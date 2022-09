Il politologo Fyodor Krasheninnikov, emigrato dalla Russia, ha osservato che il Cremlino ha fatto di tutto per garantire che il funerale di Mikhail Gorbaciov fosse ‘silenzioso‘. Nessun discorso è stato fatto in memoria di questo storico politico. Come si è lamentato Krasheninnikov, «Tutto ciò che può e dovrebbe essere detto sulla sua tomba è impossibile per l’espressione pubblica a Mosca nel settembre 2022. Mikhail Gorbaciov ha fatto di tutto per impedire all’URSS di essere una dittatura, una minaccia alla democrazia e alla pace mondiale. Vladimir Putin ha trasformato la Russia in una cittadella del male, dell’aggressività e del militarismo, in cui Gorbaciov non aveva più posto».

Tuttavia, folle di persone sono uscite in massa per salutare il defunto leader sovietico. L’avvocato di Mosca Mikhail Biryukov ha sottolineato: «Molte migliaia di persone in fila per molte ore per dire addio a Gorbaciov è l’unica forma di protesta politica disponibile oggi».

Per le attuali autorità russe e la loro propaganda, Gorbaciov era un «traditore e distruttore». Infatti, la ‘Pravda‘, che era il giornale ufficiale del governo sotto Gorbaciov e rimane un portavoce del Cremlino sotto Putin, ha pubblicato solo commenti negativi sul Presidente sovietico. Putin, con aria di sfida, non ha partecipato al funerale e all’evento non è stato concesso lo status ufficiale, come è consuetudine quando gli ex presidenti muoiono.

Tale politica può essere definita come‘perestrojka all’indietro‘. Nel 2005 Putin aveva definito il crollo dell’Unione Sovietica «la più grande catastrofe geopolitica del 20° secolo» e ha dedicato il suo governo indefinito a correggerla. I due leader hanno modi di pensare opposti. Gorbaciov, sebbene fosse un leader del partito, era un civile che nutriva un desiderio di riforme, cosa rara per i comunisti sovietici. Putin viene dai servizi speciali, per i quali il controllo sulla società e «la lotta contro i nemici dello Stato» sono i punti critici.

Pertanto, in effetti, l’intera epoca di Putin sembra essere una consistente liquidazione dell’eredità storica di Gorbaciov. L’ultimo segretario generale sovietico era contrario alle guerre con altri Paesi; nel 1989 ritirò le truppe sovietiche dall’Afghanistan. E all’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, la Fondazione Gorbaciov ha dichiarato «la necessità di una cessazione anticipata delle ostilità e l’avvio immediato dei negoziati di pace».

Le minacce nucleari ad altri Paesi, che sono diventate popolari sotto Putin, sarebbero state impensabili sotto Gorbaciov, con la sua strategia di disarmo nucleare globale.

All’interno del Paese, il leader sovietico ha sostenuto il parlamentarismo, aprendo, nel 1989,il primo Congresso dei Deputati del Popolo dell’Unione Sovietica con politici indipendenti. Oggi la Duma di Stato russa prende decisioni solo sotto la direzione dell’Amministrazione presidenziale.

Nel 1990 Gorbaciov firmò una legge sulla libertà di stampa, una politica incredibile rispetto al precedente regime repressivo sovietico. Oggi la libertà di stampa è stata completamente distrutta dalla censura di Putin.

Gorbaciov ha rilasciato tutti i prigionieri politici sovietici, nella Russia di Putin il loro numero aveva superato i 1.000 già prima dell’inizio della guerra con l’Ucraina. Il numero di arresti da parte della polizia di cittadini per azioni contro la guerra, spesso semplicemente per manifesti con il messaggio ‘Vogliamo la pace’, ha superato i 16.000.

