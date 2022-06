Quando la leggenda del calcio egiziano Mohammed Aboutreika si è espresso contro l’omosessualità alla fine del 2021, ha toccato un nervo scoperto nel mondo musulmano.

Il colpo per occhio tra Aboutreika e i sostenitori dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) ha messo a nudo un divario enorme.

Per Aboutreika e molti altri nel mondo musulmano, il problema è aderire ai loro valori e rifiutare i tentativi di imporre i valori degli altri.

Per i sostenitori dei diritti LGBT e gli appassionati di calcio LGBT, la posta in gioco più immediata è il diritto delle persone LGBT a partecipare ai Mondiali del Qatar 2022 senza timore di discriminazioni o invischiamenti legali a causa della loro sessualità.

A lungo termine, si tratta di garantire il riconoscimento dei diritti LGBT, inclusa l’accettabilità sociale, l’inclusività e la non discriminazione.

Risolvere il problema immediato potrebbe essere una questione spinosa. Tuttavia, può anche aprire un percorso verso ciò che è realisticamente realizzabile a medio termine.

La realtà è che ciò che può essere realisticamente possibile è nel migliore dei casi simile all’applicazione del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ai gay nell’esercito americano della regola ‘non chiedere, non dire’ o al principio de facto dell’Indonesia “vivi e lascia vivere” .

Potrebbe non essere soddisfacente, ma potrebbe essere l’unica cosa che, per ora, è possibile senza mettere a rischio le comunità LGBT provocando l’ostilità pubblica e il contraccolpo.

A dire il vero, i regimi autocratici mediorientali come l’Arabia Saudita e l’Egitto spesso prendono di mira le comunità LGBT per scopi politici interni. Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti, forse la società socialmente più liberale del Medio Oriente, hanno recentemente fatto marcia indietro sulle questioni legate alle LGBT.

Il trucco nella campagna per i diritti LGBT è evitare di fare il gioco degli autocrati pur mantenendo la pressione.

È improbabile che il semplice tentativo di imporre il riconoscimento produca risultati. Invece, una strategia più realistica è escogitare modi per stimolare il dibattito nei Paesi a maggioranza musulmana e incoraggiare il cambiamento sociale dal basso verso l’alto per garantire il consenso del pubblico.

Ciò ha funzionato in una certa misura poiché i gruppi per i diritti umani e i sindacati hanno utilizzato la Coppa del Mondo per fare pressione sul Qatar affinché apportasse modifiche al suo regime di lavoro. I diritti LGBT rientrano in una categoria diversa e si riferiscono più direttamente, a torto o a ragione, ai precetti religiosi percepiti.

Pertanto, ciò che ha funzionato con i diritti dei lavoratori, anche se i gruppi per i diritti umani vorrebbero vedere riforme di più ampia portata, è improbabile che produca risultati simili quando si tratta di diritti LGBT.

“Le lobby a favore di una vasta forza lavoro migrante, che è stata storicamente soggetta a pratiche di sfruttamento brutale, ha prodotto risultati tangibili… Ma c’è ancora molta strada da fare prima dei diritti di una forza lavoro principalmente dell’Asia meridionale, di alcuni dei più poveri del mondo paesi, sono adeguatamente salvaguardati”, ha osservato The Guardian.

Il documento sosteneva le proposte di gruppi per i diritti umani e sindacati britannici per l’istituzione in Qatar di centri per i lavoratori migranti, che offrissero consulenza, supporto e rappresentanza al posto di un sindacato e un risarcimento per i parenti dei lavoratori morti mentre erano impiegati nel mondo Progetti di opere pubbliche legate alla Coppa.

Andando all’estremo, l’Arabia Saudita, nel mezzo di una spinta per incoraggiare il turismo, questo mese ha lanciato ‘incursioni arcobaleno’ nei negozi che vendono giocattoli e accessori per bambini.

Le autorità hanno preso di mira abbigliamento e giocattoli, inclusi fermagli per capelli, pop-it, t-shirt, fiocchi, gonne, cappelli e matite colorate “che contraddicono la fede islamica e la morale pubblica e promuovono i colori omosessuali che prendono di mira le giovani generazioni”, ha affermato un commerciante funzionario del ministero.

