Putin invierà russi mobilitati in Bielorussia per una nuova offensiva di Kiev?

La decisione di Vladimir Putin di ordinare la prima mobilitazione della Russia dalla seconda guerra mondiale sta alimentando i timori nella vicina Bielorussia che il Paese possa tornare a diventare un punto focale per l’invasione in corso dell’Ucraina.

Con centinaia di migliaia di russi ora chiamati al servizio militare, crescono le preoccupazioni che Mosca possa inviare una parte significativa di queste forze appena mobilitate in Bielorussia per lanciare un secondo assalto a Kiev. Le truppe russe hanno marciato sulla capitale ucraina dalla Bielorussia durante il primo mese dell’invasione all’inizio del 2022, ma hanno subito pesanti perdite e sono state costrette a ritirarsi. Tuttavia, la cattura di Kiev rimane centrale per l’obiettivo di Putin di estinguere la statualità ucraina.

Il dittatore bielorusso Alyaksandr Lukashenka ha svolto un ruolo di supporto nell’attacco all’Ucraina sin dalle settimane precedenti l’invasione del 24 febbraio. Ha permesso al suo paese di fungere da gateway per l’invasione delle truppe russe e ha anche permesso alla Russia di lanciare incursioni aeree e attacchi missilistici contro obiettivi ucraini dal territorio bielorusso.

Questo ruolo non è stato del tutto volontario. Negli ultimi due anni, Lukashenka è dipeso dal Cremlino per la sua sopravvivenza politica dopo che Putin è intervenuto nel 2020 per salvare il suo vicino quando la Bielorussia è stata scossa dalle proteste contro il regime. In cambio del sostegno di Mosca, Lukashenko ha accettato di abbandonare le sue precedenti critiche all’aggressione russa contro l’Ucraina ed è invece diventato una sorta di partner minore nella guerra di Putin.

Nonostante questo spazio di manovra limitato, Lukashenka è riuscito finora a evitare il coinvolgimento diretto nella guerra e ha resistito alle pressioni del Cremlino per inviare l’esercito bielorusso in Ucraina. In pubblico, ha minimizzato il suo coinvolgimento nel conflitto e ha invece cercato di presentarsi come un potenziale pacificatore, dicendo all’Associated Press durante un’intervista di maggio: “Voglio sottolineare ancora una volta: sento che questa operazione si è trascinata .”

Allo stesso tempo, Lukashenka rimane uno degli ospiti più frequenti di Putin e sembra obbligato a dimostrare regolarmente la sua lealtà. Il 28 settembre ha visitato l’Abkhazia, una regione della Georgia controllata dal Cremlino e riconosciuta dalla Russia come stato indipendente. Questa controversa visita è stata minimizzata dai media statali bielorussi, ma è stata ampiamente interpretata come il prezzo del continuo sostegno di Putin. Il prossimo test sarà se Lukashenka riconoscerà ufficialmente i tentativi russi di annettere le regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Se la Russia decidesse di schierare un gran numero di truppe in Bielorussia al fine di aprire un nuovo fronte settentrionale nell’invasione dell’Ucraina, Lukashenko si troverebbe sotto un’enorme pressione per reprimere qualsiasi dissenso interno. Durante le fasi iniziali della guerra, quando la Russia ha utilizzato la Bielorussia come punto di partenza chiave per l’invasione, l’opposizione bielorussa di base includeva attacchi informatici e un gruppo noto come i partigiani ferroviari che hanno sabotato la rete ferroviaria del paese per interrompere il transito delle truppe e dei militari russi attrezzatura.

A maggio, Lukashenka ha risposto a questa campagna di sabotaggio introducendo la pena di morte per gli attacchi dei partigiani alle ferrovie. Sebbene le misure repressive contro gli oppositori politici siano considerate una routine nell’odierna Bielorussia, la repressione probabilmente si intensificherebbe in modo significativo se il paese ospiterà una nuova forza di invasione russa nei prossimi mesi.

Si teme anche che Lukashenka possa ordinare la mobilitazione nella stessa Bielorussia se sollecitato da Putin. Secondo dati recenti di Narodny opros, che intervista i sostenitori dell’opposizione in Bielorussia, il 40% è già preoccupato per la possibilità di una mobilitazione, mentre il 67% ritiene che gli uomini mobilitati fuggirebbero dal paese o si nasconderebbero piuttosto che arruolarsi nell’esercito.

Qualsiasi tentativo di costringere i bielorussi a unirsi all’invasione dell’Ucraina sarebbe irto di pericoli per il regime di Lukashenko. Un sondaggio dell’agosto 2022 condotto da Chatham House ha rilevato che solo il 3% dei bielorussi ha sostenuto la partecipazione del proprio Paese alla guerra russa. Numerosi esperti hanno affermato che attualmente in servizio il personale militare bielorusso rifiuterebbe l’ordine di invadere l’Ucraina o cambierebbe schieramento e si unirebbe agli ucraini. Nel frattempo, il leader dell’opposizione in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya ha recentemente invitato gli ufficiali militari e altro personale dell’esercito bielorusso a sabotare qualsiasi azione offensiva e riferire ai media indipendenti i piani di mobilitazione.

Mentre i bielorussi temono che il loro paese venga trascinato nella vacillante invasione di Putin, alcuni russi che stanno cercando di evitare un destino simile si stanno dirigendo verso la Bielorussia. Le destinazioni più popolari per i russi che evitano la leva sembrano essere Georgia, Armenia e Kazakistan, ma prove aneddotiche indicano che un numero significativo di russi utilizza anche la Bielorussia come porto sicuro o punto di transito per destinazioni all’interno dell’UE.

Questo non è passato inosservato alle autorità. Nei giorni scorsi sono emersi dettagli di una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle strade di Minsk al fine di trattenere i cittadini russi in fuga dalla mobilitazione. Il 27 settembre, cinque uomini russi sarebbero stati rimossi da un treno che entrava in Bielorussia. Ciò sembrerebbe indicare che Lukashenka ha accettato di aiutare Putin a radunare gli evasori alla leva e riportarli in Russia.

Non è ancora chiaro se la decisione di Putin di procedere con la mobilitazione porrà ancora una volta la Bielorussia al centro dell’invasione russa dell’Ucraina. Qualsiasi tentativo di lanciare un nuovo assalto a Kiev attraverso la Bielorussia incontrerebbe probabilmente l’opposizione interna e potrebbe creare una serie di nuove minacce per il fragile regime di Lukashenko. Tuttavia, con la Russia che ora sta chiaramente perdendo la guerra e Putin sempre più disperato di riconquistare l’iniziativa, Lukashenko alla fine potrebbe trovarsi con poca scelta se non quella di sostenere il suo patrono.

La versione originale di questo intervento è qui.