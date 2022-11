Qatar 2022: come l’emirato è riuscito a posizionarsi sulla scena internazionale

Come ha fatto uno Stato “giovane” – indipendente solo dal 1971 – e privo di ogni classico attributo di potere, a diventare nel giro di pochi anni un attore internazionale di primo piano, su cui vengono puntati i riflettori del mondo intero mentre si prepara a ospitare la Coppa del Mondo FIFA?

Per comprendere la traiettoria spettacolare del Qatar, vale la pena esaminare le strategie di politica estera che ha impiegato, principalmente l’alleanza con le maggiori potenze, la pratica dell'”hedging” (un approccio consistente nel mantenere buoni rapporti con tutti gli attori della comunità internazionale, ignorando le differenze che alcuni possono avere tra di loro), e “diplomazia di nicchia”.

Se questa politica estera mirava principalmente a garantire la sovranità dell’emirato, fu presto messa al servizio di un’eccessiva ricerca di potere, favorita da un indebolimento della leadership tradizionale nel mondo arabo.

Il Qatar è quindi riuscito gradualmente ad elevarsi alla ribalta della scena regionale, non senza suscitare critiche, anche da parte dei suoi vicini.

I primi 25 anni di esistenza all’ombra di Riyadh

Protettorato britannico dal 1916 al 1968, Qatar – piccolo emirato nella penisola arabica con una superficie di 11.571 km 2(circa quella dell’Île de France, per fare un paragone) e popolato oggi da circa 2,5 milioni di persone , di cui appena il 10% sono qatarioti, gli altri residenti sono lavoratori stranieri – ha un solo confine terrestre, che è più controverso: con l’immensa Arabia Saudita, quasi duecento volte più estesa.

Dopo la sua indipendenza nel 1971, il paese si è evoluto per quasi 25 anni all’ombra di Riyadh.

A quel tempo, diversi fattori rappresentavano minacce reali alla sua esistenza. Innanzitutto una delicata situazione geopolitica, aggravata dalle dispute di confine con Bahrain e Arabia Saudita .

Poi, anche le sue risorse naturali, certamente abbondanti, si rivelano un pericolo, perché possono stuzzicare gli appetiti dei suoi vicini, soprattutto dell’Iran. Il Qatar infatti condivide con quest’ultimo la più grande sacca di gas al mondo, il North Dome/South Pars, che si estende per 9.700 km 2 , di cui 6.000 km 2nelle acque del Qatar.

Per evitare tensioni, Doha si sforza di mantenere buoni rapporti con Teheran, ignorando certe dichiarazioni minacciose o segnalando con discrezione certe infiltrazioni dei suoi trivellatori nelle sue acque. Man mano che il giacimento si sviluppa, sembra essere la condizione per lo sviluppo del Qatar, aumentando paradossalmente la sua vulnerabilità. Qualsiasi grande antagonismo con l’Iran sarebbe distruttivo per la sua economia, il cui 90% delle entrate proviene dagli idrocarburi. Il governo è debitore verso banche e Stati internazionali con i quali ha firmato contratti per finanziare gli impianti necessari alla liquefazione e al trasporto del gas. L’emirato è quindi ben lungi dall’avere la generosità finanziaria che ha oggi.

Il suo esercito è modesto, il piccolo paese preferisce adottare una politica di sequela nei confronti dell’Arabia Saudita. Inoltre, nei primi anni della sua esistenza, era molto scarsamente popolata (500.000 abitanti nel 1995).

Dal 1972 al 1995 il Qatar è stato governato da Khalifa Ben Hamad Al Thani. Come è consuetudine in questo Paese, è salito al trono destituendo il suo predecessore, Ahmad bin Ali Al Thani, che è stato l’effimero primo sovrano dell’emirato indipendente. Centralizza il potere, colloca i suoi parenti in posizioni chiave, conduce certamente politiche sociali, ma sperpera gli introiti dell’affitto. Così nel 1991, 54 notabili gli inviarono una petizione chiedendo riforme, soprattutto legislative. Delega molti affari a suo figlio Hamad, che nominò principe ereditario all’inizio del suo regno. Quest’ultimo non mancherà di rovesciarlo nel 1995. Lavorerà quindi per assicurarsi il proprio regno fondando istituzioni di governo, adottando a Costituzione e codificando le regole di successione, prima di cedere il controllo nel 2013 al figlio Tamim ben Hamad Al Thani, ancora oggi alla guida del Paese.

