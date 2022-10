Putin se ne sta andando?

Mentre le sconfitte russe in Ucraina sono aumentate nell’ultimo mese, sono aumentate anche le speculazioni sulla sopravvivenza del Presidente Vladimir Putin in carica, e il discorso a Washington e tra gli oppositori russi della necessità che l’Amministrazione Biden adotti il‘cambio di regime‘ come strategia aperta degli Stati Uniti.

Nel suo approccio a questa questione,l’Amministrazione Biden dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla questione del rapporto tra la composizione della leadership russa e la ricerca della fine della guerra in Ucraina.

Sarebbe davvero un’ottima cosa se Putin venisse sostituito. In effetti, dovrebbe dimettersi lui stesso.Forse lo farà e consegnerà l’incarico a un successore scelto, come ha fatto il Presidente Eltsin quando si è dimesso presto e ha nominato Putin come suo successore. Putin deve candidarsi per la rielezione all’inizio del 2024 e sembra probabile che questa volta dovrà affrontare un’opposizione molto seria e potrebbe dover ricorrere a massicci e palesi brogli, feroci repressioni o entrambi per vincere.

È fondamentale notare, tuttavia, che questa opposizione verrà non solo dagli oppositori della guerra, ma ancor più pericolosamente per Putin da nazionalisti estremisti che credono che la guerra debba essere condotta in modo più efficiente e spietato. Nelle ultime settimane, c’è stato un enorme aumento delle critiche al governo russo da questa area, anche da parte degli ex lealisti di Putin. Dopo l’attentato al ponte in Crimea e l’accusa di ‘terrorismo’ ucraino, la Russia ha risposto lanciando lunedì e martedì una raffica di attacchi missilistici contro le infrastrutture civili nelle città dell’Ucraina.

In conclusione: non vi è quindi alcuna garanzia che il successore di Putin sarà un miglioramento. Potrebbe essere peggio.

A prescindere dalle questioni morali e legali coinvolte nell’invasione dell’Ucraina, Putin è stato personalmente responsabile di una guerra che finora si è rivelata terribile per la Russia. All’inizio di quella guerra, Putin e la sua macchina di propaganda hanno fatto di tutto per ritrarre il Presidente come il ‘decisore’ (per citare un altro Presidente che ha lanciato una guerra disastrosa), e persino i suoi massimi ministri come semplici burattini. Ora non può sottrarsi alla responsabilità per le sconfitte che ne sono seguite, così come per i terribili errori e l’incompetenza che vi hanno contribuito. A parte ogni altra cosa, un regime fondato sui servizi di intelligence sembra particolarmente cattivo quando la sua intelligence risulta essere stata così completamente carente.

Altrettanto importante, la permanenza al potere di Putin è un ostacolo critico ai negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, che sempre più leader mondiali stanno dichiarando urgentemente necessari. Il Presidente Zelensky ha firmato un decreto in cui afferma formalmente che i colloqui con Putin sono ‘impossibili’, sebbene abbia lasciato aperta la possibilità di futuri negoziati con la Russia. Da parte sua, Putin, annettendo aree dell’Ucraina occupate dalla Russia da febbraio (e, stranamente, alcune che non sono occupate dalla Russia), con il che reso praticamente impossibile negoziare qualsiasi tipo di compromesso, e l’ha reso molto più difficile anche per qualsiasi successore farlo.

Infine, data la responsabilità di Putin per questa guerra, negoziare un compromesso con lui comporterebbe una perdita della faccia che pochi leader occidentali sono disposti a contemplare, anche se questo potrebbe cambiare se la sofferenza delle loro popolazioni aumenterà drasticamente a causa della guerra.

Tuttavia, per Biden dichiarare il cambio di regime una strategia statunitense sarebbe un gravissimo errore, che l’amministrazione ha fatto bene a evitare. In primo luogo, c’è il semplice, innegabile fatto che nella stragrande maggioranza dei casi in cui l’America ha adottato una tale strategia, ha fallito -nel caso di Cuba, per 60 anni. A volte, la strategia ha effettivamente rafforzato il regime opposto. A volte, ha contribuito a rendere molto più difficili compromessi nell’interesse degli Stati Uniti.

E in ogni caso, ha permesso al regime al potere di screditare gli oppositori democratici etichettandoli come ‘agenti americani’. Nel caso della Russia, è assolutamente essenziale che la leadership che succede a Putin sia vista come generata all’interno della Russia. Qualsiasi suggerimento che sia stata in parte una creazione degli Stati Uniti la screditerebbe completamente e probabilmente la renderebbe ancora meno in grado di cercare la pace.

