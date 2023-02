Putin potrebbe ancora vincere a meno che l’Occidente non acceleri gli sforzi per armare l’Ucraina

Mentre l’invasione russa dell’Ucraina entra nel suo secondo anno, il sostegno occidentale allo sforzo bellico ucraino sta crescendo. I primi due mesi del 2023 hanno visto una serie di decisioni fondamentali per fornire all’Ucraina armi che i leader occidentali erano stati precedentemente riluttanti a consegnare, con l’elenco che comprendeva veicoli corazzati, carri armati moderni e missili a lungo raggio.

Allo stesso tempo, l’intero processo continua a mancare di un senso di urgenza. Al contrario, l’eccessiva cautela dei partner occidentali di Kiev impedisce all’Ucraina di ricevere le quantità di armi di cui ha bisogno, alimentando anche ritardi che rischiano di rimandare l’iniziativa sul campo di battaglia alla Russia.

Il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha evidenziato la questione durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 19 febbraio. “Siamo in una modalità di guerra urgente”, ha affermato. “Questa carenza di munizioni deve essere risolta rapidamente”. Se i Paesi europei non aumentassero le scorte di munizioni “nel giro di poche settimane”, la guerra sarebbe finita, ha avvertito.

I recenti passi per aumentare le consegne di armi all’Ucraina sono incoraggianti e indicano che l’Occidente sta gradualmente perdendo i timori per le possibili conseguenze di una decisiva sconfitta militare russa. Nell’ultimo anno, Mosca ha cercato di intimidire i leader occidentali con qualsiasi cosa, dal ricatto nucleare alle interruzioni del gas, ma queste tattiche intimidatorie sembrano essere sempre più inefficaci.

Putin sta ora scommettendo sui numeri schiaccianti forniti dalla prima mobilitazione della Russia dalla seconda guerra mondiale, ed è in procinto di dispiegare circa 300.000 nuovi soldati per rafforzare le sue forze esaurite in Ucraina. Tuttavia, questi sostituti scarsamente addestrati difficilmente possono essere paragonati alle decine di migliaia di soldati russi professionisti uccisi o feriti durante il primo anno dell’invasione. In effetti, le perdite russe negli ultimi dodici mesi sono state così gravi che molti analisti ritengono che Mosca ora debba costruire ciò che essenzialmente equivale a un nuovo esercito da zero.

Mentre una nuova offensiva russa prende il via nell’Ucraina orientale, c’è poco da suggerire che Putin sia sul punto di raggiungere la svolta militare che brama. Al contrario, i rapporti iniziali indicano tattiche primitive e perdite catastrofiche, con l’intelligence della NATO che stima che la Russia stia perdendo circa 2000 soldati per ogni 100 metri di terra ucraina guadagnata.

Con la forza d’invasione di Putin che sembra tutt’altro che formidabile, i partner occidentali di Kiev possono ora percepire l’opportunità di armare l’Ucraina per una grande offensiva primaverile. La maggior parte degli osservatori si aspetta che l’attività ucraina si concentri sul fronte meridionale, dove si ritiene che l’esercito russo sia particolarmente vulnerabile. Colpendo a sud verso il Mar d’Azov nei prossimi mesi, l’Ucraina potrebbe dividere in due la forza d’invasione russa e tagliare il ponte di terra verso la Crimea.

Questa è una prospettiva allettante per i leader occidentali come il Presidente francese Emmanuel Macron, che hanno spesso espresso il loro sostegno all’Ucraina in termini di vittorie sul campo di battaglia che consentirebbero a Kiev di negoziare un accordo di pace da una posizione di forza. Un’offensiva decisiva contro le forze russe nell’Ucraina meridionale esporrebbe il costoso fallimento dell’invasione di Putin e porterebbe inevitabilmente a un declino della sua autorità politica.

Una spiegazione alternativa per la recente disponibilità dell’Occidente ad aumentare le consegne di armi all’Ucraina può essere trovata nei crescenti timori che la mobilitazione della Russia alla fine si dimostrerà vincente. I leader occidentali potrebbero essere sinceramente preoccupati che Mosca possa riguadagnare l’iniziativa militare e ottenere significativi ulteriori guadagni territoriali, o almeno raggiungere una situazione di stallo che assicuri le considerevoli aree attualmente sotto l’occupazione russa.

Qualunque siano le loro motivazioni individuali, i partner dell’Ucraina devono espandere e accelerare le consegne di armi se desiderano raggiungere l’obiettivo dichiarato di impedire una vittoria russa in Ucraina. Durante il primo anno di guerra, è stato sorprendente notare che i membri europei più attivi della coalizione che armava l’Ucraina erano paesi dell’ex blocco orientale come Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Stati baltici, Romania e Bulgaria. Sebbene questi paesi siano tutti potenzialmente i prossimi in linea se la Russia non viene fermata in Ucraina, sono stati comunque più disposti a ritirare le proprie scorte di armi. Chiaramente, riconoscono che le armi inviate in Ucraina sono più utili di quelle che si trovano nei magazzini.

Le nazioni della Vecchia Europa sono state decisamente meno decisive e ancora spesso appaiono incapaci di cogliere la gravità della situazione militare e politica. Piuttosto che fare di tutto per garantire la vittoria ucraina, a volte sembrano preoccupati dell’idea di evitare “l’escalation”. Tale pensiero è delirante. In realtà, non c’è modo che gli ucraini possano liberare completamente il loro paese dall’occupazione russa senza attraversare le “linee rosse” del Cremlino.

A meno che la Russia non venga sconfitta militarmente, non sarà possibile alcuna soluzione diplomatica sostenibile. Se l’Ucraina subisse pressioni affinché accetti un accordo svantaggioso prima che la Russia venga sconfitta, ciò ricompenserebbe Putin e porrebbe le basi per la prossima guerra. L’Europa sprofonderebbe in un’era di instabilità. Se desiderano evitare questo risultato disastroso, i politici occidentali devono accettare che l’unica via per la pace passa attraverso una decisiva vittoria ucraina.

I recenti sviluppi suggeriscono che si sta effettivamente formando un consenso internazionale sulla necessità di un impegno a lungo termine per la vittoria ucraina. Tuttavia, le decisioni di consegnare nuove categorie di armi all’Ucraina sono ancora soggette a ritardi inaccettabili che costano vite umane. Allo stesso modo, i partner dell’Ucraina devono ancora iniziare a produrre armi e munizioni in tempo di guerra. Questo deve cambiare se l’Occidente è seriamente intenzionato a fermare Putin.

Le consegne di armi occidentali hanno svolto un ruolo chiave nel consentire all’Ucraina di sopravvivere all’assalto iniziale della guerra lampo di Putin. Da allora gli aiuti militari hanno aiutato l’Ucraina a liberare circa la metà del territorio occupato dalla Russia durante i primi mesi dell’invasione. Per terminare il lavoro nel 2023, la Vecchia Europa deve seguire l’esempio dei paesi dell’ex blocco orientale e aprire i suoi magazzini senza ulteriori indugi. La continua esitazione e l’indecisione potrebbero avere conseguenze disastrose per la sicurezza europea, consentendo a Putin di salvare la sua vacillante invasione e strappare la vittoria dalle fauci della sconfitta.

