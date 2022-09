Il 21 settembre il Presidente russo Vladimir Putin ha fatto notizia a livello mondiale minacciando di usare armi nucleari se gli ucraini si rifiutano di porre fine alla loro resistenza alla sua invasione e continuano a liberare le regioni del loro paese occupate dalla Russia. Successivamente si è discusso molto sul fatto che l’ultimatum nucleare di Putin sia autentico o semplicemente un tentativo di intimidire il mondo occidentale affinché abbandoni il suo sostegno all’Ucraina.

Molti osservatori ritengono che una minaccia meno pubblicizzata fatta una settimana prima offra un’indicazione più chiara dei probabili passi successivi di Mosca. Parlando il 16 settembre durante un vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in Uzbekistan, Putin ha notato una recente serie di attacchi russi alle infrastrutture civili ucraine e ha avvertito che ne seguiranno altri. “Proprio di recente le forze armate russe hanno colpito alcuni obiettivi sensibili. Consideriamo questi come attacchi di avvertimento. Se la situazione si evolverà ulteriormente nella direzione attuale, la nostra risposta sarà più seria”.

Gli attacchi a cui Putin faceva riferimento includevano attacchi missilistici alle centrali ucraine a Kharkiv, Zmiiv, Pavlograd e Kremenchug l’11-12 settembre, che hanno lasciato temporaneamente parti delle regioni di Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk e Zaporizhia senza acqua ed elettricità. Due giorni dopo, il 14 settembre, la Russia ha colpito una diga nel bacino idrico di Karachuniv vicino a Kryvyi Rih, causando timori per possibili inondazioni e interruzioni delle forniture idriche locali.

Gli attacchi alle infrastrutture civili ucraine non sono nuovi e hanno avuto luogo regolarmente dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio. Tuttavia, la natura coordinata dei recenti attacchi aerei indica un cambiamento nelle tattiche. Questo può essere visto anche sui canali televisivi federali russi controllati dal Cremlino, che hanno recentemente iniziato a promuovere attivamente l’idea di distruggere le infrastrutture civili dell’Ucraina.

In seguito all’umiliante ritirata dell’esercito russo dall’oblast di Kharkiv all’inizio di settembre, sono emerse richieste per una nuova campagna contro gli obiettivi delle infrastrutture civili in tutta l’Ucraina. Il rapido ritmo dell’avanzata dell’Ucraina e la natura globale del crollo della Russia hanno inviato onde d’urto a Mosca. Per la prima volta, molti russi hanno cominciato a capire che potrebbero essere testimoni delle prime fasi di una sconfitta storica. Ciò sembra aver ulteriormente radicalizzato l’opinione al Cremlino, portando a richieste aperte per crimini di guerra contro la popolazione civile ucraina.

Le azioni della Russia sono in chiara violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949 che stabilirono standard legali internazionali per il trattamento umanitario in guerra. Tuttavia, con gli investigatori delle Nazioni Unite che hanno già confermato che la Russia ha commesso crimini di guerra in Ucraina, un Putin isolato e messo alle strette sembra pronto a prendere misure sempre più drastiche per impedire che la sua vacillante invasione si dissolva ulteriormente.

Una campagna russa contro le infrastrutture civili ucraine avrebbe migliaia di potenziali obiettivi tra cui scegliere, tra cui qualsiasi cosa, dalle centrali elettriche e dalle reti di approvvigionamento energetico all’acqua, Internet, ferrovie e hub di trasporto. Attacchi che, se riuscissero, potrebbero interrompere l’approvvigionamento di cibo o medicinali potrebbero avere un impatto devastante su intere regioni, soprattutto se programmati in modo da coincidere con i periodi più freddi della prossima stagione invernale.

Il prendere di mira le infrastrutture civili dell’Ucraina pone sfide evidenti e significative alla popolazione del Paese. Sebbene alcuni elementi dell’infrastruttura siano protetti, molti possibili obiettivi sono altamente vulnerabili agli attacchi. Ciò potrebbe portare a una significativa perdita di vite umane e potrebbe anche innescare una nuova ondata di rifugiati poiché gli ucraini cercano cibo e riparo nei paesi vicini dell’UE.

Si ritiene che le infrastrutture energetiche dell’Ucraina siano particolarmente a rischio a causa dell’attacco russo. La Russia è ben consapevole dell’eccessiva dipendenza dell’Ucraina dalle importazioni di energia e dei problemi del paese con un uso inefficiente dell’energia. Attacchi mirati all’approvvigionamento energetico potrebbero far precipitare nell’oscurità intere città e scatenare il panico tra la popolazione civile, con conseguenze negative per tutta una serie di settori diversi.

Con l’avvicinarsi della stagione del riscaldamento invernale, le autorità ucraine e i partner internazionali del Paese non devono perdere tempo mentre si preparano agli attacchi russi contro ogni elemento delle infrastrutture civili del Paese. Allo stesso modo, i normali ucraini dovrebbero adottare misure in previsione di possibili interruzioni dei servizi di base nei prossimi mesi.

In termini militari, ciò significa potenziare ed espandere le capacità di difesa aerea dell’Ucraina. Il modo migliore per contrastare gli attacchi russi è impedire ai missili di raggiungere i loro obiettivi. I leader ucraini hanno costantemente richiesto più sistemi di difesa aerea da prima dell’inizio dell’invasione russa. I piani dichiarati di Putin per prendere di mira le infrastrutture civili dovrebbero ora aggiungere un senso di urgenza a questi appelli.

Anche la sicurezza informatica deve essere rafforzata. La Russia ha già dimostrato di poter disabilitare infrastrutture vitali tramite attacchi informatici. È probabile che tali tattiche vengano utilizzate insieme agli attacchi aerei.

L’Ucraina deve cercare di aumentare l’efficienza energetica e trovare fonti alternative di approvvigionamento energetico in previsione di possibili interruzioni. Dovrebbero essere costituite riserve strategiche e predisposti preparativi per riparare eventuali danni. In modo incoraggiante, le esercitazioni sono già in corso presso gli oggetti chiave delle infrastrutture energetiche.

Le autorità locali dovrebbero prendere in considerazione la creazione di centri comunitari ben forniti che offrano calore, elettricità e accesso a forniture di base come cibo, acqua e medicinali in caso di gravi guasti alle infrastrutture. I singoli ucraini possono adottare misure precauzionali simili per le proprie famiglie e potrebbero anche voler fare scorta di articoli specifici tra cui torce, candele, cibo in scatola e vestiti invernali caldi.

I tentativi di distruggere le infrastrutture civili dell’Ucraina rappresentano l’ultima escalation nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Mosca è ora pronta ad attaccare apertamente obiettivi sia militari che non militari al fine di raggiungere il suo obiettivo di estinguere lo stato ucraino e cancellare l’identità nazionale ucraina. Tutte le previsioni indicano che l’Ucraina dovrà affrontare un inverno di difficoltà storicamente impegnativo mentre la Russia cerca di spezzare la volontà del paese di resistere. È fondamentale che i preparativi necessari siano messi in atto senza indugio.

La versione originale di questo intervento è qui.