In precedenza, il regno, come gli Emirati Arabi Uniti, aveva bandito Lightyear, una produzione animata Disney e Pixar, a causa di una scena di un bacio tra persone dello stesso sesso, e Doctor Strange in the Universe of Madness della Disney, in cui un personaggio si riferisce alle sue “due mamme”.

Il divieto degli Emirati Arabi Uniti sembrava contraddire l’annuncio del governo alla fine del 2021 che avrebbe posto fine alla censura dei film. L’Ufficio di regolamentazione dei media del paese ha affermato che avrebbe invece introdotto una politica di classificazione degli spettatori di età superiore ai 21 anni. Tuttavia, ciò non era evidente quando l’ufficio ha twittato un’immagine di Lightyear, barrata con una linea rossa.

Human Rights Watch ha ripetutamente accusato la polizia egiziana e gli ufficiali dell’Agenzia per la sicurezza nazionale di “arrestare arbitrariamente” persone LGBT e “detenerle in condizioni disumane, sottoporle sistematicamente a maltrattamenti, inclusa la tortura, e spesso incitare i compagni detenuti ad abusarne.

Con la Coppa del Mondo a pochi mesi di distanza, il Qatar è coinvolto in un Catch-22. In un Paese in cui i pochi gay disposti a parlare apertamente descrivono un ambiente di discriminazione sociale e legale, le autorità del Qatar vorrebbero vedere le finali della Coppa del Mondo come un intermezzo di ‘vivi e lascia vivere’.

I funzionari del Qatar hanno insistito negli ultimi anni sul fatto che i fan LGBT sarebbero stati i benvenuti durante la Coppa del Mondo, ma dovrebbero rispettare le norme che disapprovano le espressioni pubbliche di affetto indipendentemente dall’orientamento sessuale.

Paul Amann, il fondatore del club dei tifosi LGBT del Liverpool FC Kop Outs, ha incontrato nel 2019 gli organizzatori della Coppa del Mondo del Qatar prima di recarsi a Doha con suo marito per valutare la situazione.

“Sono molto soddisfatto che il loro approccio sia quello di fornire un’etica “tutti sono i benvenuti” che include il rispetto, anche se attraverso la privacy. Non sono sicuro che le bandiere arcobaleno in generale saranno mai accettate “nel paese”, ma forse negli stadi”, ha detto il signor Amann al suo ritorno.

Aboutreika ha messo in discussione il Qatar quando ha affermato nel novembre 2021 che “il nostro ruolo è resistere a questo fenomeno, l’omosessualità, perché è un’ideologia pericolosa e sta diventando cattiva, e le persone non se ne vergognano più. Loro (la Premier League) ti diranno che l’omosessualità è diritti umani. No, non sono i diritti umani; in effetti, è contro l’umanità”.

Il parlamento del Qatar e i media allineati allo stato, gli imam nelle moschee saudite, i diplomatici sauditi e Al-Azhar, la cittadella della cultura islamica al Cairo, si sono mobilitati per ribadire la condanna di Aboutreika nonostante le sue presunte tendenze islamiste.

Le osservazioni di Aboutreika erano in risposta al calciatore gay australiano Josh Cavallo che ha rianimato il dibattito sulla sessualità quando ha dichiarato che avrebbe avuto paura di giocare ai Mondiali del Qatar a causa del divieto dell’omosessualità da parte dello stato del Golfo e delle dure sanzioni legali che vanno dalla fustigazione alla lunga pene detentive.

Uno dei pochi giocatori a discutere pubblicamente della sua sessualità, Cavallo ha espresso la sua preoccupazione un mese dopo essersi dichiarato gay e ha reso noto che altri calciatori avevano espresso in privato timori simili.

Ciò che è evidente nel dibattito sulla sessualità è che poche persone, se non nessuna, saranno convinte dalle argomentazioni sollevate dalla parte opposta in quello che equivale a un dialogo tra sordi. Entrambe le parti del divario sentono profondamente le loro posizioni.

Per i sostenitori dei diritti LGBT, la sfida è sviluppare strategie che possano contribuire al cambiamento piuttosto che insistere su un percorso che è più idoneo ad approfondire le linee di scontro piuttosto che produrre risultati per le persone di cui si tratta veramente: la comunità LGBT.