Putin non è riuscito a congelare l’Europa, ma la guerra energetica della Russia continuerà

Vladimir Putin sperava di mettere in ginocchio l’Europa durante la stagione invernale tagliando drasticamente le forniture di gas russo. Con la primavera ormai arrivata, è chiaro che non ci è riuscito. I consumatori europei non si sono congelati nelle loro case e le economie europee stanno iniziando a mostrare segnali promettenti di ripresa.

La fortuna ha aiutato l’Europa a superare l’ultimo attacco di gas della Russia, con un clima relativamente clemente in tutto il continente per tutta la stagione invernale. Ha contribuito anche un’attenta preparazione, con gli impianti di stoccaggio del gas naturale già pieni all’inizio della stagione di riscaldamento lo scorso novembre. Fondamentalmente, non c’è stata concorrenza globale per le forniture durante i mesi invernali poiché la Cina, uno dei maggiori acquirenti mondiali di gas naturale liquefatto, ha vacillato all’indomani del suo esteso blocco covid.

I Paesi europei meritano anche il merito di aver adottato una serie di misure efficaci in risposta alla crisi energetica provocata dalla Russia e di aver affrontato alcune delle loro principali vulnerabilità. Le cifre sono impressionanti. In meno di un anno, l’UE ha aggiunto otto nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, portando a 23 i suoi terminali di importazione di GNL. Grazie a questi nuovi terminali, l’Europa sarà in grado di importare 227 miliardi di metri cubi di GNL nel 2024, ovvero quasi metà del suo consumo totale nel 2021. Complessivamente, l’Europa ha aumentato le sue importazioni di GNL del 68% nel 2022 per compensare il calo delle importazioni di gas russo.

Le misure adottate dall’Europa hanno comportato costi considerevoli. Questi includevano i prezzi record del gas, che hanno avuto un pesante tributo sulla produzione industriale. Tuttavia, grazie al calo della domanda, in particolare nel settore industriale, i prezzi del gas erano già ai minimi di 17 mesi all’inizio di marzo 2023.

Queste tendenze positive creano la forte impressione che l’offensiva energetica della Russia sia fallita. Lungi dall’obbligare l’Europa ad abbandonare l’Ucraina e ad accettare i termini del Cremlino, la sempre più palese arma di Putin delle esportazioni di energia ha privato la Russia dell’accesso ai principali mercati europei, costringendo il paese a trovare nuovi sbocchi per la sua produzione di gas non recuperabile. Tuttavia, la guerra energetica è ancora lungi dall’essere conclusa.

L’Europa deve affrontare una serie di rischi legati al settore energetico nel 2023. Questi includono una rapida ripresa della domanda economica cinese, che riporterebbe il paese nel mercato globale del GNL e aumenterebbe la concorrenza per i carichi globali. Con la produzione globale di GNL che probabilmente rimarrà limitata per tutto l’anno in corso e possibilmente nel prossimo anno fino a quando non verranno commissionati nuovi progetti, le forniture di GNL saranno ridotte.

La situazione potrebbe essere ulteriormente aggravata se un altro anno di siccità avesse un impatto sulla produzione di energia idroelettrica. Ci sono anche preoccupazioni per problemi tecnici nelle vecchie centrali nucleari francesi. Se gli impianti nucleari sono costretti a sottoporsi a manutenzione non programmata per un lungo periodo di tempo, l’Europa sarebbe obbligata ad attivare la sua generazione a gas, aumentando la domanda di combustibile.

All’inizio di marzo, gli ingegneri hanno scoperto crepe da corrosione in quattro reattori francesi. Ora si teme che altre 200 ispezioni di saldatura presso 56 reattori alla fine di questo mese possano rivelare ancora più problemi. La notizia ha innescato un forte aumento dei prezzi del gas entro una settimana. Gli annunci di ulteriori emissioni potrebbero aumentare ulteriormente i prezzi.

Una maggiore domanda di generazione di elettricità causata da un calo della capacità nucleare o idroelettrica potrebbe costringere l’Europa ad aumentare le sue importazioni di gas in un momento in cui le forniture globali di GNL sono limitate. Questo, a sua volta, potrebbe aprire una finestra di opportunità per la Russia per aumentare i suoi flussi verso l’Europa.

Le uniche altre opzioni sarebbero che i consumatori industriali e commerciali e le famiglie riducano ulteriormente la domanda di gas e che gli investitori accelerino lo sviluppo della capacità rinnovabile per compensare il calo della produzione nucleare o idroelettrica. Potrebbe non essere realistico. Tra agosto 2022 e gennaio 2023 l’Europa è riuscita a risparmiare 42 miliardi di mc di gas. Questa drastica riduzione della domanda dovrebbe continuare se l’Europa è seriamente intenzionata a non aumentare le importazioni russe.

Un altro rischio sta nel fatto che ora Turchia e Russia stanno discutendo l’avvio di un hub del gas per le forniture all’Europa. In base a questo accordo, la Russia potrebbe vendere il gas ad almeno un acquirente turco, che lo venderebbe poi a clienti in tutta l’Europa sud-orientale.

Ci sono preoccupazioni per possibili violazioni delle regole di concorrenza e persino pratiche di corruzione se il gas russo imbiancato entra in Europa attraverso la Turchia, poiché non ci sono segnali che la Turchia e la vicina Bulgaria si stiano preparando a fornire informazioni trasparenti e verificabili sulle forniture. L’Europa non può impedire alla Turchia di vendere gas ai clienti europei, ma l’UE dovrebbe insistere affinché gli Stati membri confinanti con il paese forniscano informazioni trasparenti sui volumi che entrano nei loro mercati.

Con l’Europa che deve ancora affrontare forniture relativamente limitate nel 2023, sarà difficile per i responsabili politici introdurre un divieto sulle rimanenti importazioni di gas e GNL dalla Russia, almeno per il momento. Nelle circostanze attuali, il modo migliore per scoraggiare le importazioni di gas russo è continuare a ridurre la domanda, garantire che gli impianti di stoccaggio raggiungano gli obiettivi di pienezza prima del prossimo inverno, accelerare lo sviluppo della capacità rinnovabile e inviare un chiaro messaggio che l’acquisto di gas russo porterà un forte rischio.

