Jazeera, il cui servizio in lingua inglese è stato elogiato per la sua professionalità, non è riuscita a riferire né sul signor Hamilton né sulle proteste del sindacato danese per quanto chi scrive può accertare. La rete ha mostrato il pilota di F1 che indossava il suo casco Pride Progress ma non ha fatto alcun riferimento a ciò che rappresentava. Al Jazeera English compete a livello internazionale alla pari con BBC e CNN.

Il Qatar avrebbe probabilmente beneficiato di più se la rete fosse stata in grado di illuminare non solo una luce positiva ma anche critica sui preparativi per la Coppa del Mondo e sulle relative questioni sociali. Per essere onesti, Al Jazeera negli anni ha riferito in varie occasioni sulle condizioni di lavoro in Qatar, ma ha anche spesso dato un passaggio alla vicenda

Sebbene gran parte delle critiche alla pratica del lavoro in Qatar e alla discriminazione contro i gay siano giustificate, è anche vero che pregiudizi, pregiudizi e uva acerba hanno spesso allacciato il dibattito nell’ultimo decennio. Inoltre, la discussione è stata in parte guidata dalla controversia sull’integrità della candidatura per la Coppa del Mondo del Qatar e dalla volontà dello stato del Golfo di investire molto più dei suoi concorrenti per vincere i diritti di hosting e organizzare il torneo.

Tralasciando il pregiudizio basato su dimensioni, eredità e clima che a volte aveva sfumature islamofobiche, il dibattito non è riuscito a riconoscere che, a differenza di altri organizzatori di tornei, la strategia sportiva del Qatar non era semplicemente intesa a rafforzare il marchio nazionale.

La strategia faceva parte di uno sforzo di soft power molto più ampio che mira a garantire che la comunità internazionale abbia interesse a venire in soccorso del Qatar in caso di emergenza, proprio come ha fatto nel 1991 quando ha costretto le truppe irachene a ritirarsi dal Kuwait. Con una cittadinanza di soli 300.000 abitanti, il Qatar non può difendersi da un attacco convenzionale, indipendentemente dalla quantità di armi sofisticate che acquisisce.

La strategia di soft power del Qatar prevede, oltre allo sport, una politica estera veloce e guidata dalla mediazione; la creazione di una compagnia aerea e di un hub di traffico aereo di livello mondiale; ospitare la più vasta base militare statunitense in Medio Oriente; sponsorizzazione di musei ed eventi artistici di alto profilo; e acquisizione di immobili accattivanti e investimenti in blue chip multinazionali.

La volontà di Hamilton e dell’associazione calcistica danese di sfidare pubblicamente le politiche del Qatar suggerisce che l’impatto del soft power della Coppa del Mondo è stato meno efficace del suo ruolo molto lodato nel ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Questo è vero almeno per l’opinione pubblica occidentale, i cui sentimenti sono fondamentali per l’approccio del Qatar alla difesa e alla sicurezza.

Ultimo ma non meno importante, come la stessa offerta del Qatar, le proteste degli atleti evidenziano che il rapporto incestuoso tra sport e politica è scritto nel DNA degli sport d’élite. Suggerisce anche che atleti e giocatori, come in casi passati legati al conflitto israelo-palestinese, sono diventati più disposti a usare lo sport come piattaforma per difendere le proprie convinzioni.

Hamilton si è già impegnato a ripetere la sua prestazione di protesta nella gara di Jeddah F1 in Arabia Saudita tra poche settimane.