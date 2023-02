Putin e Tokayev: le relazioni Russia – Kazakistan in 11 incontri

Tra le rivoluzioni del 1848 che dilagarono in tutta Europa, l’ex potente impero austriaco fu obbligato a coinvolgere la Russia zarista per sedare le rivolte. Era considerata un’umiliazione personale per gli Asburgo aver bisogno di assistenza esterna all’interno delle proprie terre; e il primo ministro austriaco dell’epoca, il principe Felix Schwarzenberg, arrivò al punto di dichiarare che “l’Austria stupirà il mondo con la grandezza della sua ingratitudine”. Il mondo, o almeno la Russia, rimase davvero stupito quando Vienna si sedette ai margini della guerra di Crimea, dove la Russia fu sconfitta da una coalizione di Francia, Gran Bretagna e Impero Ottomano.

Nel gennaio 2022 in Kazakistan, appena prima dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin a febbraio, il Presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha fatto appello direttamente a Putin, che ha inviato truppe russe a sud per aiutare a reprimere le proteste civiche scatenate dall’aumento del prezzo della benzina.

Molti hanno visto la dipendenza di Tokayev dalla Russia fornire a Putin un’influenza ancora maggiore su questo paese in posizione strategica, che confina con Russia, Cina e il Mar Caspio. Mesi dopo, il 17 giugno 2022, al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il Presidente Tokayev, seduto accanto al presidente Putin, ha risposto alla domanda secondo cui il Kazakistan non avrebbe riconosciuto l’indipendenza delle nuove repubbliche nazionali di Luhansk e Donetsk. I diplomatici kazaki evidenziano questo incontro come prova che, nonostante l’appello di Tokayev a Putin a gennaio, il Cremlino non gode di maggiore influenza sul Kazakistan.

Per capire meglio se il Presidente kazako Tokayev sia indipendente e sorprendentemente ingrato o debole e dipendente da Putin, vale la pena rivedere un campione degli undici incontri faccia a faccia tra il Presidente russo Putin e il Presidente Tokayev nel solo 2022. Che tipo di rapporto esercita Putin con Tokayev, nonostante l’invasione russa dell’Ucraina?

Il 10 e l’11 febbraio a Mosca, giorni prima dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, Tokayev e Putin si sono incontrati al Cremlino per discutere della cooperazione bilaterale e dell’agenda regionale. Il 16 maggio, dopo settimane di bombardamenti russi su Mariupol che hanno causato la morte di migliaia di civili, Tokayev ha incontrato Putin e il Presidente della Bielorussia Lukashenko, al vertice dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO) guidato da Mosca.

A proposito del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, quell’evento che il Kazakistan ama citare come esempio della propria indipendenza nei confronti della Russia, Astana tende a non menzionare che, a seguito delle sanzioni dell’UE e del G7, Tokayev, agendo come se fosse ‘ affari come al solito’, è stato l’unico leader mondiale presente. Anche assente dagli elenchi puntati del briefing è che il Kazakistan non è stato l’unico a rifiutare il riconoscimento; piuttosto, solo la Corea del Nord e la Siria si sono unite alla Russia nel riconoscere l’indipendenza degli staterelli.

Inoltre, Tokayev non poteva prendere in considerazione la possibilità di riconoscimento, poiché Putin aveva già dimostrato interesse per il nord del Kazakistan, che ha una vasta popolazione di etnia russa, e ha parlato in termini ossessivamente simili del Kazakistan all’Ucraina, quando nel 2014 disse ” il I kazaki non hanno mai avuto uno stato ”.

In risposta a commenti sgraditi a Bruxelles da parte di inviati kazaki, la Russia ha interrotto il flusso del Caspian Pipeline Consortium (CPC), che fa transitare l’80% del gas kazako verso il porto russo di Novorossiysk. Tokayev è volato a Sochi in agosto per parlare con le piume imperiali arruffate e ammettere l’influenza che la Russia esercita sull’esportazione di petrolio del Kazakistan.

Lo scorso settembre, Tokayev ha incontrato Putin, oltre a tenere incontri con il Presidente cinese Xi e il Presidente iraniano Raisi al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Samarcanda, in Uzbekistan. Mentre Mosca e Pechino cercano un’alternativa a un ordine guidato dall’Occidente, è la SCO che fornisce la più grande promessa nelle sfere economica e politica.

Mentre Pietro il Grande costruiva San Pietroburgo come una finestra sull’Europa per portare la Russia fuori dalla servitù e nell’era moderna, Tokayev ha incontrato Putin due volte in ottobre e dicembre lì, a margine delle riunioni della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) – un’organizzazione che lavora per mantenere gli orpelli territoriali dell’Unione Sovietica. Putin ha regalato a Tokayev e ad altri un gioiello natalizio, un anello d’oro sovradimensionato, deriso come un ” anello del potere “.

A novembre, dopo le elezioni presidenziali anticipate, Tokayev ha fatto la sua prima tappa e la sua dodicesima visita da quando è stato nominato presidente da Nursultan Nazarbayev, a Mosca, dove il presidente Tokayev ha elogiato il partenariato strategico tra Kazakistan e Russia, che, ha affermato, si basa su “ forti legami di amicizia e buon vicinato ”.

Per concludere l’anno, Tokayev si è recato a Bishkek, nella Repubblica del Kirghizistan, per il vertice dell’Unione economica eurasiatica (EAEU), che unisce Russia e Kazakistan in un sindacato economico e commerciale, per discutere di un’unione tripartita del gas tra Russia, Uzbekistan e Kazakistan, perché Mosca trovi clienti alternativi per il gas russo sanzionato dall’Occidente.

Gli storici segnano il declino dell’impero austriaco dal licenziamento del principe Metternich, l’abile diplomatico, dal Congresso di Vienna. Allo stesso modo, l’attuale declino economico del Kazakistan può essere segnato dall’arresto di Tokayev, l’ex primo ministro Karim Massimov, e dal licenziamento di altri tecnocrati competenti come Kairat Kelimbetov e Kanat Bozumbayev, che godevano della fiducia di funzionari governativi stranieri, dirigenti aziendali internazionali e mercati finanziari .

Il principe austriaco Metternich è stato descritto come il “cocchiere d’Europa”, fornendo la direzione per il continente. Purtroppo, le redini che guidano il futuro del Kazakistan sono, in larga misura, nelle mani di Putin.