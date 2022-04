Questo è l’anno del Qatar per dare il meglio di sé.

Uno dei principali produttori di gas naturale, il piccolo stato del Golfo è sotto la lente d’ingrandimento poiché entra nella fase finale di ospitare la Coppa del Mondo 2022 entro la fine dell’anno ed emerge come una potenziale parte degli sforzi per ridurre la dipendenza europea dall’energia russa.

A conti fatti, il Qatar sembra aver già avuto successo, tanto da solo quanto con l’aiuto dei suoi ex detrattori nel Golfo e altrove nel mondo arabo, compresi gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita.

Negli ultimi dieci anni, gran parte dell’attenzione si è concentrata sui diritti dei lavoratori nello stato del Golfo a seguito dell’assegnazione da parte dell’organismo mondiale di calcio FIFA dei diritti di hosting della Coppa del Mondo 2022 al Qatar nel 2010.

Il Qatar rimane oggetto di critiche da parte dei gruppi per i diritti umani, nonostante l’attuazione di riforme di vasta portata della sua kafala o del sistema di sponsorizzazione del lavoro che a lungo hanno messo i lavoratori alla mercé dei loro datori di lavoro.

La critica è radicata nella debole attuazione delle riforme da parte dello Stato del Golfo; un sistema giudiziario problematico; un processo decisionale centralizzato e dall’alto verso il basso; e cattiva gestione della Coppa del Mondo e degli incidenti legati allo sport.

Nell’ultimo incidente, il quotidiano The Guardian, un pilastro della copertura critica della Coppa del Mondo del Qatar, ha riferito che i lavoratori migranti, la maggioranza della popolazione, hanno pagato collettivamente miliardi di dollari in tasse di reclutamento illegale nell’ultimo decennio. Il Qatar ha bandito l’onere di tasse di assunzione sui lavoratori migranti come parte delle sue riforme.

Il Qatar ha aperto centri di reclutamento in otto paesi fornitori di manodopera per garantire che il reclutamento soddisfi gli standard etici in linea con le raccomandazioni formulate da uno studio della Qatar Foundation. I centri hanno ridotto il rischio di modifica unilaterale delle condizioni di lavoro nei contratti dei lavoratori, ma non sono stati in grado di frenare il livellamento delle tasse di assunzione.

Per compensare la loro incapacità, il Supreme Committee for Delivery & Legacy, l’organizzatore della Coppa del Mondo del Qatar, ha obbligato le aziende con cui ha appaltato a rimborsare le tasse senza che i lavoratori debbano fornire la prova del pagamento. Finora le aziende si sono impegnate a rimborsare circa 28,5 milioni di dollari a circa 49.000 lavoratori, di cui 22 milioni di dollari sono già stati pagati.

È un passo che il governo potrebbe applicare a livello nazionale con relativa facilità nel tentativo di dimostrare sincerità e, soprattutto, contrastare le critiche. Allo stesso modo, in risposta alle denunce sollevate da gruppi per i diritti umani e altri, il governo potrebbe anche offrire di risarcire le famiglie dei lavoratori che muoiono nei cantieri. Nessuna di queste misure intaccherebbe i budget del Qatar, ma guadagnerebbe un’incommensurabile benevolenza allo Stato del Golfo.

“I lavoratori migranti feriti o le famiglie di coloro che sono morti durante la preparazione della Coppa del Mondo dovrebbero essere assistiti”, ha affermato Lise Klaveness, la neoeletta presidente della Federcalcio norvegese, al Congresso FIFA di questa settimana a Doha.

Il commovente discorso della signora Klaveness ha suscitato un’ardente risposta dal segretario generale del Comitato Supremo Hassan Al-Thawadi. “Non cerchiamo conferme. L’eredità viene consegnata mentre parliamo. Abbiamo mostrato al mondo cosa può fare l’hosting di tornei”, ha affermato Al-Thawadi.

Tuttavia, il Qatar non si è fatto alcun favore nella gestione del caso di Abdullah Ibhais, un dirigente delle comunicazioni del Comitato supremo giordano-palestinese, che si è opposto a dare una svolta allo sciopero dei lavoratori migranti, compresi alcuni assegnati a progetti legati alla Coppa del Mondo . I lavoratori erano in sciopero perché i loro salari non erano stati pagati.