Gorbaciov smise di nominare governatori di partito in varie regioni e introdusse l’elezione diretta delle autorità locali. Oggi è stata ripristinata la nomina dei governatori da parte del Cremlino. L’unione e le repubbliche autonome dell’Unione Sovietica, nel 1990, hanno proclamato la loro sovranità, ma oggi la Russia, nonostante la sua dichiarazione ufficiale di ‘federazione’, è, in realtà, un regime unitario ipercentralista, in cui tutto l’autogoverno regionale è stato eliminato. Inoltre, il Cremlino sta cercando di riprendere il controllo di tutte le ex repubbliche sovietiche.

Il Presidente sovietico non voleva preservare la precedente URSS, bensì trasformarla in un modello simile alla futura Unione Europea, cioè un’associazione di volontariato basata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Combattendo contro la firma del Trattato della Nuova Unione, nell’agosto 1991, scoppiò un colpo di Stato: la vecchia nomenklatura del partito e le forze di sicurezza sentivano di perdere il potere. Di conseguenza, il progetto del trattato di Gorbaciov fu completamente distrutto «dall’altra parte politica»: gli accordi Belovezhskaya, del dicembre 1991, che furono firmati dai leader delle repubbliche, i quali erano stati eletti proprio grazie alle riforme di Gorbaciov. Il principale partecipante a quegli accordi, Boris Eltsin, non ha mai costruito una federazione paritaria in Russia, e alla fine(1999) ha trasferito il potere a Putin, un veterano del KGB, che, in linea di principio, ha negato la statualità del trattato. Quindi il golpe, paradossalmente, ha comunque vinto.

Naturalmente, in soli sei anni, era impossibile realizzare con precisione una trasformazione così senza precedenti di un Paese gigantesco con secoli di storia imperiale. E lo stesso Gorbaciov, in un’intervista del 2001, ha elencato i suoi due errori principali. In primo luogo, ha cercato troppo a lungo di riformare il Partito Comunista Sovietico, invece di respingere immediatamente dal potere i conservatori del partito. In secondo luogo, ha ritardato per diversi anni lo sviluppo di un nuovo Trattato dell’Unione, fino a quando gli slogan dell’indipendenza avevano già iniziato a prevalere in diverse repubbliche. Il leader sovietico lo ha spiegato dicendo che voleva compiere questa trasformazione senza intoppi, evitando il più possibile potenziali conflitti sociali.

Di Gorbaciov, lo storico statunitense Nathaniel Knight ha detto: «Sebbene abbia fatto molte cose importanti, la più importante è che ha posto fine alla Guerra Fredda. Ha permesso la caduta del muro di Berlino. Ha dato ai Paesi dell’Est l’opportunità di lasciare il blocco comunista e non ha fatto ricorso alla violenza».

In una parola, come ha scritto questo autore l’anno scorso in un articolo dedicato al 90° compleanno di Gorbaciov, il segretario generale sovietico ha cambiato il pianeta ma ha perso in Russia. È inaccettabile per l’attuale leadership del Cremlino, perché Putin sta perseguendo troppo chiaramente una politica opposta a Gorbaciov: ripristinare un impero invece di costruire uno Stato trattato, nonché rinnovare la Guerra Fredda con l’Occidente invece di basarsi sul ‘nuovo pensiero’ di Gorbaciov. Nel suo libro ‘Perestroika and New Thinking‘, pubblicato nel 1987 e all’epoca spaventoso per i conservatori di partito, il segretario generale Gorbaciov poneva i valori umani universali al di sopra dei litigi di ‘classe’. Putin rifiuta ancora oggi i valori umani universali, preferendo norme ‘nazionali’ e ‘tradizionali’.

La Russia di oggi è paradossalmente tornata all’era pre-perestrojka, o meglio, è caduta in una sintesi dell’impero sovietico e zarista, così come costruito dai tecnologi politici di Putin. Questa vendetta storica è incompatibile con il mondo globale moderno. In Russia, dopo la sconfitta in guerra, di solito è seguita un’era di riforme. Quindi, forse, un ‘nuovo Gorbaciov’ potrebbe apparire presto.