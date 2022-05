Non ci sono dubbi sull’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin: che è stato un atto profondamente criminale; che è statoaccompagnato da una grande brutalità sul terreno; che si basava su un’intelligenza estremamente difettosa; e che di conseguenza ha comportato gravissimi errori di calcolo politici e strategici.

Sarebbe bello in un certo senso pensare che questo rifletta la follia da parte di Putin, ma la follia assoluta negli affari internazionali è, grazie al cielo, rara. D’altra parte, gravi errori di calcolobasati su ciò che all’epoca sembrava essere una buona prova sono piuttosto comuni, sebbene la miscela che ha portato agli errori seriali di Putin sull’Ucraina fosse insolitamente tossica, influenzata da fattori particolari delle relazioni russo-ucraine.

La differenza tra errore di calcolo e follia è una distinzione estremamente importante da tracciare. La rappresentazione degli avversari come spinti da folli compulsioni ad un’aggressione sconsiderata è stata usata più e più volte per bloccare i negoziati con gli avversari e per argomentare non solo per le risposte statunitensi più militarizzate, ma anche per affrontare quegli avversari ovunque, indipendentemente dall’importanza di i problemi reali coinvolti.

Durante gli ultimi anni della Guerra Fredda, questa linea fu usata, in modo assurdo, sugli anziani e grigi burocrati della leadership di Breznev. Ma dovremmo ricordare che quando gli archivi sovietici furono aperti dopo la fine della Guerra Fredda, si scoprì che la maggior parte delle volte la leadership sovietica aveva paura di noi almeno quanto noi lo eravamo noi -come in effetti George Kennan aveva sottolineato in la sua nota che stabilisce le basi della strategia di ‘contenimento’.

Credo fermamente che, in vista del cambiamento climatico, tra un secolo o giù di lì, la maggior parte dei preconcetti di base alla base delle strategie delle principali potenze mondiali sarà considerata dai nostri discendenti come profondamente irrazionali. Se vedranno l’ossessione del regime russo per l’Ucraina come più irrazionale dell’ossessione della leadership cinese per Taiwan o dell’ossessione del Blob statunitense per il primato globale è un’altra questione.

Certamente il desiderio di tenere un’alleanza militare ostile lontana dai confini della Russia dovrebbe essere compreso da ogni stratega americano, anche se (come molti analisti statunitensi), i russi hanno esagerato le minacce concrete implicate. I motivi della Russia per dominare l’Ucraina sono nazionalisti oltre che strategici e, in questa misura, emotivi, ma lo sono anche i motivi indiani riguardanti il Kashmir e quelli cinesi riguardo a Taiwan, che trattiamo entrambi come dati geopolitici.

La paura dell’Occidente da parte dell’establishment russo ha contribuito a una lunga serie di calcoli errati sull’Ucraina, a cui hanno contribuito anche i preconcetti storici sulla relazione ucraino-russa e le informazioni errate sulla politica e sulla società ucraine.

In termini di sequenza di eventi che hanno portato all’attuale guerra, il primo errore è stato commesso nel 2013, quando il governo russo ha convinto il Presidente Yanukovich dell’Ucraina ad aderire all’Unione eurasiatica dominata dalla Russia. Ciò ha dato il via alle proteste a Kiev che alla fine hanno portato alla rivoluzione sostenuta dagli Stati Uniti del 2014 che ha rovesciato Yanukovich e ha portato saldamente la maggior parte dell’Ucraina nel campo occidentale.

Questa politica russa è stata chiaramente un grave errore che ha completamente sottovalutato la profondità e la portata del desiderio di molti ucraini di spostarsi verso l’Occidente. Io e molti altri analisti abbiamo avvertito pubblicamente negli anni ’90 che qualsiasi tentativo di portare l’Ucraina completamente nel campo russo o occidentale avrebbe diviso il Paese e portato alla guerra civile.

Non è stato però un errore del tutto irrazionale da parte di Putin. Dopotutto, non solo circa la metà degli ucraini ha votato a tutte le elezioni dall’indipendenza per buoni rapporti con la Russia -inclusa l’elezione del presidente Yanukovich- ma fino al 2014, gli aiuti della Russia all’Ucraina sotto forma di sussidi il gas aveva di gran lunga superato gli aiuti dell’Occidente. Inoltre, gli aiuti russi erano in anticipo, mentre l’Unione europea offriva in concorrenza solo una vaga forma di associazione senza alcuna promessa di eventuale adesione.

Quando si è verificata la rivoluzione ucraina, la risposta del regime di Putin ha comportato due errori di calcolo molto gravi, ma uno di questi, stranamente, è stato un errore di calcolo nella direzione della moderazione.