Perché deve essere chiaramente compreso che mentre i disastri in Ucraina hanno notevolmente aumentato l’ostilità nei confronti di Putin nella società russa, l’uccisione di decine di migliaia di soldati russi da parte delle armi e dei servizi segreti statunitensi non ha esattamente accresciuto l’amore per l’America. Anche una simile strategia statunitense sarebbe inutile. Gli Stati Uniti stanno già contribuendo all’indebolimento del regime di Putin appoggiando l’Ucraina contro la Russia. Semplicemente non ha i mezzi per decidere il prossimo governo russo.

La fusione della sostituzione di Putin e del suo immediato entourage con il ‘cambio di regime‘,comporta anche un errore di categoria fuorviante e pericoloso.

Per quanto riguarda parti dell’opposizione russa, cambio di regime significa proprio questo: il completo rovesciamento dell’ordine politico creato da Putin. Così Alexei Navalny, scrivendo sul ‘Washington Post‘, ha chiesto all’Occidente di incoraggiare la trasformazione dello Stato russo e la sostituzione del suo sistema presidenziale esistente con uno parlamentare (che sarebbe una posizione piuttosto curiosa da assumere per un presidente degli Stati Uniti, ma lasciamo correre). Ciò implicherebbe il sostegno occidentale a un processo rivoluzionario in Russia. Al momento, tuttavia, nella società russa non esiste una forza coerente o organizzata che possa portare a una tale rivoluzione. Una tale forza potrebbe svilupparsi in un periodo di tempo considerevole, ma, dati gli acuti pericoli della guerra in Ucraina e i problemi globali che ne derivano, un lungo periodo di tempo è esattamente ciò che non abbiamo.

Inoltre, non vi è alcuna garanzia che una tale rivoluzione possa produrre un regime più amico dell’Occidente, più favorevole a un accordo di pace in Ucraina, o più rispettoso dei diritti umani e civili in Russia di quello di Putin. Date le intense passioni nazionaliste suscitate dalla guerra, è almeno altrettanto probabile che possa trattarsi di un regime di estrema destra etno-nazionalista. Non dobbiamo dimenticare il numero di volte negli ultimi 250 anni che le rivoluzioni inizialmente sostenute dai liberali hanno prodotto risultati estremamente illiberali.

Un futuro governo russo potrebbe accettare di ritirarsi dai territori occupati e rivendicati dalla Russia quest’anno, a condizione che si possa trovare una formula salvifica che consenta a Mosca di farlo senza l’apparenza di una resa totale (ad esempio, la smilitarizzazione e il dispiegamento di una forza di pace delle Nazioni Unite in questi territori). Ciò è particolarmente vero dal momento che Putin non è riuscito a catturare o successivamente mantenere tutte le aree che ha rivendicato.

Dal 2014, e in effetti storicamente, la stragrande maggioranza dei russi considera la Crimea e la base navale di Sebastopoli semplicemente come terra russa. Un amico russo, di tendenze liberali, le ha paragonate alle Hawaii e a Pearl Harbor (anch’esse, ha osservato, annesse illegalmente, anche se molto tempo fa), e ha suggerito che poiché gli americani sarebbero certamente pronti a minacciare o addirittura a usare armi nucleari per mantenere le Hawaii americane, dovrebbero capire la volontà della Russia di fare lo stesso con la Crimea.

Se l’Amministrazione Biden desidera vedere Putin sostituito da un Presidente russo disposto a negoziare un compromesso in Ucraina, allora deve trovare un modo per segnalare all’establishment russo che un tale compromesso è effettivamente in offerta.

Le dichiarazioni ufficiali del governo ucraino che si impegnano a riprendere la Crimea escludono efficacemente qualsiasi compromesso del generee, allo stesso modo, aiutano a bloccare qualsiasi mossa all’interno dell’establishment russo per trovare un successore più liberale di Putin, poiché implicano che questo successore sarebbe ancora minacciato della completa sconfitta.

Se questa è la prospettiva, allora i fallimenti di Putin potrebbero ancora portare alla sua sostituzione dall’interno del regime, ma è più probabile che sia da parte di un intransigente nazionalista, che addosserà tutte le sconfitte fino ad oggi su Putin mentre fa guerra al coltello in Ucraina. Questo è un risultato che l’Amministrazione Biden dovrebbe fare tutto il possibile per prevenire.