L’invasione russa dell’Ucraina ha amplificato il dibattito in corso sulla presenza culturale della Russia nella società ucraina e ha accelerato gli sforzi per rimuovere le vestigia del passato imperiale. Alcuni intellettuali russi hanno espresso preoccupazione per la presa di mira della cultura russa in Ucraina, con l’autore Mikhail Shishkin che è arrivato al punto di chiedere in un recente pezzo per ‘The Atlantic’ se un autore ucraino “parlerebbe per Pushkin”.

Ciò solleva interrogativi impegnativi sulla separazione della cultura dalla politica e sul ruolo svolto dalla cultura nell’imperialismo russo. Con le truppe russe che occupano vaste aree dell’Ucraina e il Presidente russo Vladimir Putin che dichiara con orgoglio il ritorno delle “terre storiche russe”, è ora il momento giusto per gli intellettuali russi di schierarsi in difesa di Pushkin?

Personaggi come Shishkin hanno certamente il diritto di parlare apertamente di presunti attacchi alla cultura russa in Ucraina in tempo di guerra. Altri ancora hanno anche il diritto di contestare l’intento dietro tali affermazioni. Mentre la campagna genocida della Russia entra nel suo sesto mese senza una fine apparente in vista, quale messaggio desiderano trasmettere i famosi intellettuali russi quando usano il riconoscimento del loro nome per concentrarsi sulla conservazione della cultura russa in Ucraina? Sono davvero sordi ai secoli di politica imperiale alla base della posizione precedentemente dominante della cultura russa in Ucraina? Non vedono come Putin ha armato la cultura russa nel suo tentativo di ricostruire l’impero russo?

La Russia sta commettendo un genocidio contro il popolo ucraino e non lo nasconde. Al contrario, la schiacciante prova fisica dei crimini di guerra nella stessa Ucraina è supportata da una serie infinita di prove da parte di funzionari e propagandisti russi a Mosca che dimostrano un chiaro e inequivocabile intento genocida.

Dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio, le testimonianze dei sopravvissuti fuggiti dall’occupazione russa hanno chiarito che l’obiettivo finale di Putin è cancellare l’Ucraina dalla mappa. Le truppe russe stanno cercando di raggiungere questo obiettivo criminale attraverso una combinazione di omicidi di massa, tattiche terroristiche, deportazione e spopolamento. Sono state scoperte fosse comuni ovunque le truppe russe siano state costrette a ritirarsi. Le autorità ucraine sono state sopraffatte da resoconti di torture e violenze sessuali. Migliaia di bambini ucraini sono stati trasferiti con la forza in Russia. Le sirene dei raid aerei suonano in quasi tutte le regioni dell’Ucraina su base settimanale o talvolta giornaliera. Gli edifici civili sono spesso oggetto di attacchi missilistici. Milioni di ucraini sono fuggiti dalle loro case. Nessuna parte del Paese è al sicuro.

Nel frattempo, gli esperti della TV del Cremlino mettono regolarmente in discussione la legittimità della statualità ucraina e chiedono la ‘rieducazione’ forzata degli ucraini per derubarli della loro identità ucraina. I funzionari dichiarano che l’Ucraina “non esiste più“, mentre gli editoriali sui media statali russi confermano che l’obiettivo militare dichiarato dell’invasione di “de-nazificazione” significa in realtà “de-ucrainizzazione“. L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, che un tempo l’Occidente ha ingenuamente salutato come un liberale creatore del cambiamento, ora pubblica regolarmente strani messaggi anti-ucraini sul suo canale Telegram insieme a mappe dell’Ucraina suddivise tra Russia e altri paesi vicini.

In tutta l’Ucraina occupata, la campagna per cancellare l’identità ucraina impiega spesso icone culturali russe. Ad esempio, nella città occupata di Kherson, nell’Ucraina meridionale, sono stati eretti cartelloni pubblicitari con ritratti giganti di Pushkin come parte degli sforzi per promuovere le rivendicazioni imperiali della Russia. In tali circostanze, è naturale che gli ucraini inizino a vedere la cultura russa come un’estensione dell’aggressione militare russa e si schierino invece più ferocemente in difesa della loro identità nazionale.

Diversi noti autori ucraini che hanno scritto principalmente in russo fino all’invasione hanno sottolineato come il conflitto abbia reso impossibile separare la cultura dalla politica.