Gli anni ’90 e l’alleanza con Washington

La prima guerra del Golfo, nel 1990-1991, è stata una svolta storica per i paesi del Golfo. In particolare, avrà un forte impatto sui rapporti tra Doha e Washington. Con l’invasione irachena del Kuwait, il Qatar si rende conto della propria vulnerabilità e della facilità con cui uno dei suoi potenti vicini potrebbe annetterlo. Considera l’ombrello di sicurezza americano l’unica vera garanzia di sopravvivenza.

L’emirato è quindi più vicino agli Stati Uniti e gli viene offerta piena protezione a diverse condizioni. Ad esempio, la creazione di un accordo di cooperazione per la difesa che consenta il preposizionamento di truppe e attrezzature militari sul suo territorio. Oppure dare un posto preponderante alle compagnie americane per lo sfruttamento del gas.

Il Paese sta gradualmente emergendo come un alleato regionale privilegiato degli americani, soprattutto dopo la rivoluzione di palazzo del 1995, alla quale Washington ha indubbiamente dato il suo consenso. Entra così in concorrenza diretta con l’Arabia Saudita, con la quale le relazioni tese si sono spinte fino alla rottura diplomatica tra il 2002 e il 2008. Sarà nuovamente isolato dai suoi vicini tra il 2017 e il 2019. Questi ultimi, infatti, gli rimproverano un forte coinvolgimento nella “primavera araba”, in particolare attraverso il suo canale Al Jazeera, il suo sostegno ai Fratelli Musulmani percepiti come fattori di destabilizzazione dei poteri in carica, e il suo compiacimento nei confronti l’Iran.

Se Hamad Bin Khalifa Al Thani cerca soprattutto di assicurarsi la sovranità del suo Paese puntando fermamente sugli Stati Uniti, non intende puntare tutto su questa alleanza: il Qatar sta moltiplicando le partnership, al punto da affermarsi abbastanza rapidamente come paese protagonista nel concerto delle nazioni. Doha, infatti, opta per una politica di ‘copertura’ , che consiste nel mantenere buoni rapporti con gli attori avversari per ridurre i possibili rischi a lungo termine.

‘Copertura’ e ‘diplomazia di nicchia’

Mutuato dal lessico della finanza, questo termine designa, nelle relazioni internazionali, uno specifico modello di comportamento, diverso dagli atteggiamenti estremi di allineamento e contenimento.

Hedging invita all’adozione di una posizione equilibrata volta a mantenere buoni rapporti con tutti gli Stati, soprattutto i più potenti. Questo approccio consente ai “piccoli” di acquisire influenza per promuovere la loro autonomia politica. Tra gli altri esempi, ricordiamo che l’emirato ospita dal 1996 un ufficio commerciale israeliano mentre sostiene gli Hezbollah libanesi che combattono Tel Aviv. Allo stesso modo, ospita sul suo territorio l’ USCENTCOM, una colossale base militare americana… ospitando, o avendo ospitato, i Fratelli Musulmani e rappresentanti dei Talebani . Questo vale anche per il Qatar per le accuse di sostegno al terrorismo, già mosse fin dalle apparizioni esclusive di Bin Laden sul canale qatarino Al Jazeera all’indomani dell’invasione dell’Afghanistan nel 2001. L’emirato era infatti riuscito a forgiare un’immagine di Paese che difende tutti i musulmani, qualunque siano le loro differenze, pur rimanendo aperti all’Occidente. Fa quindi dell’Islam uno strumento politico che gli permette di intervenire su diverse scene dall’Indonesia attraverso il Sudan fino alla periferia francese.

Infine, il Qatar sta sviluppando una diplomazia di nicchia , strategia privilegiata dai piccoli stati e dalle medie potenze. Si concentra su campi di azione ben definiti , portando lì tutte le sue risorse per ottenere altrettanti ritorni, oltre che un ampio riconoscimento internazionale.

