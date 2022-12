Putin e Zelensky finalmente sono d’accordo. Ecco perché è una brutta cosa

L’animosità tra il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stata aspra. L’accordo su qualsiasi cosa -che sarebbe un punto di partenza per i colloqui- è sfuggente. Per la prima volta da diversi mesi, tuttavia, i due leader si sono messi d’accordo su qualcosa. Sfortunatamente li allontana ancora di più dai colloqui di quanto lo siano oggi.

Entrambi sembrano credere che l’accordo di Minsk II, un accordo del 2015 che molti credevano sarebbe stato un modo per portare la pace nella regione, sia morto.

Ad un certo punto questa orribile guerra finirà. E dovrà finire con i colloqui. Quei colloqui dovranno, a un certo punto, risolvere la questione delle terre orientali intrappolate in un tiro alla fune decennale.

Zelensky ha affermato che una precondizione per i colloqui è il «ripristino dell’integrità territoriale[dell’Ucraina]», intendendo il Donbass, Kherson, Zaporizhzhia e persino la Crimea.

La Russia ha affermato che i negoziati possono essere tenuti solo sulla base delle realtà geopolitiche esistenti e sostiene che qualsiasi accordo negoziato deve rispettare l’annessione russa di queste stesse regioni.

Questo è il principale ostacolo a un accordo. Uno grosso.

Quel blocco stradale è stato solidificato e rafforzato, non dissipato o attenuato, da un recente accordo nelle dichiarazioni rese dai due leader.

Il 15 novembre, rivolgendosi al vertice del G20 a Bali in collegamento video, Zelensky ha rifiutatoqualsiasi ritorno all’accordo di Minsk. «Non permetteremo alla Russia di aspettare, costruire le sue forze e poi iniziare una nuova serie di terrore e destabilizzazione globale. Non ci sarà Minsk 3, che la Russia violerà subito dopo l’accordo», ha insistito.

Gli accordi di Minsk del 2014 e del 2015 hanno fornito la migliore soluzione diplomatica alla crisi. Mediato da Francia e Germania, concordato da Ucraina e Russia e accettato da Stati Uniti e Nazioni Unite, l’accordo aveva lo scopo di restituire pacificamente il Donbass all’Ucraina concedendole piena autonomia. Minsk II ha promesso l’autonomia al Donbass all’interno dell’Ucraina. La prospettiva della neutralità e la questione dell’adesione alla NATO avrebbero dovuto arrivare più tardi.

L’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Unione Sovietica Jack Matlock ha recentemente affermatoche «la guerra avrebbe potuto essere evitata -probabilmente sarebbe stata evitata- se l’Ucraina fosse stata disposta a rispettare l’accordo di Minsk, riconoscere il Donbass come entità autonoma all’interno dell’Ucraina, evitare consiglieri militari della NATO e impegnarsi a non entrare nella NATO».

Ma le parole di Zelenskyj a Bali, sebbene diplomaticamente ben scelte per il suo pubblico,non riflettevano accuratamente la storia.

Non è stata la Russia a utilizzare il tempo previsto dall’accordo per rafforzare le proprie forze prima di violare l’accordo. E’ stata l’Ucraina.

Nel 2019, Zelensky è stato eletto in gran parte perché la sua piattaforma di fare la pace con la Russia e firmare l’accordo di Minsk II gli ha fatto guadagnare il voto di lingua russa nel sud e nell’est. Ma per mantenere la sua promessa, Zelenskyj doveva avere il sostegno degli Stati Uniti. Non l’ha ottenuto. Abbandonato e sotto pressione, Zelensky ha rifiutato di attuare l’accordo. Gli Stati Uniti, poi, non sono riusciti a costringerlo a tornare sulla strada della diplomazia.

Richard Sakwa, professore di politica russa ed europea presso l’Università del Kent, ha dichiarato a ‘RS‘ che «per quanto riguarda Minsk, né gli Stati Uniti né l’UE hanno esercitato serie pressioni su Kiev affinché adempisse alla sua parte dell’accordo». Anatol Lieven, direttore del programma Eurasia presso il Quincy Institute for Responsible Statecraft, è d’accordo. Sebbene gli Stati Uniti abbiano ufficialmente approvato Minsk, Lieven ha detto a ‘RS‘ che «non hanno fatto nulla per spingere l’Ucraina a implementarlo effettivamente».