Uno di questi esempi è Volodymyr Rafeyenko, che ha scritto ‘Mondegreen’, il suo primo romanzo in ucraino, dopo essere fuggito dalla sua nativa Donetsk nel 2014. Come ha spiegato in un recente pezzo per ‘Literary Hub’, era completamente preparato per essere un autore bilingue, ma tutto è cambiato in seguito al inizio dell’invasione su vasta scala a febbraio. “Genocidi, omicidi di bambini e adulti, stupri, torture, distruzione di chiese e musei, asili e scuole. Crudeltà bestiale, empia. Tutto questo sarà strettamente connesso con la lingua russa. E non si può fare nulla al riguardo. La lingua russa nella sua interezza è diventata oscena, un discorso al di fuori dei limiti del discorso umano dignitoso. E di questi tempi, se devo usarla in qualche comunicazione privata, provo sempre qualcosa di simile a un disgusto misto a vergogna, senso di colpa e dolore fisico“. Dopo il 24 febbraio, Rafeyenko si è trovato nuovamente sfollato a causa dell’aggressione russa quando lui e sua moglie sono rimasti intrappolati nei sobborghi occupati di Kiev. Grazie all’aiuto di amici, sono riusciti a evacuare nell’ovest del Paese.

La brutalità quotidiana dell’invasione russa ha costretto molti artisti ucraini a chiedere al mondo di sospendere qualsiasi cooperazione con la sfera culturale russa finché la guerra continua. Critici come Mikhail Shishkin hanno sostenuto che è Putin e non Pushkin il diretto responsabile dei crimini commessi in Ucraina. Molti liberali russi sembrano trovare incomprensibile che si possa parlare di poesia e di altre forme d’arte allo stesso modo di torture di massa, rapimenti, stupri e omicidi. Tale atteggiamento è convenientemente miope o intellettualmente disonesto.

Per secoli, la letteratura russa ha svolto un ruolo importante nel plasmare gli stereotipi imperialisti negativi sull’Ucraina. Il Paese è stato regolarmente descritto come una regione arretrata e inferiore della Russia, incapace di autogoverno e immeritevole di uno Stato. Un esempio particolarmente noto è la famigerata poesia del celebre dissidente sovietico Joseph Brodsky intitolata ‘Sull’indipendenza dell’Ucraina’, scritta durante lo scioglimento dell’Unione Sovietica. In questa poesia viziosa e volgare, usa un insulto etnico russo per riferirsi agli ucraini e dichiara con disprezzo che sul letto di morte, gli ucraini abbandoneranno il poeta nazionale ucraino del diciannovesimo secolo Taras Shevchenko a favore di Pushkin.

La poesia di Brodsky fa luce su una dolorosa verità che molti in Occidente stanno ancora lottando per afferrare. Mentre le figure letterarie russe sono state tradizionalmente elogiate dal pubblico occidentale come simboli di una Russia più libera, la loro disponibilità a prendere posizione contro l’autocrazia dello Stato russo non le rende necessariamente alleate naturali del progetto nazionale ucraino. In effetti, gli ucraini hanno da tempo notato che il liberalismo russo finisce al confine ucraino.

Niente di tutto ciò significa che le parole sorde di scrittori russi come Mikhail Shishkin equivalgono a crimini di guerra commessi dall’esercito russo. Tuttavia, la comprensione delle sfumature delle relazioni russo-ucraine dovrebbe costringerci a riesaminare il modo in cui la sfera pubblica affronta il tema dell’Ucraina. Ciò è particolarmente vero nel contesto dell’aggressione russa in corso e nel contesto storico dell’imperialismo russo. Idealmente, l’attuale guerra dovrebbe innescare un cambiamento fondamentale nelle percezioni internazionali dell’Ucraina ed esporre la follia di tentare di vedere il Paese attraverso un prisma russo.

Gli artisti russi, come gli artisti ucraini, sono stati vittime dello Stato russo nelle sue molte brutte forme. Eppure l’oppressione politica non va confusa con il genocidio. Mentre autori russi come Mikhail Shishkin siedono in esilio e piangono la perdita delle statue di Pushkin in Ucraina, i loro contemporanei ucraini come Oleh Sentsov, Artem Chapeye, Artem Chekh, Oleksandr Mykhed, Illarion Pavliuk, Stanislav Aseyev, Pavlo Stekh, Yaryna Chornohuz e molti altri hanno preso le armi per salvare il loro Paese dalla distruzione. In ultima analisi, è la loro esperienza di costruzione della nazione e non il destino di Pushkin a essere la vera storia di questa guerra. Questa è una storia che il mondo ha un disperato bisogno di ascoltare.

La versione originale di questo intervento è qui.