Attraverso una diplomazia di nicchia, Doha sta forgiando un’immagine di marca nazionale e una visibilità internazionale. Il Qatar cerca di acquisire una reputazione di Stato neutrale, amico di tutti, “buon cittadino internazionale”, moderno, aperto all’Occidente pur rimanendo fedele alla sua identità arabo-musulmana.

Terzo detentore di risorse di gas al mondo e primo esportatore di gas naturale liquefatto, l’emirato ha oggi uno dei PIL più alti al mondo. A titolo indicativo si passa dagli 8,1 miliardi di dollari del 1995 ai 44,5 miliardi del 2005 per superare i 100 miliardi del 2010. Ciò è possibile principalmente grazie al suo fondo di investimento sovrano fondato nel 2005, la Qatar Investment Authority (QIA) .

Investe massicciamente all’estero, in particolare nelle maggiori capitali. La crisi finanziaria del 2008 ha quindi costituito un’occasione per rendersi indispensabili, consolidando inoltre le proprie alleanze.

Educazione (con la Qatar Foundation ), sport (con l’acquisto del Paris Saint-Germain, la trasmissione di tanti eventi tramite il canale Bein Sports e ovviamente i prossimi Mondiali), cultura (con i tanti prestigiosi musei, le mostre del grandi artisti o l’acquisto di quadri da parte di maestri ), le mediazioni (in Libano , nel Darfur o più recentemente tra Stati Uniti e talebani ), e anche il canale di notizie Al Jazeera , sono altrettante nicchie che sfrutta per affermarsi. Quest’ultima è qualificata più esplicitamente da un cablogramma di Wikileaks come “strumento diplomatico” al servizio degli interessi di Doha.

Accuse e critiche di corruzione

Non mancano dunque i contraccolpi dell’attivismo qatariota, che è più sopravvalutato. Il Qatar è spesso accusato di aver preso parte a casi di corruzione. Lo abbiamo visto, in particolare con la sua assegnazione dei Mondiali, attualmente oggetto di numerosi appelli al boicottaggio.

Le critiche al trattamento dei lavoratori stranieri che hanno costruito i suoi stadi , il costo ambientale , nonché l’organizzazione stessa della competizione di novembre e le restrizioni imposte ai tifosi stranieri che verranno sul sito sono tutti argomenti avanzati dai suoi detrattori.

La ricezione di questa competizione sembra essere di per sé governata da una forma di copertura. La potente leadership qatariota che ottiene l’organizzazione deve conciliare la sua scelta di aprirsi all’estero con una società molto conservatrice, dove la semplice commistione tra uomini e donne non è scontata e dove la religione detta legge nella vita quotidiana, a rischio di destabilizzare il regime.

Un modello per altri piccoli stati o un caso unico?

L’esempio del Qatar permette di interrogarsi sulla possibilità di evoluzione dei piccoli Stati sulla scena internazionale. Se una traiettoria così spettacolare non è impossibile, l’emergere “espresso” di questo paese rimane unico. Si spiega con la visione strategica della sua leadership, risorse finanziarie quasi illimitate e condizioni regionali e internazionali favorevoli. Il Qatar ha potuto acquisire il suo status di potenza regionale solo nella misura in cui i suoi interessi si sono fusi con quelli di altre potenze, in primis gli Stati Uniti.

Questo status di potere regionale è permanente? Nel caso del Qatar, la Coppa del Mondo rappresenta una grande sfida per il futuro. Ciò fungerà da catalizzatore per lo sviluppo di un’economia sportiva e contribuirà direttamente alla crescita e alla diversificazione.

Se si svolgerà con successo, nonostante l’attuale atmosfera deleteria , i benefici attesi non saranno solo legati al torneo, ma anche a vari investimenti e all’attrazione di aziende innovative, per non parlare dello sviluppo del turismo locale. Infine, poiché l’emirato conta su un continuo miglioramento della sua percezione all’estero, la sua capacità di organizzare l’evento più atteso al mondo costituisce di per sé un elemento di forza.