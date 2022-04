L’ultimo ciclo di negoziati tra Russia e Ucraina all’inizio di scorsa settimana ha portato a un cauto ottimismo in alcuni ambienti, ma è ancora troppo presto per parlare di un vero progresso verso la pace. Al contrario, tutte le indicazioni sul campo indicano i preparativi russi per nuove importanti offensive nell’Ucraina orientale e meridionale. Con l’esito della guerra ancora molto incerto, è fondamentale che i leader occidentali rimangano concentrati sull’obiettivo prioritario di facilitare la sconfitta decisiva di Vladimir Putin.

L’invasione russa dell’Ucraina è una sfida per l’intero ordine internazionale e non si può permettere che abbia successo nemmeno in parte. Piuttosto che perseguire l’illusione di una soluzione di compromesso, il mondo democratico deve cercare di imporre costi schiaccianti al Cremlino. In termini pratici, ciò significa attuare sanzioni economiche molto più severe fornendo al contempo all’Ucraina forniture di armi in forte aumento che consentiranno al Paese di finire il lavoro di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia.

Sebbene la guerra sia giunta al suo secondo mese, sembra esserci ancora una persistente mancanza di riconoscimento in molte capitali occidentali del fatto che l’Ucraina ha bisogno di ricevere quantità molto maggiori di armi senza ulteriore ritardo. È anche tempo di ripensare ai tipi di armi consegnate all’Ucraina. Fino a questo punto, l’attenzione si è concentrata sulle armi difensive e sul tipo di armi portatili necessarie per condurre un’insurrezione. Tuttavia, l’Ucraina ora ha bisogno di vincere una guerra convenzionale e richiede consegne su larga scala di armi offensive. Innanzitutto, ciò significa carri armati, artiglieria e sistemi di lancio multiplo.

Un popolare aneddoto bellico riassume l’assurdità della situazione attuale. I jolly ucraini affermano che il principale fornitore di armi del paese è ora la Federazione Russa, a causa della grande quantità di carri armati russi e altro equipaggiamento militare catturato dalle forze di invasione di Putin durante il primo mese di guerra. Come per tutte le buone battute, tali battute testimoniano anche l’amara verità che i partner dell’Ucraina non stanno facendo abbastanza per armare il Paese.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha recentemente offerto alcune informazioni sull’entità di questa carenza quando ha affermato che l’Ucraina utilizza tipicamente una settimana di consegne internazionali di armi in meno di 24 ore. Chiaramente, questo non è sostenibile in una lunga campagna contro una superpotenza militare.

Sulla base delle prove delle prestazioni dell’Ucraina durante il primo mese di guerra, i partner del Paese dovrebbero essere rassicurati sul fatto che ha senso fornire più armi. Secondo le valutazioni del Pentagono, l’Ucraina ha fatto un uso altamente efficiente dei missili Javelin forniti dagli Stati Uniti. Altre armi anticarro e antiaeree si sono dimostrate ugualmente efficaci nelle mani ucraine. L’Ucraina ha anche ripetutamente dimostrato la sua capacità di affrontare e sconfiggere le truppe russe, con la forza d’invasione di Putin che ha subito perdite catastrofiche sia in uomini che in macchine.

Nonostante le numerose argomentazioni a favore di un aumento delle spedizioni di armi in Ucraina, vi sono ancora forti segnali di esitazione. Ciò è in gran parte causato dai timori occidentali di lunga data di provocare Putin. Ricordo discussioni altrettanto esaurienti di alcuni anni fa sulla consegna dei primi Javelin statunitensi in Ucraina, che secondo i critici sarebbero stati visti da Mosca come “eccessiva escalation”. In realtà, niente ha più probabilità di provocare Putin in ulteriori escalation che lasciare l’Ucraina isolata e disarmata.

Altri critici dell’aumento delle spedizioni di armi in Ucraina sostengono che l’enfasi internazionale dovrebbe attualmente essere posta sul supporto umanitario piuttosto che militare. Questo è miope e non riesce a riconoscere che le due questioni non possono essere separate in modo significativo nel contesto dell’attuale conflitto. Fornendo all’Ucraina più armi, la comunità internazionale consentirà all’esercito ucraino di difendere la popolazione civile, costringere le truppe russe a ritirarsi e ridurre il flusso di rifugiati nell’Unione europea. In altre parole, il modo più rapido per porre fine alla crisi umanitaria è porre fine alla guerra.

L’Ucraina ha attualmente un disperato bisogno di decisioni politiche rapide nelle capitali occidentali per fornire al Paese un’ampia gamma di armi offensive. Questa è l’unica misura che può realisticamente fermare Putin in Ucraina. È inutile aspettarsi concessioni ucraine al tavolo dei negoziati per soddisfare la Russia. Tale pensiero è in realtà molto più probabile che incoraggi Putin, portando a ulteriori atti di aggressione internazionale in Ucraina e oltre.

Putin ha dimostrato con parole e fatti che il suo principale obiettivo bellico rimane la distruzione della sovranità ucraina e dell’identità nazionale ucraina. Insiste sul fatto che gli ucraini sono in realtà russi e rifiuta di accettare il diritto dell’Ucraina di esistere indipendentemente dalla Russia. Putin perseguirà questi obiettivi criminali fino a quando non verrà fermato. A meno che l’Occidente non fornisca all’Ucraina armi sufficienti in un futuro molto prossimo, potrebbe presto non esserci l’Ucraina da difendere.