Da un lato, Putin ha annesso la Crimea (invece di occuparla semplicemente per ‘difendere la popolazione russa’), mettendo così la Russia totalmente dalla parte del torto per quanto riguarda il diritto internazionale e l’opinione pubblica mondiale.

D’altra parte, invece di inviare l’esercito russo ad occupare tutta quella metà dell’Ucraina che aveva eletto il Presidente Yanukovich, il regime di Putin ha deciso di dare un appoggio semi-segreto a un numero limitato di separatisti in rivolta nella regione del Donbass. Putin ha esercitato questa moderazione nonostante il fatto che nel 2014 la resistenza militare ucraina sarebbe stata minima e che incidenti come il massacro di manifestanti filo-russi a Odessa avrebbero fornito alla Russia un’ottima scusa per intervenire.

Per comprendere l’invasione di quest’anno, è importante capire che sezioni dell’establishment della sicurezza russa si sono pentite da allora di non aver colto quell’occasione (e in privato hanno incolpato Putin per questo fallimento). Putin non ha lanciato quella che sarebbe stata un’invasione di successo nel 2014, convinto che molti ucraini avrebbero continuato a identificarsi permanentemente con la Russia, e che la disillusione nei confronti dell’Occidente e la profonda disfunzione politica ed economica dell’Ucraina, alla fine avrebbe riportato l’Ucraina all’amicizia con la Russia.

In secondo luogo, Putin non era disposto a rompere completamente con una speranza che aveva plasmato la strategia russa dalla fine della Guerra Fredda: che Francia e Germania potessero essere persuase a prendere le distanze dagli Stati Uniti e raggiungere compromessi con la Russia sulla sicurezza europea. Questa speranza si è rivelata vana: ma la sponsorizzazione tedesca e francese dell’accordo di pace di Minsk II sul Donbas nel 2015 sembrava dargli vita, così come le tensioni tra Europa e America dovute alla presidenza Trump.

E sebbene la frustrazione russa sia cresciuta mentre Parigi e Berlino non hanno fatto nulla per convincere l’Ucraina ad attuare effettivamente l’accordo di Minsk, fino a gennaio di quest’anno Putin sembra ancora essere convinto che il Presidente Macron potesse porre il veto a un ulteriore allargamento della NATO, consegnando alla Russia una vittoria diplomatica e guidando a una scissione tra Parigi e Washington. La completa delusione russa nei confronti di Parigi e Berlino è stata un fattore chiave nel far precipitare l’invasione russa.

Per quanto riguarda la stessa invasione russa, questa ora sembra incredibilmente sconsiderata, ed era certamente basata sia sull’esagerazione della minaccia occidentale alla Russia che su informazioni spaventosamente scarse sulla capacità e sulla volontà dell’Ucraina di resistere; ma va ricordato che anche la maggior parte degli analisti militari occidentali si aspettava che la Russia ottenesse una vittoria relativamente rapida. Una delle ragioni del fallimento era ovviamente il piano estremamente ambizioso di cercare di catturare Kiev e rovesciare il governo ucraino mentre si attaccava contemporaneamente su molti altri fronti, il che significava che le forze russe erano ovunque troppo deboli.

Ancora una volta, tuttavia, questa non era una strategia del tutto irrazionale. All’inizio della guerra, gli Stati Uniti si offrirono di evacuare il Presidente Zelensky. Se fosse effettivamente fuggito, il governo ucraino si sarebbe frammentato e la resistenza ucraina sarebbe stata notevolmente indebolita.

Quando l’esercito russo è stato battuto fino all’arresto fuori Kiev, Putin non ha tuttavia continuato a scagliare le forze russe contro la capitale, alla maniera irrazionale di Hitler a Stalingrado o dei generali sul fronte occidentale durante la prima guerra mondiale. La sua risposta è stata razionale. Il governo russo ha ritirato le sue forze dall’Ucraina settentrionale, le ha raggruppate a est e ha ridotto drasticamente gli obiettivi politici russi.

Questo record indica un leader russo estremamente spietato e indifferente sia al diritto internazionale che alla terribile sofferenza umana derivante dalle sue azioni. Si può anche vedere che gli errori delle sue politiche nei confronti dell’Ucraina sono stati influenzati da pregiudizi emotivi nazionalisti e culturali comuni tra i russi in generale. Tuttavia, non indicano un leader dedito alla cieca aggressione universale indipendentemente dai rischi o dai reali interessi russi coinvolti. Né ci sono prove che le compulsioni emotive peculiari dell’atteggiamento di Putin e dei russi nei confronti dell’Ucraina si estendano al resto d’Europa.