Zelenskyj non è stato il primo Presidente ucraino a fallire nell’attuazione di Minsk. In effetti, il Presidente ucraino Pyotr Poroshenko potrebbe averlo negoziato senza alcuna intenzione di attuarlo. Nel maggio 2022, Poroshenko ha dichiaratoal ‘Financial Times‘ che l’Ucraina «non aveva affatto forze armate», e che il «grande risultato diplomatico» dell’accordo di Minsk era che «abbiamo tenuto la Russia lontana dai nostri confini, non dai nostri confini, ma lontano da una guerra a grandezza naturale. In altre parole, l’accordo ha dato all’Ucraina il tempo per costruire il proprio esercito».

Poroshenko ha detto ai media ucraini e ad altri organidi informazione che «Avevamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Il nostro obiettivo era, in primo luogo, fermare la minaccia, o almeno ritardare la guerra,assicurarci otto anni per ripristinare la crescita economica e creare potenti forze armate».

Alcuni hanno ribattuto che la Russia condivide la colpa del fallimento dell’accordo perché si è sottratta alla responsabilità affermando di essere un facilitatore dell’accordo, piuttosto che una parte di un accordo che è fondamentalmente tra l’Ucraina e le Repubbliche separatiste di Luhansk e Donetsk. In particolare, la Russia avrebbe anche dovuto ritirare tutti i suoi militari dal Donbass se l’Ucraina avesse approvato una legge che garantisse l’autonomia alla regione. Dato che l’Ucraina non ha mai approvato una legge del genere, non sapremo mai se la Russia avrebbe mantenuto la sua promessa.

Chiunque abbia ucciso l’accordo di Minsk, Putin concorda con Zelensky sul fatto che sia morto. Dieci giorni dopo che Zelenskyj aveva detto che non poteva essere ripreso, Putin ha affermato che accettare l’accordo di Minsk era stato un errore che non avrebbe ripetuto, suggerendo che Minsk III non ci sarà.

Dmitry Trenin, professore alla Higher School of Economics di Mosca, sottolinea che quando la Russia ha annesso la Crimea, nel 2014, Putin ha agito «su mandato del Parlamento russo per usare la forza militare ‘in Ucraina’ e non solo in Crimea». Ma Putin si è fermato prima di annettere il Donbass e ha accettato, invece, l’autonomia del Donbass all’interno dell’Ucraina ai sensi dell’accordo di Minsk.

Putin è stato aspramente criticato dagli estremisti in Russia per non essere andato oltre l’annessione della Crimea annettendo anche il Donbass. Lieven ha detto a ‘RS‘ che gli intransigenti criticano Putin per la fiducia nella promessa della Germania e della Francia di garantire invece l’attuazione dell’accordo di Minsk.

Nella sua recente dichiarazione, Putin ha affermato di essersi sbagliato. “Oggi è diventato ovvio che questa riunificazione [del Donbass con la Russia] avrebbe dovuto avvenire prima».

Ma nel 2014, ha detto Putin, «credevo che saremmo riusciti a venire a patti, e Lugansk e Donetsk sarebbero stati in grado di riunirsi con l’Ucraina in qualche modo in base agli accordi -gli accordi di Minsk».

Il fatto che le speranze di Putin sul successo di Minsk II si siano rivelate false non giustifica in alcun modo la sua successiva decisione di effettuare una brutale invasione dell’Ucraina.

Ma Putin e Zelensky sembrano essere arrivati nello stesso posto per ragioni molto diverse. Zelenskyj non crede che Putin non approfitterà della tregua fornita da un accordo di Minsk III per rafforzare le sue forze prima di violarlo e terrorizzare l’Ucraina con rinnovata forza; Putin non si fida che Zelenskyj negozierà un accordo sui territori orientali che placherà il complicato conflitto. Entrambi, quasi contemporaneamente, hanno annunciato che la speranza più promettente per una soluzione diplomatica della crisi è morta.

Quindi, alla fine, l’unica cosa su cui i due leader concordano è questa: non è affatto chiaro quale possa essere la strada per una soluzione negoziata.