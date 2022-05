Questa settimana Alyaksandr Lukashenka ha avvertito l’Occidente che stava rischiando la terza guerra mondiale continuando ad armare l’Ucraina, anche se ha permesso alla Russia di schierare missili nucleari sul territorio bielorusso vicino al confine ucraino.

In una lettera sconclusionata al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres il 23 maggio, l’autocrate bielorusso ha scritto che la “mancanza di rispetto” dell’Occidente per quelli che chiamava “interessi legittimi” della Russia ha portato all’attuale tensione est-ovest e “ha provocato un acceso conflitto sul territorio dell’Ucraina”. Lukashenka ha anche invitato l’Occidente ad “astenersi dalla fornitura di armi” all’Ucraina per “impedire che un conflitto regionale in Europa degeneri in una guerra mondiale su vasta scala”.

Nella lettera, che è stata consegnata mentre Lukashenka stava incontrando Putin a Sochi, ha anche denunciato il fatto che gran parte del mondo lo vede come un co-aggressore della guerra. “Non siamo aggressori, come alcuni Stati cercano di presentarci. La Bielorussia non è mai stata l’iniziatrice di guerre o conflitti”, ha scritto.

Le proteste del dittatore bielorusso si sono ripetutamente rivelate vane dato che Lukashenka ha permesso alla Russia di utilizzare il territorio bielorusso come piattaforma per attaccare l’Ucraina, e questa volta non ha fatto eccezione. Con Lukashenka, è sempre meglio guardare quello che fa piuttosto che ascoltare quello che dice. Poco dopo aver avvertito l’Occidente dell’escalation e aver protestato di non essere un co-aggressore, Lukashenka ha agito come un aggressore e ha aiutato Putin a intensificare la guerra in Ucraina.

Un giorno dopo la lettera di Lukashenka, il 24 maggio, lo stato maggiore ucraino ha annunciato che la Russia aveva schierato una divisione di missili Iskander-M a capacità nucleare nella regione di Brest in Bielorussia vicino al confine ucraino. “C’è una crescente minaccia di attacchi missilistici e aerei sul nostro Paese dal territorio della Repubblica di Bielorussia. L’aggressore ha schierato una batteria di sistemi missilistici balistici mobili a corto raggio Iskander-M nella regione di Brest, a circa 50 chilometri dal confine di stato ucraino”, ha scritto lo stato maggiore ucraino in un post su Facebook.

I missili hanno una portata di 400-500 chilometri, il che mette a breve distanza ampie zone dell’Ucraina centrale e occidentale. Lukashenka ha anche annunciato la settimana precedente che la Bielorussia aveva acquistato i missili antiaerei Iskanders e S-400 dalla Russia.

Il dispiegamento e la vendita di missili sono avvenuti quando la Bielorussia ha condotto esercitazioni militari vicino al confine ucraino e Kiev ha avvertito dell’aumento dei livelli di truppe e dell’attività militare. In un rapporto sulla situazione del 23 maggio, lo Stato Maggiore ucraino ha avvertito che “le forze armate della Repubblica di Bielorussia stanno intensificando la ricognizione e unità aggiuntive vengono dispiegate nelle aree di confine della regione di Homel”.

Il dispiegamento di missili russi in Bielorussia e l’aumento dell’attività militare bielorussa suggeriscono che mentre i combattimenti in Ucraina potrebbero attualmente essere concentrati nell’est del paese, Mosca intende ancora fare pressione sull’Ucraina da nord.

La formazione militare al confine bielorusso-ucraino è stata rispecchiata da attività simili lungo la vicina frontiera settentrionale dell’Ucraina con la Russia. Sette settimane dopo il ritiro della Russia dalle regioni di Chernihiv e Sumy nell’Ucraina settentrionale, i funzionari ucraini hanno recentemente notato un aumento del fuoco transfrontaliero di razzi e artiglieria e una maggiore presenza di truppe russe. “In ogni caso, ci stiamo preparando per una possibile reinvasione”, ha detto al Washington Post Oleksandr Vadovsky, vice comandante delle guardie di frontiera di Chernihiv.

Il dispiegamento russo dei missili Iskander in Bielorussia mostra anche chiaramente che, nonostante le sue affermazioni contrarie e i suoi tentativi incerti di prendere le distanze dal conflitto, Lukashenko rimane il principale abilitatore di Putin nella guerra contro l’Ucraina ed è un co-aggressore.

Ha permesso all’autocrate del Cremlino di usare il territorio del suo paese per organizzare un’invasione illegale di un paese sovrano e democratico. Lukashenko ha lasciato che la Bielorussia diventasse una piattaforma per la Russia per bombardare città e villaggi ucraini. È direttamente responsabile della morte di migliaia di civili ucraini innocenti. E ora sta permettendo a Putin di schierare missili Iskander con capacità nucleare vicino al confine con l’Ucraina.

Il sangue di tutti gli ucraini che potrebbero essere uccisi da quei missili sarà anche nelle mani di Lukashenko e dovrebbe esserne ritenuto responsabile.