Il signor Ibhais è stato successivamente accusato di aver divulgato segreti di stato e di aver aggiudicato una gara sui social media a un offerente turco in cambio della cittadinanza turca. Afferma di essere stato costretto a firmare una confessione e inizialmente gli è stato negato l’accesso a un avvocato.

Il signor Ibhais è stato condannato a cinque anni di carcere sulla base di prove che, secondo Human Rights Watch, erano “vaghe, circostanziali e in alcuni casi contraddittorie”. Tuttavia, una corte d’appello ha successivamente ridotto la sua condanna a tre anni di reclusione.

In una dichiarazione, il Comitato Supremo ha insistito sul fatto che le accuse contro il signor Ibhais avevano “merito. Il comitato ha sostenuto che l’affermazione secondo cui le accuse costituiscono una retribuzione per “aver sollevato questioni relative al benessere dei lavoratori è assolutamente falsa”.

In contrasto con le questioni ricorrenti sui diritti che gettano un’ombra sulla Coppa del Mondo del Qatar, il Qatar ha ottenuto una notevole buona volontà durante il boicottaggio diplomatico ed economico di 3,5 anni guidato dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Arabia Saudita progettato per costringere lo stato del Golfo a sottomettersi alla volontà dei suoi detrattori.

Percepito come il perdente di fronte a richieste che di fatto lo avrebbero privato della sua indipendenza, il Qatar è stato lodato per la sua resilienza e fermezza che alla fine hanno convinto gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita a porre fine al boicottaggio nel gennaio 2021.

Da allora, il Qatar è stato premiato per il suo ruolo chiave nell’assistere gli Stati Uniti nel suo pasticciato ritiro dall’Afghanistan, con gli Stati Uniti che lo hanno nominato come “maggiore alleato non NATO”.

Il Qatar è l’unico stato del Golfo a godere di tale status. Classifica il Qatar tra i più stretti alleati degli Stati Uniti insieme ad Australia e Giappone e apre le porte a più esercitazioni militari congiunte e potenziali vendite di armi.

La nomina assume ulteriore significato in un momento in cui gli stati del Golfo sono preoccupati per gli sforzi degli Stati Uniti per modificare e ridurre i loro impegni di sicurezza nella regione e concludere un accordo con l’Iran per rilanciare l’accordo nucleare del 2015 che ha frenato il programma nucleare della Repubblica islamica.

L’accordo eliminerebbe molte sanzioni statunitensi contro l’Iran e lo riporterebbe all’ovile internazionale senza affrontare il programma iraniano sui missili balistici e il sostegno alle milizie in Libano, Iraq e Yemen, questioni che sono le principali preoccupazioni per l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e Israele.

Nel frattempo, il Qatar ha guadagnato punti nella crisi ucraina nonostante abbia mantenuto le sue linee aperte a Mosca e si sia astenuto dall’adottare sanzioni statunitensi ed europee contro la Russia.

Contrariamente all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, che hanno rifiutato le richieste degli Stati Uniti di aumentare la produzione di petrolio per fermare la spirale dei prezzi fuori controllo, il Qatar ha avviato colloqui con Germania, Francia, Belgio e Italia su forniture di gas naturale liquefatto a lungo termine che potrebbero aiutare L’Europa riduce la sua dipendenza dall’energia russa.

“Per gli Stati Uniti, ora si tratta solo del Qatar e dell’essere amici del Qatar. E i tuoi alleati che sono stati al tuo fianco per anni?” si lamentò un funzionario saudita, chiaramente sconvolto dal fatto che il Qatar stesse riuscendo dove il regno aveva fallito.

“I qatarioti si trovano in una posizione unica come attore fidato per uno spettro di attori quasi impareggiabile, dalla Casa Bianca ai talebani all’Iran ai consumatori di gas europei”, ha affermato lo studioso del Medio Oriente Adel Hamaizia.

Tutto sommato, il Qatar, in molti modi, ha già dato il meglio di sé.

Ciononostante, i gruppi per i diritti umani considereranno il tratto finale della Coppa del Mondo in programma per la fine dell’anno come un’opportunità per aumentare la pressione sullo Stato del Golfo affinché affronti le loro restanti preoccupazioni.

Il tratto finale non è solo un’opportunità per gli attivisti. È anche un’opportunità per il Qatar di dare il meglio di sé su questioni lavorative che già riconosce e su cui ha fatto progressi significativi.